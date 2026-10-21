W skrócie Wołodymyr Zełenski rozważa zawieszenie broni na obecnym froncie jako pierwszy krok do zakończenia wojny z Rosją.

Prezydent Ukrainy dopuszcza rozejm pod warunkiem utrzymania przez Kijów co najmniej 75 procent terytorium.

Zełenski podkreśla potrzebę międzynarodowych gwarancji bezpieczeństwa zapobiegających ponownej agresji ze strony Rosji.

Prezydent Ukrainy zaznacza konieczność odbudowy kraju oraz stworzenia warunków do powrotu obywateli, którzy opuścili ojczyznę w trakcie wojny.

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Wołodymyr Zełenski, otwiera się w nowym oknie odniósł się do możliwości zakończenia walk z Rosją, otwiera się w nowym oknie poprzez zamrożenie konfliktu na obecnej linii frontu. W wywiadzie dla telewizji Fox News przyznał, że taki scenariusz może stanowić punkt wyjścia do osiągnięcia pokoju.

Prowadzący rozmowę zapytał, czy ukraiński przywódca zaakceptowałby porozumienie zakładające wstrzymanie działań wojennych na obecnej linii frontu, przy jednoczesnym zachowaniu przez Ukrainę kontroli nad co najmniej 75 proc. jej terytorium.

Zełenski odpowiedział twierdząco. Formalnego przejęcia Donbasu, czyli okupowanej, wschodniej części Ukrainy, od miesięcy domaga się Moskwa.

- Ogłaszamy rozejm albo przestajemy zabijać, jak nazwał to prezydent Trump. Zatrzymać się i zakończyć to. I oczywiście jest to minimum, którego dziś oczekujemy od Rosji - powiedział ukraiński przywódca.

Wołodymyr Zełenski o zawieszeniu broni. Ukraina oczekuje gwarancji bezpieczeństwa

Ukraiński przywódca zaznaczył, że samo wstrzymanie działań wojennych nie wystarczy do zapewnienia trwałego pokoju. Konieczne są międzynarodowe gwarancje bezpieczeństwa, które uniemożliwią Rosji przeprowadzenie kolejnego ataku.

Jak wyjaśnił, po zawieszeniu broni Kijów, otwiera się w nowym oknie zamierza zwrócić się w tej sprawie do Donalda Trumpa, otwiera się w nowym oknie i europejskich przywódców.

- Najważniejszy jest pokój, a także bezpieczeństwo w warunkach pokoju. To jest najważniejsze. Nie bać się, że okupacja powróci, agresja powróci, zabijanie powróci - podkreślił Zełenski.

Prezydent Ukrainy wskazał również na konieczność odbudowy kraju i stworzenia warunków umożliwiających powrót obywateli, którzy opuścili ojczyznę w wyniku wojny.

Wojna w Ukrainie. Zełenski wskazał na rolę USA i Europy

Zdaniem Zełenskiego zawieszenie broni powinno otworzyć drogę do negocjacji pokojowych, którym towarzyszyłyby zobowiązania międzynarodowych partnerów dotyczące bezpieczeństwa i odbudowy Ukrainy.

- Musimy położyć temu kres. I właśnie dlatego potrzebujemy zawieszenia broni, negocjacji, gwarancji bezpieczeństwa ze strony USA oraz partnerów, którzy pomogą nam odbudować nasze życie - mówił.

Wcześniej prezydent Ukrainy informował, że poza granicami kraju przebywa 9,5 mln jego rodaków. Zaznaczał, że państwo musi stworzyć warunki umożliwiające im powrót i udział w odbudowie kraju.

Źródło: Fox News



