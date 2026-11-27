W skrócie Wołodymyr Zełenski zarzucił władzom USA opóźnienia w dostawach pocisków antybalistycznych, co jego zdaniem skutkuje utratą wielu ludzkich żyć na Ukrainie.

Prezydent Ukrainy skrytykował postawę Donalda Trumpa wobec Władimira Putina, oceniając jako dziwne nazywanie rosyjskiego przywódcy swoim przyjacielem.

Zełenski odniósł się do grudniowych rozmów pokojowych, podkreślając, że utrzymywanie neutralności wobec agresora jest niewłaściwe i wspiera obie strony konfliktu.

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Zełenski udzielił wywiadu BBC w swoim biurze w Kijowie. W trakcie rozmowy przyznał, że uważa za "bardzo dziwny" fakt, iż prezydent USA Donald Trump opublikował swoje zdjęcie z przywódcą Rosji Władimirem Putinem i nazwał go "swoim przyjacielem".

- Oczywiście to decyzja prezydenta Stanów Zjednoczonych, ale jest to dziwne. On (Putin) jest agresorem i mordercą, nie może być przyjacielem. Po prostu nie może - powiedział Zełenski. Dodał, że to tak, jakby robić sobie zdjęcie z Adolfem Hitlerem w czasie II wojny światowej.

Zełenski o działaniach USA: To niewłaściwe

Prezydent Ukrainy odniósł się także do ostatniej rundy rozmów pokojowych, które odbyły się na początku tego miesiąca w Abu Zabi, ale nie przyniosły wyraźnego postępu. - Im więcej wiemy, tym więcej pojawia się problemów - skomentował i zaznaczył, że wznowienie negocjacji planowane jest na grudzień.

Zełenski podkreślił też, że nadal nie jest jasne, czy - wbrew zapowiedziom amerykańskich wysłanników Jareda Kushnera i Steve'a Witkoffa - w kolejnych rozmowach wezmą udział przedstawiciele państw europejskich. Jego zdaniem Kreml cały czas sprzeciwia się temu. Zaapelował przy tym do Stanów Zjednoczonych, by potwierdziły swoją pozycję państwa silnego, cieszącego się "władzą i szacunkiem".

- Jeśli ktoś stara się zachować neutralność wobec agresora oznacza to, że wspiera zarówno ofiary, jak i samego agresora. To niewłaściwe - stwierdził.

Ukraina czeka na amerykańskie pociski. "To przykre"

Ukraiński prezydent skarżył się, iż jego kraj ma bardzo duży deficyt pocisków przechwytujących, niezbędnych do zwalczania rakiet balistycznych i za taką sytuację obwinił stronę amerykańską, która, jego zdaniem, opóźnia dostawy systemów Patriot. Przyznał jednak, że ukraińskie wojsko jest w stanie obecnie zniszczyć ok. 70 proc. najszybszych rosyjskich dronów i wskaźnik ten stale się poprawia.

- Szkoda, że skupili się na Bliskim Wschodzie i tam kierują większe siły. To przykre i mamy w związku z tym mnóstwo pytań - mówił Zełenski odnosząc się do postawy amerykańskiej administracji wobec Ukrainy - niedobór tych rakiet oznacza utratę wielu ludzkich żyć.

Podkreślił też, że działanie Starlinków, a także ich wersji wojskowej Starshield, jest nadal ograniczone na terenach Ukrainy. Na pytanie, czyja to decyzja, Zełenski odpowiedział: - Technicznie - SpaceX, a politycznie - nie wiem, naprawdę. To przypomina ping ponga. Pytamy jedną stronę, a oni odsyłają do drugiej.

Prezydent Ukrainy przyznał też, że jego kraj przygotowuje się na trudną i niebezpieczną zimę, a ostatnie ataki na Kijów spowodowały, że część mieszkańców opuściła miasto, a wiele firm zostało zamkniętych z powodu przerw w dostawach prądu i ataków na infrastrukturę logistyczną. - Rosja oczywiście chce żebyśmy uciekli, ale my będziemy bronić naszej stolicy wszelkimi sposobami. Potrzebujemy naszej stolicy. Bez stolicy nie ma państwa - powiedział.



