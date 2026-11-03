W skrócie Wołodymyr Zełenski ujawnił, że na początku pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę Elon Musk utrzymywał bezpośredni kontakt zarówno z nim, jak i z Władimirem Putinem.

Ukraiński przywódca przyznał, że jest wdzięczny za dostarczone przez SpaceX systemy Starlink, jednak skrytykował niektóre wypowiedzi Muska dotyczące Ukrainy.

Od połowy października pojawiały się doniesienia o problemach z działaniem sieci Starlink i Starshield na terenie Ukrainy, co utrudniało walkę z rosyjskimi dronami.

Elon Musk obarczył Kijów winą za ograniczenia w funkcjonowaniu systemu Starlink, twierdząc, że strona ukraińska naruszyła zasady użytkowania technologii.

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- Na samym początku wojny Elon (Musk) utrzymywał kontakt zarówno z Putinem, jak i ze mną - mówił Wołodymyr Zełenski w poniedziałek w amerykańskim programie PBS News Hour.

Wołodymyr Zełenski: Na początku wojny Elon Musk rozmawiał z Władimirem Putinem

Kwestia relacji z szefem SpaceX została poruszona w związku z problemami dotyczącymi działania sieci Starlink w Ukrainie, o których donoszono w październiku. Zełenskiego zapytano, czy jego zdaniem Musk wspiera Ukrainę i chce, aby wygrała wojnę.

- Szczerze mówiąc, nie wiem. Bardzo chciałem porozmawiać z nim na różne tematy. Rozmawialiśmy na początku wojny. Rozmawialiśmy o różnych sprawach. A potem wielokrotnie wypowiadałem się o nim w pozytywnym tonie - mówił prezydent Ukrainy.

Przyznał, że był "bardzo wdzięczny za Starlink" szefowi SpaceX. - Naprawdę jesteśmy za to bardzo wdzięczni. Zawsze byliśmy za to bardzo wdzięczni - podkreślił Zełenski

Zastrzegł jednak, że nie wszystkie poglądy wyrażane przez Muska były przez niego postrzegane pozytywnie. - Czasami jego wcześniejsze wypowiedzi na nasz temat, na temat Ukrainy... To znaczy, nie jest to stanowisko proukraińskie. Tak, właśnie to słyszę - zaznaczył prezydent.

Problemy z siecią Starlink w Ukrainie. Elon Musk obwinia Kijów

Sygnały dotyczące problemów ze Starlinkiem i jego wojskową wersją Starshield zaczęły pojawiać się 14 października. Połączenie z terminalami zanikało podczas ruchu powyżej 160 km/godz. Rosyjskie drony odrzutowe poruszają się tymczasem z prędkością około 320-380 km/godz.

Doniesienia o ograniczeniu funkcjonowania Starlinków pojawiły się po oświadczeniu prezydenta USA Donalda Trumpa, który 9 października ogłosił porozumienie z Putinem w sprawie powrotu rosyjskiego oleju napędowego na rynki światowe.

Sam Musk potwierdził ograniczenia działania Starlinków na terenie Ukrainy, obwiniając Kijów o naruszenie zasad korzystania z systemu. Kijów odrzucał te zarzuty. Amerykański miliarder mówił, że to rząd w Waszyngtonie sprawuje kontrolę nad działaniem Starlinków, podczas gdy Trump twierdził, że nie nakazywał wprowadzenia restrykcji.

Źródło: PBS News



