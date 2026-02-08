Zełenski o "pakcie Dmitriewa". Tak Rosjanie chcieli zwabić Amerykanów
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ujawnił informacje wywiadu o rosyjskich próbach zawarcia z USA dwustronnych porozumień gospodarczych, z pominięciem Kijowa. Chodzi o tzw pakiet Dmitriewa o wartości nawet 12 bln dolarów. W tle pojawiają się także naciski Waszyngtonu na szybkie zakończenie wojny.
W skrócie
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ujawnił szczegóły informacji wywiadowczych, z których wynika, że Rosja próbuje doprowadzić do zawarcia dwustronnych porozumień gospodarczych ze Stanami Zjednoczonymi, z pominięciem Kijowa.
Chodzi o dokument określany jako "pakiet Dmitriewa", którego wartość ma sięgać nawet 12 bilionów dolarów.
Wojna w Ukrainie. Zełenski ujawnia "Pakiet Dmitriewa"
O istnieniu takiego pakietu Zełenski mówił podczas zamkniętego briefingu z dziennikarzami po drugiej rundzie negocjacji w Abu Zabi.
Jak relacjonował, ukraiński wywiad przedstawił mu materiały, dotyczące propozycji prezentowanych w USA przez rosyjskiego negocjatora Kiriłła Dmitriewa. Według tych informacji dokument miałby obejmować szeroką współpracę gospodarczą między Waszyngtonem a Moskwą.
Zełenski podkreślił, że Ukraina stanowczo sprzeciwia się jakimkolwiek ustaleniom między USA i Rosją, które dotyczyłyby jej przyszłości i byłyby podejmowane bez udziału strony ukraińskiej.
Zaznaczył, że Kijów nie uzna takich porozumień i traktuje je jako próbę obejścia Ukrainy w kluczowych decyzjach, dotyczących wojny i bezpieczeństwa regionu.
Negocjujące pokojowe w Ukrainie. USA oczekuje jasnego planu
Wątek rosyjskich propozycji gospodarczych pojawił się w szerszym kontekście rozmów o zakończeniu wojny. W sobotnim wystąpieniu prezydent Ukrainy poinformował, że Stany Zjednoczone miały wyznaczyć zarówno Kijowowi, jak i Moskwie termin do czerwca na osiągnięcie porozumienia kończącego konflikt.
Jak mówił Zełenski, Amerykanie dążą do "szybkiego zakończenia wojny' i mogą wywierać presję na obie strony, by zmieścić się w zaproponowanym harmonogramie.
Prezydent Ukrainy zaznaczył jednocześnie, że Waszyngton oczekuje jasnego planu działań i konkretnych terminów. Według niego USA deklarują gotowość do intensywnych działań dyplomatycznych, aby doprowadzić do zakończenia wojny jeszcze na początku lata.
Doniesienia o "pakiecie Dmitriewa" wpisują się w wcześniejsze medialne przecieki na temat rosyjskich prób zainteresowania USA szeroką współpracą gospodarczą.
Zdaniem komentatorów mogą one tłumaczyć, dlaczego Kreml stara się budować bezpośredni dialog z Waszyngtonem, licząc na osłabienie wsparcia Zachodu dla Ukrainy.
Kolejna runda rozmów trójstronnych. USA złożyły propozycję
Stany Zjednoczone zaproponowały, że w przyszłym tygodniu zorganizują kolejną rundę rozmów trójstronnych Ukraina-USA-Rosja. - Te negocjacje prawdopodobnie odbędą się w Miami - przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, cytowany w sobotę przez agencje Reutera i AP.
Zełenski podkreślił, że trójstronne rokowania pokojowe po raz pierwszy zostaną zorganizowane w USA. "Potwierdziliśmy nasz udział" - oznajmił prezydent.
Rozmowy w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Abu Zabi, które odbyły się w minioną środę i czwartek, były drugą rundą negocjacji w trójstronnym formacie Ukrainy, Rosji i USA.
Zgodnie z oczekiwaniami nie doprowadziły one do przełomu w postaci wstrzymania walk, lecz wielu analityków uważa za sukces sam fakt, że się odbyły i zostały ocenione przez wszystkie zainteresowane strony jako konstruktywne.
Pierwszą turę negocjacji przeprowadzono w Abu Zabi w dniach 23-24 stycznia.
