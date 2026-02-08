W skrócie Wołodymyr Zełenski przedstawił informacje o rosyjskiej próbie zawarcia z USA porozumienia gospodarczego o wartości do 12 bln dolarów, określanego jako "pakiet Dmitriewa".

Prezydent Ukrainy poinformował, że Waszyngton wyznaczył termin do czerwca na osiągnięcie porozumienia, kończącego konflikt i oczekuje od stron jasnych planów działań.

Stany Zjednoczone zaproponowały organizację kolejnej rundy trójstronnych rozmów Ukraina-USA-Rosja w Miami, a wcześniejsze negocjacje odbyły się w Abu Zabi.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ujawnił szczegóły informacji wywiadowczych, z których wynika, że Rosja próbuje doprowadzić do zawarcia dwustronnych porozumień gospodarczych ze Stanami Zjednoczonymi, z pominięciem Kijowa.

Chodzi o dokument określany jako "pakiet Dmitriewa", którego wartość ma sięgać nawet 12 bilionów dolarów.

Wojna w Ukrainie. Zełenski ujawnia "Pakiet Dmitriewa"

O istnieniu takiego pakietu Zełenski mówił podczas zamkniętego briefingu z dziennikarzami po drugiej rundzie negocjacji w Abu Zabi.

Jak relacjonował, ukraiński wywiad przedstawił mu materiały, dotyczące propozycji prezentowanych w USA przez rosyjskiego negocjatora Kiriłła Dmitriewa. Według tych informacji dokument miałby obejmować szeroką współpracę gospodarczą między Waszyngtonem a Moskwą.

Zełenski podkreślił, że Ukraina stanowczo sprzeciwia się jakimkolwiek ustaleniom między USA i Rosją, które dotyczyłyby jej przyszłości i byłyby podejmowane bez udziału strony ukraińskiej.

Zaznaczył, że Kijów nie uzna takich porozumień i traktuje je jako próbę obejścia Ukrainy w kluczowych decyzjach, dotyczących wojny i bezpieczeństwa regionu.

Negocjujące pokojowe w Ukrainie. USA oczekuje jasnego planu

Wątek rosyjskich propozycji gospodarczych pojawił się w szerszym kontekście rozmów o zakończeniu wojny. W sobotnim wystąpieniu prezydent Ukrainy poinformował, że Stany Zjednoczone miały wyznaczyć zarówno Kijowowi, jak i Moskwie termin do czerwca na osiągnięcie porozumienia kończącego konflikt.

Jak mówił Zełenski, Amerykanie dążą do "szybkiego zakończenia wojny' i mogą wywierać presję na obie strony, by zmieścić się w zaproponowanym harmonogramie.

Prezydent Ukrainy zaznaczył jednocześnie, że Waszyngton oczekuje jasnego planu działań i konkretnych terminów. Według niego USA deklarują gotowość do intensywnych działań dyplomatycznych, aby doprowadzić do zakończenia wojny jeszcze na początku lata.

Doniesienia o "pakiecie Dmitriewa" wpisują się w wcześniejsze medialne przecieki na temat rosyjskich prób zainteresowania USA szeroką współpracą gospodarczą.

Zdaniem komentatorów mogą one tłumaczyć, dlaczego Kreml stara się budować bezpośredni dialog z Waszyngtonem, licząc na osłabienie wsparcia Zachodu dla Ukrainy.

Kolejna runda rozmów trójstronnych. USA złożyły propozycję

Stany Zjednoczone zaproponowały, że w przyszłym tygodniu zorganizują kolejną rundę rozmów trójstronnych Ukraina-USA-Rosja. - Te negocjacje prawdopodobnie odbędą się w Miami - przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, cytowany w sobotę przez agencje Reutera i AP.

Zełenski podkreślił, że trójstronne rokowania pokojowe po raz pierwszy zostaną zorganizowane w USA. "Potwierdziliśmy nasz udział" - oznajmił prezydent.

Rozmowy w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Abu Zabi, które odbyły się w minioną środę i czwartek, były drugą rundą negocjacji w trójstronnym formacie Ukrainy, Rosji i USA.

Zgodnie z oczekiwaniami nie doprowadziły one do przełomu w postaci wstrzymania walk, lecz wielu analityków uważa za sukces sam fakt, że się odbyły i zostały ocenione przez wszystkie zainteresowane strony jako konstruktywne.

Pierwszą turę negocjacji przeprowadzono w Abu Zabi w dniach 23-24 stycznia.

Źródła: NEXTA, Ukrainska Pravda, Interia

