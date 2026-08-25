W skrócie Ukraina przeznaczyła środki z budżetu obronnego na wcześniejsze zakupy broni, co spowodowało deficyt rzędu 23 mld euro.

Kijów otrzyma część brakującej kwoty od Komisji Europejskiej, jednak to nie wystarczy na pokrycie całej luki budżetowej.

Wypłata pożyczki unijnej w wysokości 90 mld euro została opóźniona przez brak wpłaty raty ze strony Węgier.

Wołodymyr Zełenski wskazał na potrzebę dalszego finansowania uzbrojenia, w tym pocisków, dronów i systemów obrony powietrznej, a także wypłat dla żołnierzy i ich rodzin.

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O potężnej dziurze w ukraińskim budżecie obronnym na 2026 rok informuje portal Politico. Luka powstała w wyniku przyspieszenia wydatków zaplanowanych na drugą połowę roku. Obecnie wynosi ona 23 mld euro.

Za te pieniądze Ukraińcy - zgodnie z deklaracją ówczesnego ministra obrony Mychajła Fedorowa - kupili m.in. drony światłowodowe, drony średniego zasięgu i bezzałgowce służące do przechwytywania.

- Teraz, w drugiej połowie roku, trzeba będzie te środki zrekompensować i uzupełnić - poinformował Wołodymyr Zełenski.

Dziurę można "załatać" środkami z Unii Europejskiej, ale wypłata pożyczki w wysokości 90 mld euro napotkała poważne trudności. Węgry opóźniły wpłatę swojej raty.

Komisja Europejska z pomocą dla Ukrainy. Wyśle przelew

Komisja Europejska w poniedziałek zadeklarowała, że przekaże Ukrainie 6,1 mld euro na nowe zamówienia obronne. Pieniądze mają sfinansować zakup pocisków przeciwlotniczych, amunicji i radarów. Po odjęciu tej kwoty w ukraińskim budżecie obronnym na 2026 rok nadal brakuje blisko 17 mld euro.

Z deklaracji Zełenskiego wynika, że potężny zastrzyk gotówki będzie potrzebny również na początku 2027 roku. Na "normalny start" Kijów potrzebuje między 6,8 a 8,5 mld euro. Mowa o samym uzbrojeniu.

Na budżet obronny Ukrainy składają się także pensje dla żołnierzy i zasiłki dla rodzin poległych. - Potrzeba dużo pieniędzy - skwitował ukraiński przywódca.

Zełenski z apelem o dostawy rakiet. "Potrzebujemy więcej"

Zełenski nieustannie apeluje o dostawy rakiet do obrony przeciwlotniczej. Po szczycie Nordycko-Bałtyckiej Ósemki (NB8) oraz tzw. koalicji chętnych podał nowe informacje.

- Dotarło trochę pocisków do Patriotów. Nie mogę powiedzieć, ile, ale trochę. Potrzebujemy więcej - mówił na konferencji prasowej z prezydentem Estonii.

- Otrzymaliśmy - nie powiem, od którego państwa - potwierdzenie przekazania kilku systemów obrony powietrznej Crotale i pocisków do nich. Otrzymaliśmy również pociski AIM. Są one dla nas bardzo ważne. Wykorzystujemy je do zestrzeliwania rakiet przeciwnika - poinformował przywódca.

- Niemcy oddzielnie wsparły Ukrainę pakietem energetycznym. Szwecja przeznacza znaczący pakiet finansowy na produkcję ukraińskich dronów. Dziękujemy za to - dodał.

Źródło: Politico



