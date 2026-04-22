W skrócie Ukraina poprosiła Turcję o umożliwienie zorganizowania spotkania Wołodymyra Zełenskiego z Władimirem Putinem, deklarując gotowość rozmów poza Rosją i Białorusią.

W 2023 roku w Stambule odbyły się rosyjsko-ukraińskie negocjacje na temat zakończenia wojny, podczas których ustalono m.in. wymianę jeńców, a Rosja przedstawiła swoje warunki dotyczące uznania aneksji Krymu i okupowanych obwodów.

Minister Andrij Sybiha wyraził przekonanie, że Turcja może ponownie stać się miejscem spotkania z udziałem prezydentów Zełenskiego, Putina, Erdogana, a być może także Trumpa.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Jak przekazał w środę Bloomberg, strona ukraińska zwróciła się do Turcji z prośbą o pozwolenie na organizację w tym kraju spotkania pomiędzy Wołodymyrem Zełenskim a Władimirem Putinem.

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha przekazał agencji, że Ukraina jest gotowa rozważyć każde inne miejsce niż Białoruś lub Rosja na spotkanie z Putinem. Polityk nie zdradził, jak Ankara zareagowała na prośbę Ukrainy w sprawie organizacji rozmów w tym kraju.

- Zwróciliśmy się bezpośrednio do Turków. Ale jeśli inna stolica, poza Moskwą i Białorusią, zorganizuje takie spotkanie, weźmiemy w nim udział - zadeklarował minister.

Ukraina zwróciła się do Turcji z prośbą. Chce spotkania z Putinem

Sybiha stwierdził także, że stronie ukraińskiej zależy na tym, żeby spotkanie odbyło się jak najszybciej, tak aby "wprowadzić nowy impet w dialog dyplomatyczny Zelenskiego z Putinem". Komentując sprawę, agencja Bloomberga stwierdziła, że "Kijów od dawna postrzega prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana jako mediatora zdolnego do współpracy" z rosyjskim przywódcą.

Agencja przypomniała przy tym, że w ubiegłym roku w Stambule odbyły się rosyjsko-ukraińskie negocjacje na temat zakończenia wojny. Jak informował Ośrodek Studiów Wschodnich, uzgodniono wtedy m.in. kolejną wymianę jeńców wojennych. Jednocześnie strona ukraińska zadeklarowała gotowość do bezzwłocznego zawieszenia broni.

Podczas ubiegłorocznych rozmów w Turcji strona rosyjska miała z kolei przedstawić warunki, których spełnienia oczekuje przed podjęciem decyzji o zawieszeniu broni. Zgodnie z informacjami agencji Bloomberga, wśród oczekiwań znalazły się m.in. uznanie nielegalnej aneksji Krymu oraz czterech innych okupowanych obwodów Ukrainy.

Zełenski chce spotkać się z Putinem. Rozmowy mogą odbyć się w Turcji

Pełnoskalowa inwazja Rosji na Ukrainę rozpoczęła się 24 lutego 2022 roku. Od tego czasu władze w Kijowie dążą do zawieszenia broni. Tempo negocjacji z Rosją zwolniło, kiedy administracja Donalda Trumpa skupiła się na wojnie z Iranem.

W połowie kwietnia, podczas Anatolijskiego Forum Dyplomatycznego w Turcji, Sybiha wskazał na konieczność zorganizowania spotkania między Zełenskim a Putinem. Również wtedy minister wskazał na Turcję jako potencjalne miejsce negocjacji.

- Wierzymy, że Turcja może ponownie stać się ważną platformą do spotkania prezydenta Zełenskiego z Putinem, w którym udział wezmą również prezydent Erdogan, a być może i prezydent Trump, w celu zakończenia wojny - mówił wówczas.

Źródło: Ośrodek Studiów Wschodnich, Reuter, Bloomberg

