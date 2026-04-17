W skrócie Ukraina jest gotowa na spotkanie Wołodymyra Zełenskiego, Władimira Putina, Recepa Tayyipa Erdogana i Donalda Trumpa na terytorium Turcji.

Kreml wyrażał zainteresowanie rozmowami, ale domagał się, by odbyły się one w Rosji, natomiast Kijów odrzuca tę propozycję, wskazując na potrzebę spotkania na neutralnym terenie.

Siergiej Ławrow stwierdził, że Rosja powinna otrzymać gwarancje bezpieczeństwa przy ewentualnym zawarciu pokoju z Ukrainą.

- Jesteśmy gotowi na spotkanie przywódców w Turcji w formacie: prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski - Putin, z udziałem prezydentów Erdogana i Trumpa - poinformował Andrij Sybiha podczas Anatolijskiego Forum Dyplomatycznego w Turcji.

Minister stwierdził, że sygnał ten został już przekazany Ankarze. Podkreślił też dużą wagę tureckiego rządu w wysiłkach pokojowych na rzecz zakończenia wojny w Ukrainie.

- Wierzymy, że Turcja może ponownie stać się ważną platformą do spotkania prezydenta Zełenskiego z Putinem, w którym wezmą udział również prezydent Erdogan, a być może i prezydent Trump, w celu zakończenia wojny - powiedział Sybiha.

To nie pierwszy raz, gdy Ukraina wskazuje na gotowość do podjęcia rozmów z rosyjskim przywódcą. Wcześniej z inicjatywą wychodził sam Wołodymyr Zełenski. - Mam dla Putina prostą wiadomość - jestem gotowy na spotkanie. Musimy zakończyć wojnę - mówił w lutym.

Kreml oficjalnie wyraża zainteresowanie rozmowami, jednak nalega, by odbyły się one na rosyjskiej ziemi. - Zełenski proponuje kontakt. Putin powiedział, że to możliwe w Moskwie. Takie jest nasze stanowisko - mówił Pieskow w lutym.

Miesiąc wcześniej podobne stanowisko wyraził też doradca Putina ds. polityki zagranicznej, Jurij Uszakow. - Proszę, zaprosimy go (Zełenskiego) do Moskwy. Zapewnimy mu bezpieczeństwo i niezbędne warunki do pracy - powiedział.

Kijów stanowczo odrzuca propozycje Rosji, wskazując jednoznacznie, że negocjacje pomiędzy przywódcami muszą się odbyć na neutralnym terenie.

Ławrow o przyszłym pokoju: Rosja powinna otrzymać gwarancje bezpieczeństwa

Siergiej Ławrow, zabierając głos w sprawie ewentualnych warunków zawarcia pokoju z Ukrainą wskazał, że również Rosja powinna zostać objęta gwarancjami bezpieczeństwa.

- Teraz, gdy na horyzoncie pojawiła się perspektywa politycznego i dyplomatycznego rozwiązania, Unia Europejska, zabiegając o miejsce przy stole negocjacyjnym, mówiła o potrzebie zapewnienia Ukrainie solidnych gwarancji bezpieczeństwa jako kluczowego elementu pokojowego rozwiązania - mówił.

Następnie dodał: - Nikt w Unii Europejskiej nie wspomniał ani słowem o rosyjskich gwarancjach bezpieczeństwa, bez których konfliktu nie da się przezwyciężyć.

Siergiej Ławrow nie sprecyzował, na czym miałyby polegać rzekome gwarancje dla państwa agresora w tej wojnie.

Źródło: Espresso TV

