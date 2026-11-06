Wojna w Ukrainie

Wojna w Ukrainie

Zełenski oskarża władze Kijowa. Kliczko z ripostą: Przestańcie szukać winnych

Karol Płatek

Karol Płatek

"Najgorsza sytuacja jest w Kijowie" - oświadczył Wołodymyr Zełenski, zarzucając władzom stolicy zaniedbania w przygotowaniach do zimy. Na słowa prezydenta odpowiedział Witalij Kliczko. Mer miasta oskarżył władze centralne o manipulacje i utrudnianie pracy samorządu. "Może wreszcie warto przestać wyznaczać winnych" - stwierdził.

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Wołodymyr Zełenski i Witalij Kliczko na fotomontażu przedstawiającym zniszczony, pokryty śniegiem budynek.
Wołodymyr Zełenski i Witalij Kliczko na tle zniszczonego budynku w KijowieIMAGO/Emmi Korhonen/Imago Stock and People/East News/SERGEI GAPON/AFP/East News/Photo by VOLODYMYR TARASOV / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFPAFP

W skrócie

  • Wołodymyr Zełenski zarzucił władzom Kijowa zaniedbania w przygotowaniach do sezonu grzewczego, wskazując na trudną sytuację energetyczną w stolicy.
  • Mer Witalij Kliczko odpowiedział na krytykę prezydenta, oskarżając władze centralne o manipulacje oraz celowe utrudnianie działań podejmowanych przez samorząd.
  • W obliczu rosyjskich ataków Ukraina pozyskała z Niemiec i Hiszpanii pomoc w postaci generatorów oraz kabli, które mają wesprzeć odbudowę sieci energetycznej.
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Wołodymyr Zełenski skrytykował władze Kijowa za przygotowania do sezonu grzewczego. Prezydent Ukrainy ocenił, że sytuacja energetyczna w stolicy jest najtrudniejsza w całym kraju, a mieszkańcy i przedsiębiorcy zmagają się z długotrwałymi przerwami w dostawach prądu i wody.

We wpisie opublikowanym po naradzie poświęconej skutkom rosyjskich ataków Zełenski wskazał na odpowiedzialność miejskich urzędników.

"To w istocie konsekwencje niewykonania decyzji na szczeblu miejskim dotyczących przygotowań do sezonu grzewczego i tej rosyjskiej operacji przeciwko ukraińskiej energetyce" - napisał prezydent.

Zełenski krytykuje władze Kijowa. Kliczko odpowiada na zarzuty

Na wypowiedź prezydenta zareagował mer Kijowa Witalij Kliczko, który zakwestionował zasadność oskarżeń i przypomniał, że sezon grzewczy w stolicy rozpoczął się 16 października.

"Jakich konkretnie decyzji 'na szczeblu miejskim' nie wykonano, co spowodowało brak przygotowania 'do sezonu grzewczego i tej rosyjskiej operacji specjalnej przeciwko ukraińskiej energetyce'?!" - zapytał Kliczko.

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Mer zwrócił również uwagę, że przedstawiciele władz Kijowa nie są zapraszani na narady dotyczące przygotowań miasta. Podkreślił przy tym, że Ukraina ma jeden wspólny system energetyczny, a skutki rosyjskich ataków odczuwalne są w różnych częściach kraju.

W dalszej części wpisu Kliczko zarzucił władzom centralnym celowe utrudnianie funkcjonowania stolicy.

"Mantra władz centralnych, że Kijów jest najgorszy, ciągłe manipulacje, kłamstwa - to zła historia. Bo próbując pozbyć się Kliczki w jakikolwiek sposób, stwarzając nieustanne przeszkody i nie pomagając stolicy, władze centralne w rzeczywistości niszczą Kijów" - ocenił.

Kliczko odpowiedział na wpis Zełenskiego. W tle rosyjskie ataki na energetykę

Kliczko podkreślił, że energetycy, pracownicy służb komunalnych i inni specjaliści pracują przez całą dobę, narażając życie podczas usuwania skutków rosyjskich ostrzałów.

"Może wreszcie warto przestać wyznaczać winnych - w sytuacji, gdy wszystkim jest trudno? Gdy chodzi o to, czy kraj przetrwa" - napisał mer Kijowa.

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Zaapelował jednocześnie o współpracę władz wszystkich szczebli, zaznaczając, że na wyciąganie wniosków przyjdzie jeszcze czas.

Tymczasem Zełenski poinformował o działaniach mających przyspieszyć odbudowę infrastruktury energetycznej. Ukraina uzgodniła z Niemcami i Hiszpanią dostawy generatorów, kabli oraz innego niezbędnego wyposażenia. Władze rozmawiały również z przedsiębiorstwami energetycznymi o skierowaniu dodatkowych ekip do prac naprawczych.

Źródło: Ukrainska Prawda

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