W skrócie Wołodymyr Zełenski odniósł się do wypowiedzi Donalda Trumpa, podkreślając, że o wyborze prezydenta Ukrainy mogą decydować wyłącznie ukraińscy obywatele.

Zełenski wykluczył przeprowadzenie wyborów prezydenckich przed zakończeniem działań wojennych i wskazał na brak możliwości zapewnienia bezpieczeństwa podczas trwającej wojny.

W wywiadzie Zełenski omówił także kwestie gwarancji bezpieczeństwa ze strony USA oraz odniósł się do zarzutów dotyczących systemu Starlink i amerykańskiego wsparcia.

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Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odniósł się do niedawnych słów Donalda Trumpa, otwiera się w nowym oknie, który publicznie zasugerował, że Ukraińcy powinni wybrać nowego przywódcę.

W wywiadzie udzielonym brytyjskiemu dziennikarzowi Piersowi Morganowi ukraiński prezydent podkreślił, że o obsadzie najważniejszego urzędu w państwie mogą decydować wyłącznie jego obywatele.

- Ani Trump, ani Musk, ani ktokolwiek inny na świecie nie mogą wybierać prezydenta Ukrainy. Mogą to zrobić tylko obywatele Ukrainy - powiedział Zełenski, cytowany przez agencję UNIAN.

Ukraiński przywódca został również zapytany, czy rozważa dobrowolne ustąpienie ze stanowiska. Jego odpowiedź była jednoznaczna. - Oczywiście, że nie. To moja odpowiedzialność - oświadczył, odnosząc się do trwającej wojny.

Zełenski o wyborach w Ukrainie. "Niektórzy wpływowi ludzie chcą mnie zastąpić"

W rozmowie z Morganem Zełenski wykluczył przeprowadzenie wyborów prezydenckich przed zakończeniem działań wojennych. Stwierdził również, że za próbami odsunięcia go od władzy mogą stać osoby, którym nie odpowiada jego stanowisko wobec Rosji.

- Niektórzy wpływowi ludzie chcą mnie zastąpić, ponieważ nigdy nie uznam ukraińskiej ziemi za rosyjską - powiedział.

Prezydent Ukrainy zaznaczył jednocześnie, że nie uważa swojej osoby za jedyną gwarancję dalszego oporu przeciwko rosyjskiej agresji.

- Jeśli zostanę odsunięty od władzy, jestem pewien, że nowy przywódca - mężczyzna lub kobieta - będzie bronił naszego kraju. Bo to nasz dom - podkreślił.

Problemy ze Starlinkiem. Zełenski zwrócił się do Muska

Podczas wywiadu Zełenski odpowiedział na pytanie dotyczące problemów z działaniem systemu Starlink w Ukrainie. Prezydent wyraził przekonanie, że ograniczenia zostały wprowadzone celowo, aby mu zaszkodzić.

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- To wielki błąd. Ludzie będą ginąć - ostrzegł Zełenski, zwracając się do Elona Muska. Zełenski odniósł się również do możliwości dalszej walki bez amerykańskiego wsparcia.

- Pod żadnym pozorem nie utracimy naszej niepodległości - zapewnił.

Wybory w Ukrainie. Zełenski wskazuje na warunki bezpieczeństwa

Kwestia przeprowadzenia wyborów prezydenckich w Ukrainie od dłuższego czasu pozostaje przedmiotem sporu między Kijowem a Waszyngtonem.

Wcześniej Zełenski deklarował gotowość do zorganizowania głosowania pod warunkiem wprowadzenia 60-dniowego zawieszenia broni, na które musiałaby zgodzić się Rosja.

Ukraiński przywódca argumentował, że trwająca wojna uniemożliwia zapewnienie obywatelom bezpiecznych warunków do udziału w wyborach. Wskazywał również na ograniczenia wynikające z obowiązującego w kraju stanu wojennego.

Zełenski o gwarancjach bezpieczeństwa. Wskazał na uderzenie USA w Rosję

Podczas wywiadu dla Piersa Morgana ukraiński prezydent poruszył także kwestię przyszłych gwarancji bezpieczeństwa ze strony Stanów Zjednoczonych.

Jego zdaniem powinny one przewidywać zdecydowaną reakcję Waszyngtonu w przypadku kolejnego rosyjskiego ataku na Ukrainę.

- Jeśli Putin zaatakuje Ukrainę, Trump uderzy w Putina. Jeśli zostanie to zapisane na papierze, to właśnie jest gwarancja bezpieczeństwa - wyjaśnił Zełenski.

Donald Trump wzywał do zmiany prezydenta Ukrainy

Wypowiedzi Zełenskiego są odpowiedzią na słowa Donalda Trumpa z 10 października. Amerykański prezydent zarzucił wówczas ukraińskiemu przywódcy, że miał wiele okazji do zakończenia wojny, ale z nich nie skorzystał.

- Sugeruję, żeby wybrali nowego lidera, który będzie potrafił dojść do porozumienia - powiedział Trump dziennikarzom w Białym Domu.

Prezydent USA krytykował także ukraińskie ataki na rosyjskie rafinerie ropy naftowej. Argumentował, że uderzenia te pogłębiają problemy na światowym rynku paliw i mogą szkodzić amerykańskim rolnikom oraz hodowcom.

Słowa Trumpa padły po ogłoszeniu przez niego porozumienia z Władimirem Putinem, otwiera się w nowym oknie w sprawie dostaw ponad 300 tys. ton rosyjskiego oleju napędowego na rynek amerykański i światowy. Zełenski skrytykował wówczas ustalenia Waszyngtonu z Moskwą, ostrzegając, że Rosja może wykorzystać uzyskane korzyści do dalszego prowadzenia wojny.

Źródło: Unian



