Zełenski nie mógł się pohamować. Reakcja na słowa Trumpa obiegła internet
- Rosja chce, aby Ukraina odniosła sukces - stwierdził Donald Trump, pytany przez media o wizję odbudowy Ukrainy. Słowa amerykańskiego przywódcy wprawiły Wołodymyra Zełenskiego w osłupienie, a potem w niepohamowany śmiech. Reakcja prezydenta Ukrainy, uchwycona przez kamery, szybko stała się wiralem w internecie.
W skrócie
- Donald Trump podczas konferencji z Wołodymyrem Zełenskim stwierdził, że Rosja chce sukcesu Ukrainy, co wprawiło prezydenta Ukrainy w osłupienie i śmiech.
- Nagranie z reakcją Zełenskiego szybko stało się hitem w mediach społecznościowych, wywołując liczne komentarze.
- Spotkanie zakończyło się zapewnieniami o postępach w rozmowach pokojowych oraz o znaczeniu gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy.
Po niedzielnym spotkaniu prezydentów USA i Ukrainy na Florydzie Donald Trump i Wołodymyr Zełenski zorganizowali wspólną konferencję prasową. Dziennikarze pytali przywódców obu krajów o postępy w zakresie rozmów pokojowych. W odpowiedzi na jedno z pytań Donald Trump stwierdził, że "Władimir Putin był bardzo hojny" wobec Ukrainy.
- Rosja chce, aby Ukraina odniosła sukces. Brzmi to trochę dziwnie, ale Putin był bardzo hojny w swoich uczuciach wobec sukcesu Ukrainy, w tym dostarczania energii, prądu i innych dóbr po bardzo niskich cenach. Wiele dobrego wynikło z dzisiejszej rozmowy - powiedział prezydent USA.
USA. Reakcja Zełenskiego hitem internetu. Prezydent Ukrainy nie powstrzymał śmiechu
Słowom amerykańskiego przywódcy przysłuchiwał się Wołodymyr Zełenski. Na fragment o Rosji, która rzekomo chce sukcesu Ukrainy twarz prezydenta na moment zastygła, po czym Zełenski nie był w stanie powstrzymać śmiechu.
Moment ten uchwyciły kamery, a fragment nagrania ze śmiejącym się Zełenskim trafił do mediów społecznościowych. Internauci z całego świata udostępniają film, podkreślając, jak wymowna była reakcja ukraińskiego przywódcy.
Niektórzy zwracali uwagę w komentarzach, że "niełatwo jest rozśmieszyć komika", odnosząc się do kariery Zełenskiego przed objęciem urzędu.
Spotkanie Trump-Zełenski. "Omówiliśmy wszystkie aspekty"
Do spotkania Trump-Zełenski doszło w posiadłości amerykańskiego przywódcy w Mar-a-Lago na Florydzie. Jego efekty Zełenski podsumował także we wpisie na platformie X.
"Odbyliśmy merytoryczną dyskusję na wszystkie tematy i jesteśmy niezmiernie wdzięczni za postępy osiągnięte przez zespoły amerykański i ukraiński w ostatnich tygodniach (...) Omówiliśmy wszystkie aspekty ram pokojowych i osiągnęliśmy znaczące rezultaty" - zapewnił prezydent Ukrainy.
Przywódca nie przedstawił jednak szczegółów uzgodnień ani we wpisie, ani podczas wcześniejszej konferencji prasowej z Trumpem. Zaznaczył natomiast, że obaj zgodzili się co do wagi gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy.