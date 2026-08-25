Wojna w Ukrainie

Wojna w Ukrainie

Zełenski musi stawić czoła potężnej dziurze budżetowej. Brakuje miliardów

Dawid Szczyrbowski

Dawid Szczyrbowski

Ukraina przeznaczyła część tegorocznego budżetu obronnego na szybsze zakupy broni, dlatego w kasie pojawił się deficyt. Luka wynosi 23 mld euro - donosi Politico. Część brakujących pieniędzy Kijów otrzyma z Komisji Europejskiej, ale to kropla w morzu potrzeb. Wypłata unijnej pożyczki w wysokości 90 mld euro napotkała przeszkodę.

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Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski
Prezydent Ukrainy Wołodymyr ZełenskiMARIANNA KOTYKAFP

W skrócie

  • Ukraina przeznaczyła środki z budżetu obronnego na wcześniejsze zakupy broni, co spowodowało deficyt rzędu 23 mld euro.
  • Kijów otrzyma część brakującej kwoty od Komisji Europejskiej, jednak to nie wystarczy na pokrycie całej luki budżetowej.
  • Wypłata pożyczki unijnej w wysokości 90 mld euro została opóźniona przez brak wpłaty raty ze strony Węgier.
  • Wołodymyr Zełenski wskazał na potrzebę dalszego finansowania uzbrojenia, w tym pocisków, dronów i systemów obrony powietrznej, a także wypłat dla żołnierzy i ich rodzin.
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O potężnej dziurze w ukraińskim budżecie obronnym na 2026 rok informuje portal Politico. Luka powstała w wyniku przyspieszenia wydatków zaplanowanych na drugą połowę roku. Obecnie wynosi ona 23 mld euro.

Za te pieniądze Ukraińcy - zgodnie z deklaracją ówczesnego ministra obrony Mychajła Fedorowa - kupili m.in. drony światłowodowe, drony średniego zasięgu i bezzałgowce służące do przechwytywania.

- Teraz, w drugiej połowie roku, trzeba będzie te środki zrekompensować i uzupełnić - poinformował Wołodymyr Zełenski.

Dziurę można "załatać" środkami z Unii Europejskiej, ale wypłata pożyczki w wysokości 90 mld euro napotkała poważne trudności. Węgry opóźniły wpłatę swojej raty.

Komisja Europejska z pomocą dla Ukrainy. Wyśle przelew

Komisja Europejska w poniedziałek zadeklarowała, że przekaże Ukrainie 6,1 mld euro na nowe zamówienia obronne. Pieniądze mają sfinansować zakup pocisków przeciwlotniczych, amunicji i radarów. Po odjęciu tej kwoty w ukraińskim budżecie obronnym na 2026 rok nadal brakuje blisko 17 mld euro.

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Z deklaracji Zełenskiego wynika, że potężny zastrzyk gotówki będzie potrzebny również na początku 2027 roku. Na "normalny start" Kijów potrzebuje między 6,8 a 8,5 mld euro. Mowa o samym uzbrojeniu.

Na budżet obronny Ukrainy składają się także pensje dla żołnierzy i zasiłki dla rodzin poległych. - Potrzeba dużo pieniędzy - skwitował ukraiński przywódca.

Zełenski z apelem o dostawy rakiet. "Potrzebujemy więcej"

Zełenski nieustannie apeluje o dostawy rakiet do obrony przeciwlotniczej. Po szczycie Nordycko-Bałtyckiej Ósemki (NB8) oraz tzw. koalicji chętnych podał nowe informacje.

- Dotarło trochę pocisków do Patriotów. Nie mogę powiedzieć, ile, ale trochę. Potrzebujemy więcej - mówił na konferencji prasowej z prezydentem Estonii.

- Otrzymaliśmy - nie powiem, od którego państwa - potwierdzenie przekazania kilku systemów obrony powietrznej Crotale i pocisków do nich. Otrzymaliśmy również pociski AIM. Są one dla nas bardzo ważne. Wykorzystujemy je do zestrzeliwania rakiet przeciwnika - poinformował przywódca.

- Niemcy oddzielnie wsparły Ukrainę pakietem energetycznym. Szwecja przeznacza znaczący pakiet finansowy na produkcję ukraińskich dronów. Dziękujemy za to - dodał.

Źródło: Politico

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