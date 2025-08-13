Zełenski jedzie na szczyt w Berlinie. Będzie spotkanie z udziałem Polaków

W skrócie Wołodymyr Zełenski spotka się w Berlinie z liderami państw wspierających Ukrainę tuż przed rozmowami Trumpa i Putina na Alasce.

Rozmowy mają być przeciwwagą dla potencjalnych ustaleń USA i Rosji dotyczących wojny w Ukrainie, przy czym Zełenski stanowczo podkreśla, że nie ma zgody na ustępstwa terytorialne.

Liderzy UE i Zełenski zwracają uwagę, że pokój z Rosją nie może być ustalany bez udziału Kijowa i musi uwzględniać bezpieczeństwo Europy.

Rzecznik prezydenta Ukrainy potwierdził, że Wołodymyr Zełenski zawita w środę do Berlina, gdzie spotka się z przywódcami Finlandii, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch, Polski, Unii Europejskiej i NATO.

Agencja Reutera podaje, że w czasie wydarzenia przewidziana jest również wideokonferencja ukraińskiego lidera i kanclerza Niemiec Friedricha Merza z Donaldem Trumpem.

Na godz. 16 przewidziana jest konferencja prasowa.

W związku z tym, że rozmowy w Berlinie odbywać będą się na krótko przed szczytem na Alasce, strona ukraińska ma nadzieję, że spotkanie będzie stanowiło - przynajmniej w części - przeciwwagę dla piątkowych rozmów przywódców USA i Rosji.

Zarówno Wołodymyr Zełenski, jak i jego europejscy sojusznicy starają się zwrócić uwagę, że pokój między Ukrainą a Rosją nie może zostać osiągnięty bez udziału w negocjacjach przedstawicieli Kijowa.

We wtorek liderzy 26 państw UE wydali oświadczenie, w którym wskazali, że "z zadowoleniem przyjmują wysiłki prezydenta Trumpa zmierzające do zakończenia rosyjskiej agresji na Ukrainę oraz osiągnięcia sprawiedliwego i trwałego pokoju oraz bezpieczeństwa dla Ukrainy".

Liderzy zaznaczyli jednocześnie, że "drogi do pokoju na Ukrainie nie da się wyznaczyć bez Ukrainy". "Sensowne negocjacje mogą odbywać się jedynie w kontekście zawieszenia broni lub ograniczenia działań wojennych" - napisali, dodając, że dyplomatyczne rozwiązanie musi chronić też interesy bezpieczeństwa Europy.

Podobną opinię wyraził też Wołodymyr Zełenski. - Jeśli chodzi o negocjacje, nie można rozmawiać o Ukrainie bez Ukrainy i nikt tego nie zaakceptuje. Dlatego rozmowa Trumpa i Putina może być oczywiście ważna dla ich dwustronnych stosunków, ale nie mogą oni podjąć żadnych decyzji dotyczących Kijowa bez naszego udziału - mówił we wtorek prezydent Ukrainy.

Jakie decyzje zapadną na Alasce? Ukraina nie zamierza zgadzać się na "wymianę terytorialną"

Biały Dom ogłosił, że spotkanie Trump - Putin odbędzie się w piątek w Anchorage na Alasce. Konkretna godzina nie została jeszcze podana, ale wiadomo, że prezydent USA uda się do północno-zachodniego stanu tego samego dnia rano. Rozmowy odbywać będą się w formacie jeden na jeden.

Głównym tematem dyskusji mają być możliwości zakończenia wojny w Ukrainie. Podczas jednej z ostatnich konferencji prasowych Trump sugerował, że podczas spotkania mogą zapaść decyzje w sprawie pewnej "wymiany terytorialnej".

Na ustępstwa dotyczące oddania Rosji części ziem kategorycznie nie zgadza się jednak Zełenski, który wskazuje, że ukraińska konstytucja wskazuje jednoznacznie na to, że kraj jest państwem jednolitym i niepodzielnym.

Źródło: Reuters

