W skrócie Wołodymyr Zełenski podczas Warsaw Security Forum stanowczo wykluczył zmianę granic Ukrainy pod naciskiem Rosji.

Prezydent Ukrainy zaproponował Polsce i innym partnerom budowę wspólnej tarczy przeciwrakietowej wobec rosyjskich zagrożeń.

Zełenski odniósł się do wyników wyborów w Mołdawii.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wygłosił w poniedziałek przemówienia online w ramach Warsaw Security Forum.

Agencja Unian zwróciła uwagę na wątek dotyczący ewentualnej zmiany granic Ukrainy w ramach negocjacji dotyczących zakończenia wojny. Ukraiński prezydent kategorycznie wykluczył taki wariant. - Rosja nie wytyczy nowych granic na Ukrainie - zaznaczył i podkreślił, że integralność terytorialna jego kraju jest zapisana w konstytucji, uznawana przez społeczność międzynarodową i prawo międzynarodowe.

Jednocześnie przyznał, że możliwym byłoby wprowadzenie zawieszenia broni na aktualnej linii frontu. To mogłoby dać możliwość do podjęcia rozmów nad zakończeniem wojny.

Mołdawia. Zwycięstwo w wyborach proeuropejskiej PAS. "Wygrała idea normalnego i stabilnego rozwoju"

Zełenski odniósł się też do wyborów parlamentarnych w Mołdawii, gdzie zwyciężyła rządząca proeuropejska Partia Działania i Solidarności (PAS) zdobywając ponad 50 proc. głosów.

- W wyborach wygrała idea Europy, idea normalnego i stabilnego rozwoju narodowego. Rosyjska dywersja nie rozprzestrzeni się dalej w Europie - powiedział Zełenski w zdalnym wystąpieniu.

Podkreślił, żeMoskwa nie zdołała "zdestabilizować Mołdawii, nawet po wydaniu ogromnych środków na osłabienie i skorumpowanie wszystkich, których mogła".

Zełenski dodał, że Polska "odegrała ważną rolę w tym, że były oligarcha (Vladimir Plahotniuc - red.), który trzymał ten kraj i cały nasz region w cieniu brudnych oszustw, został wydalony do Mołdawii".

Plahotniuc, dawniej najbardziej wpływowy polityk w Mołdawii, został aresztowany w lipcu w Grecji, a w czwartek został wydany władzom mołdawskim. Jest oskarżany o liczne machinacje finansowe, nielegalne wzbogacenie się i pranie brudnych pieniędzy. Miał być głównym autorem "przekrętu stulecia", w ramach którego z mołdawskiego systemu bankowego wyprowadzono 1 mld dolarów, co wówczas - w 2013 r. - stanowiło około 12 proc. PKB kraju.

Zełenski składa Polsce propozycję. Chodzi o obronę powietrzną

Zełenski złożył też Polsce i wszystkim partnerom "zbudowanie wspólnej, w pełni niezawodnej tarczy przeciwko rosyjskim zagrożeniom z powietrza".

- To jest możliwe. Ukraina potrafi zwalczać wszystkie rodzaje rosyjskich dronów i rakiet, a jeśli będziemy działać w regionie razem, będziemy dysponować wystarczającą ilością broni i odpowiednimi zdolnościami produkcyjnymi - argumentował Zełenski.

Zapytany o politykę prezydenta USA Donalda Trumpa, Zełenski zauważył, że podejście Waszyngtonu do Ukrainy i bezpieczeństwa Europy uległo zmianie. - Dziś stanowisko prezydenta Trumpa jest, moim zdaniem, naprawdę wyważone. (Trump - red.) wspiera stanowisko Ukrainy, choć niewątpliwie chce pozostać mediatorem między nami a Rosją, aby zakończyć tę wojnę - podkreślił ukraiński przywódca.

Warsaw Security Forum. Konferencja z udziałem premiera

Warsaw Security Forum - Warszawskie Forum Bezpieczeństwa - jest organizowane przez Fundację im. Kazimierza Pułaskiego, z udziałem m.in. premiera Polski Donalda Tuska. To coroczne międzynarodowe wydarzenie odbywające się w Warszawie, które gromadzi polityków, ekspertów ds. bezpieczeństwa, wojskowych, dyplomatów i przedstawicieli organizacji międzynarodowych.

W programie przewidziany jest szereg debat i paneli skupiających się na tematyce obronności, ze szczególnym naciskiem na bezpieczeństwo Europy centralnej oraz wschodniej.

W tym roku konferencja zaplanowana jest na 29 i 30 września.

