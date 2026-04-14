W skrócie Zełenski powiedział, że Steve Witkoff i Jared Kushner prowadzą rozmowy z Iranem, aby przyciągnąć większą uwagę Putina i zakończyć wojnę.

Zaznaczył, że jeśli Stany Zjednoczone nie będą wywierać presji na Putina i będą prowadzić łagodny dialog z Rosjanami, to "przestaną się bać".

Zełenski uznał dostawy amerykańskiej broni na Ukrainę za "poważny problem" i razem z delegacją w Berlinie omówił strategiczne partnerstwo z Niemcami skoncentrowane na obronności.

Wołodymyr Zełenski powiedział w wywiadzie dla telewizji ZDF, że Steve Witkoff i Jared Kushner, którzy pomagali w negocjacjach z Moskwą w sprawie zakończenia wojny Rosji z Ukrainą, obecnie "nieustannie prowadzą rozmowy z Iranem".

Opisując tę parę jako "pragmatyczną", Zełenski powiedział, że starają się "przyciągnąć większą uwagę Putina, aby zakończyć wojnę".

Zełenski chce, żeby USA wywarły większą presję na Putinie

- Jeśli Stany Zjednoczone nie będą wywierać presji na Putinie (...) i będą prowadzić jedynie łagodny dialog z Rosjanami, to (Rosjanie - red.) przestaną się bać - powiedział Zełenski.

Rozmowy prowadzone pod przewodnictwem USA, których celem jest zakończenie największego konfliktu w Europie od czasów II wojny światowej, utknęły w martwym punkcie po wybuchu wojny USA i Izraela z Iranem pod koniec marca. Od czasu spotkania w Genewie w lutym rosyjscy i ukraińscy negocjatorzy nie wznowili bezpośrednich rozmów.

"Poważny problem". Zełenski o dostawach amerykańskiej broni

Zełenski powiedział także, że kwestia dostaw amerykańskiej broni na Ukrainę stała się "poważnym problemem".

- Jeśli wojna (z Iranem - red.) będzie trwała, Ukraina będzie miała mniej broni. To kluczowe, zwłaszcza jeśli chodzi o materiały do obrony powietrznej - stwierdził.

Wiadomo już, że z powodu wojny na Bliskim Wschodzie dostawa m.in. pocisków do systemów obrony powietrznej Patriot ulegnie opóźnieniu.

Zełenski we wtorek przewodniczył delegacji rządowej w Berlinie, gdzie spotkał się z kanclerzem Friedrichem Merzem i niemieckimi ministrami, aby omówić wojnę Ukrainy z Rosją.

Oba kraje ogłosiły strategiczne partnerstwo skoncentrowane na obronności.

Źródło: AFP

"Pomocnictwo jest karane". Żurek podjął ruchy ws. ludzi prezydenta Polsat News Polsat News