W skrócie Podczas trwającej 40 dni operacji Ukraina przeprowadziła ponad 100 ataków na strategiczne cele w Rosji.

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy podsumowała, że działania obejmowały ataki na infrastrukturę lotniczą, wojskową oraz systemy obrony przeciwlotniczej Rosji.

Jednym z istotnych obszarów akcji było niszczenie rosyjskiej infrastruktury paliwowo-energetycznej oraz uderzenia we "flotę cieni", w tym tankowce i statki towarowe objęte sankcjami.

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W czerwcu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił 40-dniową operację mającą na celu wywarcie wpływu na Rosję. Przekonywał, że chce w ten sposób skłonić Kreml do zakończenia wojny. Za akcję odpowiedzialna była Służba Bezpieczeństwa Ukrainy. Teraz podsumowała efekty swoich działań.

Jak poinformowała SBU, przez 40 dni Ukraina przeprowadziła ponad 100 udanych ataków na strategicznie ważne cele i obiekty w Rosji.

Ukraina przeprowadziła operację przeciwko Rosji. Trwała 40 dni

Ukraińskie siły uderzyły w tym czasie na przedsiębiorstwa z branży wojskowo-przemysłowej, bazy lotnicze, systemy obrony przeciwpowietrznej, punkty dowodzenia, okręty wojskowe i tankowce "floty cieni", rafinerie ropy naftowej, a także obiekty logistyczne i wojskowe Rosji.

W podsumowaniu akcji czytamy, że" jednym z kluczowych kierunków operacji było ciągłe niszczenie rosyjskiej infrastruktury lotniczej".

Rosja straciła bombowiec Tu-95 oraz myśliwce. Celne ataki Ukrainy

W tym okresie Służba Bezpieczeństwa Ukrainy przeprowadziła ataki na lotniska wojskowe Saki, Hwardijske, Belbek, Bagerowo, Engels i Chanskaja, a także na zakład lotniczy w Eupatorii.

Jak podano, w wyniku tych ataków zniszczono bombowiec strategiczny Tu-95MS, a także dwa myśliwce Su-35 i dwa samoloty szkolno-bojowe L-39 oraz hangary z samolotami Su-24, Su-30 i Su-30SM, hangary z dronami Shahed oraz infrastrukturę paliwową lotnisk.

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy na celownik wzięła również rosyjską obronę przeciwlotniczą. Uderzono w radar Nebo-U, wielofunkcyjny radar 92N6E kompleksu S-400, systemy obrony przeciwlotniczej Tor-M2 i Pancyr-S2, system walki elektronicznej Pole-21, trzy radary Podlot-K1 oraz radar Kasta-2E2.

Ukraina atakowała w Rosji. Wzięła na cel 14 rafinerii ropy naftowej

"Kolejnym ważnym kierunkiem działań stało się systematyczne niszczenie infrastruktury paliwowo-energetycznej wroga" - zaznaczyła SBU. W trakcie operacji Ukraina zaatakowała 14 rafinerii, dziesiątki składów ropy naftowej, baz ze zbiornikami, stacji pompowania ropy, terminali naftowych oraz platform wydobywczych.

Wśród kluczowych celów SBU wymieniła rafinerie w Petersburgu, Jarosławiu, Niżnym Nowogrodzie, Permie i Wołgogradzie, trzy rafinerie w Ufie, kompleks "Pierwszy zakład", stacje przepompowania ropy "Czerkasy" i "Subchankułowo", a także platformę wydobywczą złoża im. Władimira Filanowskiego w rosyjskiej części Morza Kaspijskiego.

Rosja odczuła ataki Ukrainy. Były wymierzone we "flotę cieni"

Ataki SBU objęły również rosyjską "flotę cieni". W ciągu 40 dni zaatakowano tankowce "Blue", "Louise 1", "Banda", "Avero", a także dwa statki towarowe objęte międzynarodowymi sankcjami.

"40-dniowa kampania miała na celu jednoczesne osłabienie kluczowych elementów rosyjskiej machiny wojennej. Pod względem intensywności, zasięgu geograficznego oraz liczby strategicznych obiektów trafionych jednocześnie operacja ta stała się skutecznym mechanizmem wywierania wpływu na państwo agresora. Działania mające na celu osłabienie potencjału wojskowo-gospodarczego Rosji będą kontynuowane" - podkreśliła SBU w komunikacie.

Ukraina od miesięcy prowadzi ataki średniego i dalekiego zasięgu na cele w Rosji lub na terytoriach kontrolowanych przez Moskwę, skupiając się głównie na przemyśle naftowym.

Źródło: Unian



