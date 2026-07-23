Wojna w Ukrainie
Wojna w Ukrainie

Zełenski dostał raporty, napięta atmosfera na Kremlu. "Dwa obozy"

Artur Pokorski

Artur Pokorski

- Albo negocjacje pokojowe z Rosją, albo eskalacja wojny - ocenił Wołodymyr Zełenski, wskazując na możliwe scenariusze na najbliższą zimę. Prezydent Ukrainy oznajmił, że zapoznał się z obszernym raportem wywiadu, z którego wynika, że Kreml podzielił się na dwie frakcje. Jedna dąży do rozpoczęcia negocjacji, zaś druga żąda kontynuacji walk.

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Wołodymyr Zełenski stoi za mównicą podczas konferencji, w tle flagi Ukrainy i Irlandii.
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas konferencji prasowej wskazał na dwa scenariusze, które mogą zaistnieć zimąSERGEY DOLZHENKOPAP/EPA

W skrócie

  • Wołodymyr Zełenski poinformował o zapoznaniu się z raportem wywiadu dotyczącym podziału na dwa obozy na Kremlu, z których jeden opowiada się za rozmowami pokojowymi, a drugi za kontynuacją walki.
  • Prezydent Ukrainy zasugerował dwa możliwe scenariusze na nadchodzącą zimę: negocjacje pokojowe z Rosją lub dalszą eskalację wojny.
  • Ukraińskie źródła wywiadowcze wskazują, że po wrześniowych wyborach do Dumy Państwowej w Rosji może nastąpić ogłoszenie mobilizacji.
  • Według szefa ukraińskiego Centrum Zwalczania Dezinformacji Rosja planuje zmobilizować 500 tysięcy osób jesienią.
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Wołodymyr Zełenski w czwartek spotkał się w Kijowie z premierem Irlandii Michealem Martinem.

- Zimą Ukraina może stanąć przed dwoma scenariuszami - albo negocjacje pokojowe z Rosją, albo eskalacja wojny - stwierdził ukraiński prezydent, cytowany przez agencję Unian.

- Niech Bóg da nam i naszej armii siły, ponieważ wytrwałość na froncie jest bardzo ważna, abyśmy jednak zasiadli do stołu negocjacyjnego z Rosją i zakończyli tę wojnę. To jest priorytet, na tym się skupiam. Rozumiemy, z kim mamy do czynienia. Alternatywą, której zawsze szuka Rosja, jest wojna i zwiększenie mobilizacji - tłumaczył.

Dwa obozy na Kremlu. Putin przekonywany do wojny i pokoju

Wołodymyr Zełenski przedstawił również ustalenia ukraińskiego wywiadu, według których na Kremlu powstały dwa obozy.

- Wczoraj otrzymałem obszerne sprawozdanie wywiadów. W otoczeniu Władimira Putina są ludzie, którzy chcą zakończyć wojnę, dostrzegają załamanie gospodarcze. Są jednak też militaryści, którzy dążą do rozszerzenia wojny - zdradził.

Zełenski ostrzegł, że po wyborach do Dumy Państwowej, które mają odbyć się we wrześniu, Putin może ogłosić mobilizację.

Jednocześnie prezydent Ukrainy podkreślił, że liczy na rozmowy pokojowe. Spotkanie z przedstawicielami USA w tej sprawie ma zostać zorganizowane w najbliższych dniach.

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Kreml może zmobilizować pół miliona ludzi. Nowe doniesienia z Ukrainy

Informacje w sprawie możliwej mobilizacji w Rosji przekazał kilka dni temu szef Centrum Zwalczania Dezinformacji przy Radzie Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Andrij Kowalenko.

"Rosja przygotowuje się do mobilizacji 500 tys. ludzi na jesień. Niektórzy mają zostać rzuceni do walki w ciągu pierwszych dwóch tygodni, aby uszczelnić luki na wschodzie, inni będą przygotowywani od miesiąca na potencjalne otwarcie nowego frontu. Taki jest plan" - napisał w mediach społecznościowych.

Ukraiński urzędnik podkreślił jednocześnie, że rosyjskie kierownictwo wojskowe ma przekonywać Władimira Putina, iż kolejna mobilizacja pozwoli osiągnąć przewagę na froncie. Jego zdaniem takie założenia są błędne.

"Kirijenko i Gierasimow zapewnili Putina, że to pomoże im nas pokonać. Wiem na pewno, że się mylą. Teraz wszyscy będziemy potrzebować jedności i skuteczności" - napisał Kowalenko.

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