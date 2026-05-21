W skrócie Alaksandr Łukaszenka oświadczył, że Białoruś weźmie udział w wojnie tylko w przypadku ataku ze strony Ukrainy.

Przywódca Białorusi zadeklarował gotowość spotkania z Wołodymyrem Zełenskim w celu omówienia relacji między państwami.

Ukraińskie władze ostrzegały w ostatnich dniach przed możliwym atakiem z terytorium Białorusi, a według nich Rosja przygotowała kilka scenariuszy rozszerzenia konfliktu z zaangażowaniem Mińska.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Białoruski przywódca odniósł się do niedawnych twierdzeń prezydenta Ukrainy, który stwierdził, że Rosja może w najbliższym czasie planować wciągnięcie Białorusi w wojnę. - Jeśli chodzi o jego stwierdzenia, to powiedziałem: Białoruś zostanie wciągnięta w wojnę tylko w jednym przypadku: jeśli dojdzie do aktu agresji na nasze terytorium - stwierdził Łukaszenka.

- Nie zamierzamy angażować się w wojnę w Ukrainie. Nie ma ku temu żadnej potrzeby, ani cywilnej, ani wojskowej - zapewnił białoruski przywódca.

Jednocześnie Łukaszenka powiedział, że w razie ataku Białoruś będzie się bronić wspólnie z Rosją. - Będziemy bronić naszej ojczyzny od Brześcia po Władywostok, czyli w granicach obu państw - stwierdził.

Łukaszenka gotowy do rozmów z Zełenskim

Przywódca Białorusi stwierdził również, że jest gotowy, by spotkać się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. - Jeśli chce o czymś porozmawiać, zasięgnąć porady, lub czegokolwiek innego, proszę bardzo, jesteśmy na to otwarci - powiedział.

Łukaszenka zaznaczył, że spotkanie mogłoby się odbyć zarówno na Białorusi, jak i na Ukrainie. - Jestem gotów spotkać się z nim i omówić problemy stosunków białorusko-ukraińskich i porozmawiać o perspektywach - przekazał.

- Z jakiegoś powodu z Amerykanami, Niemcami, Polakami, Litwinami i Łotyszami mamy o czym rozmawiać, a z Ukrainą nie mamy o czym - dodał.

Ukraina ostrzega przed atakami z Białorusi

W ostatnich dniach Ukraina kilkukrotnie zwracała uwagę, na możliwy atak ze strony Białorusi. Według ukraińskich władz Rosjanie przygotowali pięć scenariuszy rozszerzenia wojny, z czego przynajmniej dwa mają wiązać się z zaangażowaniem Mińska.

O możliwym wciągnięciu Białorusi w wojnę mówił zarówno prezydent Wołodymyr Zełenski, jak i żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej Sił Zbrojnych Ukrainy Ołeksandr Musienko. Z kolei były szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kułeba zwrócił uwagę na ostatnie deklaracje Mińska o przygotowaniach do możliwego konfliktu.

- Kiedy ktoś tak mówi, to nie jest to zwykła brawura. Jest presja: Łukaszenka nie chce walczyć, ale Putin chce, żeby walczył - stwierdził Kułeba.





Nie będzie referendum prezydenta. Bogucki: Fatalna polityka klimatyczna, ideologiczna Unii Europejskiej Polsat News Polsat News