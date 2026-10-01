W skrócie
- Wołodymyr Zełenski przekazał informację o nowych ukraińskich atakach dalekiego zasięgu, które miały miejsce na Morzu Czarnym oraz w trzech obwodach Rosji.
- Prezydent Ukrainy opublikował nagranie, dziękując żołnierzom i osobom zaangażowanym w przemysł obronny za działania przeciwko rosyjskim celom.
- Zełenski niespodziewanie odwiedził punkt dowodzenia na froncie i podczas wystąpienia podkreślił znaczenie obrońców Ukrainy oraz oddał hołd poległym.
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Prezydent Ukrainy poinformował w czwartek o efektach kolejnych uderzeń ukraińskich sił. We wpisie w serwisie X podziękował żołnierzom oraz pracownikom przemysłu obronnego.
"Chcę podziękować wszystkim naszym obrońcom, którzy pracują nad tym, by odesłać chorą wojnę Rosji tam, skąd przyszła. To tysiące ludzi w naszym przemyśle obronnym, którzy pracują nad tym, by Ukraina miała środki do odpowiedzi na każde rosyjskie uderzenie" - napisał Zełenski.
Ukraiński przywódca podkreślił również rolę żołnierzy, którzy każdego dnia wyszukują i atakują rosyjskie cele wspierające prowadzenie wojny.
Ukraina uderzyła w kilku miejscach. Zełenski pokazał nagranie
Wśród "ważnych rezultatów" uderzeń dalekiego zasięgu Zełenski wymienił trafienie celu na Morzu Czarnym. Kolejnym był obiekt w obwodzie orłowskim, który - jak przekazał prezydent - służył do wystrzeliwania i przechowywania dronów uderzeniowych.
Na tym lista się nie kończy. Zełenski przekazał także, że uderzono w obiekt naftowy w obwodzie samarskim oraz skład zaopatrzeniowy rosyjskich wojsk w obwodzie briańskim.
"Dokładnie takich sprawiedliwych odpowiedzi teraz potrzebujemy. Będziemy nadal pozbawiać Rosję możliwości prowadzenia tej wojny" - napisał.
Zełenski pojawił się na froncie. "Tutaj rozstrzygają się losy Ukrainy"
Wcześniej Zełenski pojawił w jednym z punktów dowodzenia na froncie, którego dokładnej lokalizacji - z wiadomych przyczyn - nie ujawniono. To właśnie stamtąd nagrał wystąpienie z okazji Dnia Obrońców Ukrainy.
- To tutaj, na deskach podłogi, wśród siatek maskujących rozstrzygają się losy Ukrainy, losy Europy i wolnego świata. Tutaj zdobywa się niepodległość. Droga do pokoju prowadzi przez labirynty i przez te korytarze - powiedział Zełenski.
Prezydent Ukrainy podkreślił, że siła i odporność Ukrainy zaczyna się właśnie na froncie.
- Kiedy mówimy, że Ukraina się trzyma, to ta siła zaczyna się właśnie na froncie, w takich punktach dowodzenia i na każdej naszej pozycji, gdzie jest Ukraina, ponieważ Ukraina ma obrońców, obrończynie, naszych wojowników. To ludzie, którzy czynią takie miejsca ośrodkami naszej prawdziwej, ukraińskiej siły - podkreślił.
Zełenski podziękował ukraińskim żołnierzom
W swoim wystąpieniu Zełenski w bezpośrednich słowach zwrócił się do żółnierzy i funkcjonariuszy ukraińskich formacji - wojskowych i cywilnych. Podkreślił, że wojna trwa już 1681 dni.
- Dziękuję wam. Wszystkim, którzy bronią naszego życia, naszych wartości, ukraińskiego prawa do istnienia i naszej przyszłości, a także całego naszego państwa - powiedział.
Prezydent wspomniał również Ukraińców, którzy zginęli podczas wojny.
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