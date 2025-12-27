W skrócie Prezydent Zełenski przyznaje, że plany pokojowe zawierają kompromisy, które mogą wzbudzić niezadowolenie wśród Ukraińców.

Zaznacza, że decyzje w kwestii pokoju zostaną poddane konsultacjom społecznym, w tym referendum lub wyborom.

Wycofanie wojsk lub istotne ustępstwa będą wymagały akceptacji przez parlament albo ogólnokrajowe referendum.

Prezydent Zełenski zwrócił uwagę na istniejące w planach pokojowych kompromisowe zapisy, kiedy dziennikarze zapytali go o "plan B", na wypadek gdyby ukraińskie społeczeństwo nie zgodziło się na wynegocjowane przez swoich przywódców porozumienie.

- Spójrzmy przede wszystkim na "plan A" - plan zakończenia wojny. Są postępy w naszych relacjach z Amerykanami, ale to tylko jedna strona medalu. Jest jeszcze druga, trudniejsza - Amerykanie i Rosjanie - zauważył ukraiński przywódca.

Zełenski dodał, że zadaniem przedstawicieli Ukrainy w negocjacjach jest "przelać wszystkie możliwości na papier", tak aby kraj otrzymał gwarancje bezpieczeństwa i umowy o odbudowie.

Prezydent przyznał jednak, że w przygotowanych planach "są rozwiązania kompromisowe". Zapewnił, że jeżeli wywołają one niezadowolenie, zostanie podjęta rozmowa ze społeczeństwem.

"Będzie dialog ze społeczeństwem, myślę, że on już istnieje, jestem na niego otwarty" - powiedział.

Zełenski podkreślił, że w uspokojeniu niezadowolenia społecznego mogą pomóc gwarancje ze strony tzw. koalicji chętnych, o których, jak zapewnia, rozmawiał już z Markiem Rutte, Sekretarzem Generalnym NATO.

20-punktowy plan pokojowy dla Ukrainy. Jednym z punktów wybory

"Ostatecznie jest referendum, są wybory. Społeczeństwo ma wiele narzędzi, by pokazać swoją uzasadnioną wolę" - podkreślił.

Przeprowadzenie wyborów tak szybko, jak tylko będzie to możliwe po podpisaniu porozumienia jest jednym z założeń 20-punktowego planu pokojowego przygotowanego wspólnie przez USA i Ukrainę.

Informując o wynikach rozmów amerykańsko-ukraińskich, prezydent Zełenski podkreślił także, że każdy plan zakładający wycofanie się ukraińskich wojsk z jakiejś części terytorium Ukrainy będzie wymagał zatwierdzenia przez parlament lub w ogólnokrajowym referendum.

Źródło: UNIAN

