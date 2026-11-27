W skrócie
- Wołodymyr Zełenski zarzucił władzom USA opóźnienia w dostawach pocisków antybalistycznych, co jego zdaniem skutkuje utratą wielu ludzkich żyć na Ukrainie.
- Prezydent Ukrainy skrytykował postawę Donalda Trumpa wobec Władimira Putina, oceniając jako dziwne nazywanie rosyjskiego przywódcy swoim przyjacielem.
- Zełenski odniósł się do grudniowych rozmów pokojowych, podkreślając, że utrzymywanie neutralności wobec agresora jest niewłaściwe i wspiera obie strony konfliktu.
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Zełenski udzielił wywiadu BBC w swoim biurze w Kijowie. W trakcie rozmowy przyznał, że uważa za "bardzo dziwny" fakt, iż prezydent USA Donald Trump opublikował swoje zdjęcie z przywódcą Rosji Władimirem Putinem i nazwał go "swoim przyjacielem".
- Oczywiście to decyzja prezydenta Stanów Zjednoczonych, ale jest to dziwne. On (Putin) jest agresorem i mordercą, nie może być przyjacielem. Po prostu nie może - powiedział Zełenski. Dodał, że to tak, jakby robić sobie zdjęcie z Adolfem Hitlerem w czasie II wojny światowej.
Zełenski o działaniach USA: To niewłaściwe
Prezydent Ukrainy odniósł się także do ostatniej rundy rozmów pokojowych, które odbyły się na początku tego miesiąca w Abu Zabi, ale nie przyniosły wyraźnego postępu. - Im więcej wiemy, tym więcej pojawia się problemów - skomentował i zaznaczył, że wznowienie negocjacji planowane jest na grudzień.
Zełenski podkreślił też, że nadal nie jest jasne, czy - wbrew zapowiedziom amerykańskich wysłanników Jareda Kushnera i Steve'a Witkoffa - w kolejnych rozmowach wezmą udział przedstawiciele państw europejskich. Jego zdaniem Kreml cały czas sprzeciwia się temu. Zaapelował przy tym do Stanów Zjednoczonych, by potwierdziły swoją pozycję państwa silnego, cieszącego się "władzą i szacunkiem".
- Jeśli ktoś stara się zachować neutralność wobec agresora oznacza to, że wspiera zarówno ofiary, jak i samego agresora. To niewłaściwe - stwierdził.
Ukraina czeka na amerykańskie pociski. "To przykre"
Ukraiński prezydent skarżył się, iż jego kraj ma bardzo duży deficyt pocisków przechwytujących, niezbędnych do zwalczania rakiet balistycznych i za taką sytuację obwinił stronę amerykańską, która, jego zdaniem, opóźnia dostawy systemów Patriot. Przyznał jednak, że ukraińskie wojsko jest w stanie obecnie zniszczyć ok. 70 proc. najszybszych rosyjskich dronów i wskaźnik ten stale się poprawia.
- Szkoda, że skupili się na Bliskim Wschodzie i tam kierują większe siły. To przykre i mamy w związku z tym mnóstwo pytań - mówił Zełenski odnosząc się do postawy amerykańskiej administracji wobec Ukrainy - niedobór tych rakiet oznacza utratę wielu ludzkich żyć.
Podkreślił też, że działanie Starlinków, a także ich wersji wojskowej Starshield, jest nadal ograniczone na terenach Ukrainy. Na pytanie, czyja to decyzja, Zełenski odpowiedział: - Technicznie - SpaceX, a politycznie - nie wiem, naprawdę. To przypomina ping ponga. Pytamy jedną stronę, a oni odsyłają do drugiej.
Prezydent Ukrainy przyznał też, że jego kraj przygotowuje się na trudną i niebezpieczną zimę, a ostatnie ataki na Kijów spowodowały, że część mieszkańców opuściła miasto, a wiele firm zostało zamkniętych z powodu przerw w dostawach prądu i ataków na infrastrukturę logistyczną. - Rosja oczywiście chce żebyśmy uciekli, ale my będziemy bronić naszej stolicy wszelkimi sposobami. Potrzebujemy naszej stolicy. Bez stolicy nie ma państwa - powiedział.