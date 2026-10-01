W skrócie Wołodymyr Zełenski przekazał informację o nowych ukraińskich atakach dalekiego zasięgu, które miały miejsce na Morzu Czarnym oraz w trzech obwodach Rosji.

Prezydent Ukrainy opublikował nagranie, dziękując żołnierzom i osobom zaangażowanym w przemysł obronny za działania przeciwko rosyjskim celom.

Zełenski niespodziewanie odwiedził punkt dowodzenia na froncie i podczas wystąpienia podkreślił znaczenie obrońców Ukrainy oraz oddał hołd poległym.

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Prezydent Ukrainy poinformował w czwartek o efektach kolejnych uderzeń ukraińskich sił. We wpisie w serwisie X podziękował żołnierzom oraz pracownikom przemysłu obronnego.

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"Chcę podziękować wszystkim naszym obrońcom, którzy pracują nad tym, by odesłać chorą wojnę Rosji tam, skąd przyszła. To tysiące ludzi w naszym przemyśle obronnym, którzy pracują nad tym, by Ukraina miała środki do odpowiedzi na każde rosyjskie uderzenie" - napisał Zełenski.

Ukraiński przywódca podkreślił również rolę żołnierzy, którzy każdego dnia wyszukują i atakują rosyjskie cele wspierające prowadzenie wojny.

Ukraina uderzyła w kilku miejscach. Zełenski pokazał nagranie

Wśród "ważnych rezultatów" uderzeń dalekiego zasięgu Zełenski wymienił trafienie celu na Morzu Czarnym. Kolejnym był obiekt w obwodzie orłowskim, który - jak przekazał prezydent - służył do wystrzeliwania i przechowywania dronów uderzeniowych.

Na tym lista się nie kończy. Zełenski przekazał także, że uderzono w obiekt naftowy w obwodzie samarskim oraz skład zaopatrzeniowy rosyjskich wojsk w obwodzie briańskim.

"Dokładnie takich sprawiedliwych odpowiedzi teraz potrzebujemy. Będziemy nadal pozbawiać Rosję możliwości prowadzenia tej wojny" - napisał.

Zełenski pojawił się na froncie. "Tutaj rozstrzygają się losy Ukrainy"

Wcześniej Zełenski pojawił w jednym z punktów dowodzenia na froncie, którego dokładnej lokalizacji - z wiadomych przyczyn - nie ujawniono. To właśnie stamtąd nagrał wystąpienie z okazji Dnia Obrońców Ukrainy.

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- To tutaj, na deskach podłogi, wśród siatek maskujących rozstrzygają się losy Ukrainy, losy Europy i wolnego świata. Tutaj zdobywa się niepodległość. Droga do pokoju prowadzi przez labirynty i przez te korytarze - powiedział Zełenski.

Prezydent Ukrainy podkreślił, że siła i odporność Ukrainy zaczyna się właśnie na froncie.

- Kiedy mówimy, że Ukraina się trzyma, to ta siła zaczyna się właśnie na froncie, w takich punktach dowodzenia i na każdej naszej pozycji, gdzie jest Ukraina, ponieważ Ukraina ma obrońców, obrończynie, naszych wojowników. To ludzie, którzy czynią takie miejsca ośrodkami naszej prawdziwej, ukraińskiej siły - podkreślił.

Zełenski podziękował ukraińskim żołnierzom

W swoim wystąpieniu Zełenski w bezpośrednich słowach zwrócił się do żółnierzy i funkcjonariuszy ukraińskich formacji - wojskowych i cywilnych. Podkreślił, że wojna trwa już 1681 dni.

Wołodymyr Zełenski z wizytą na froncie w pobliżu Łymanu ROMAN PILIPEY/AFP/East News/HANDOUT/AFP/East News East News

- Dziękuję wam. Wszystkim, którzy bronią naszego życia, naszych wartości, ukraińskiego prawa do istnienia i naszej przyszłości, a także całego naszego państwa - powiedział.

Prezydent wspomniał również Ukraińców, którzy zginęli podczas wojny.

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