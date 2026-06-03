W skrócie W nocy Ukraina przeprowadziła ataki na rosyjskie obiekty wojskowe oraz związane z sektorem paliwowym i produkcją uzbrojenia.

Wołodymyr Zełenski poinformował, że celem były m.in. terminal naftowy w Petersburgu, port morski i baza Floty Bałtyckiej w Kronsztadzie oraz przedsiębiorstwo zbrojeniowe w obwodzie tambowskim.

Według rosyjskich władz drony zaatakowały również obwód leningradzki i rejon Moskwy, gdzie miały zostać zestrzelone dziesiątki bezzałogowców.

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"Nasze 'sankcje dalekiego zasięgu' (...) przyniosły dobre rezultaty. Minionej nocy trafione zostały ważne obiekty na terytorium Rosji" - przekazał ukraiński prezydent.

Jednym z trafionych celów był terminal naftowy w Petersburgu, który - jak zaznaczył Zełenski - jest elementem rosyjskiego przemysłu naftowego, "pracującego na potrzeby wojny".

Ukraiński prezydent podkreślił również, że odległość od granicy państwowej Ukrainy do tego strategicznego obiektu wynosi około 1100 km.

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Zełenski przekazał również, że trafione zostały "czysto wojskowe cele" w porcie morskim i bazie Floty Bałtyckiej w Kronsztadzie - mieście położonym na wyspie Kotlin, 30 km na zachód od Petersburga.

Zełenski poinformował również o uderzeniu w przedsiębiorstwo zbrojeniowe w obwodzie tambowskim. Nie podał nazwy zakładu, ale zaznaczył, że obiekt znajduje się niemal 600 km od linii frontu.

W rosyjskich mediach pojawiły się doniesienia o uszkodzeniach budynków zakładu przemysłowego w Miczuryńsku (obwód tambowski), produkującego zaawansowany sprzęt dla systemów sterowania rakietami i samolotami.

Atak na rejon Petersburga nastąpił w dniu rozpoczęcia Międzynarodowego Forum Ekonomicznego w Petersburgu, który Kreml wykorzystuje do pokazywania, że mimo wojny i zachodnich sankcji Rosja pozostaje atrakcyjnym partnerem gospodarczym.

W związku z nalotem ukraińskich dronów rosyjskie służby ogłosiły alarm lotniczy dla Petersburga. Na lotnisku Petersburg-Pułkowo wprowadzono ograniczenia w ruchu. Lokalne media informowały o ponad 30 opóźnionych lub odwołanych lotach.

"Dziękuję naszym żołnierzom za precyzję. Ukraiński plan sankcji dalekiego zasięgu jest realizowany dokładnie tak, jak trzeba, by przybliżyć pokój" - podsumował Zełenski.

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Za przeprowadzenie operacji odpowiadały Służba Bezpieczeństwa Ukrainy, Siły Systemów Bezzałogowych, Siły Operacji Specjalnych, ukraiński wywiad wojskowy oraz Państwowa Służba Graniczna Ukrainy.

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Według rosyjskich władz nocny atak dronów objął także obwód leningradzki i rejon Moskwy.

Rosyjska obrona przeciwlotnicza miała zestrzelić nad obwodem leningradzkim 50 bezzałogowców, natomiast nad Moskwą - co najmniej 20.

Zapytany przez dziennikarzy, jak Rosja zamierza odpowiedzieć na ukraiński atak dronów, rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow odparł: - Chciałbym przypomnieć o oświadczeniu Ministerstwa Spraw Zagranicznych, zgodnie z którym nasza reakcja będzie miała charakter systemowy. W rzeczywistości już taka jest.

We wtorek Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Ukrainę, w wyniku którego w Kijowie i Dnieprze zginęły co najmniej 22 osoby, a ponad 100 zostało rannych.





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