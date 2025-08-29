Ukraina Rosja
Zełenski daje ultimatum Rosji. Wskazał konkretną datę

Sojusznicy Ukrainy zdecydowali się zaczekać do 1 września, aż Rosja wykaże gotowość do spotkanie dwustronnego - powiedział w piątek Wołodymyr Zełenski, którego słowa cytuje Reuters. Prezydent Ukrainy liczy także na spotkanie i dyskusje partnerów Kijowa na szczeblu przywódców. Przekazał również, iż Kreml gromadzi około 100 tys. żołnierzy w pobliżu wschodniej, ukraińskiej twierdzy Pokrowsk.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział w piątek na spotkaniu z dziennikarzami w Kijowie, że dyskusje partnerów Kijowa na temat gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy powinny zostać "pilnie" przeniesione na szczebel przywódców.

Dodał, że liczy również w tej kwestii na wsparcie Donalda Trumpa.

- Chcę, aby sojusznicy ratyfikowali tego typu gwarancje za pośrednictwem swoich parlamentów - powiedział.

    - Sojusznicy Ukrainy zdecydowali się zaczekać do 1 września, aż Rosja wykaże gotowość do spotkanie dwustronnego - oznajmił.

    Wołodymyr Zełenski: Rosja gromadzi siły w pobliżu wschodniej ukraińskiej twierdzy Pokrowsk

    Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował także w piątek, że Rosja gromadzi siły liczące około 100 tys. żołnierzy w pobliżu wschodniej ukraińskiej twierdzy Pokrowsk.

    - Dochodzi tam do narastania i koncentracji sił wroga. 100 tys. żołnierzy - tyle mamy dziś rano. Przygotowują działania ofensywne - powiedział Zełenski dziennikarzom.

    Dodał, że siły ukraińskie wypierają oddziały rosyjskie z północno-wschodniego regionu przygranicznego Sumy.

    Wojna na Ukrainie. Zmasowany atak na Kijów

    W nocy ze środy na czwartek Rosja przeprowadziła drugi co do wielkości atak lotniczy na Kijów, używając 600 dronów i 31 pocisków, celując w cywilne dzielnice i infrastrukturę.

      Jak poinformowały ukraińskie władze, w ataku dronowo-rakietowym zginęło 18 osób, w tym czworo dzieci.

      Uszkodzone zostały setki budynków i wybuchły liczne pożary. Do gaszenia pożarów w Kijowie zaangażowano lotnictwo Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych. Kyiv Independent podał, że fragmenty jednego z pocisków spadły na teren przedszkola.

      Na ulicach Kijowa ok. godz. 6 (5 czasu polskiego - red.) siedzieli okryci kocami ludzie i dzieci w piżamach. Wszędzie unosił się dym i czuć było spalenizną.

      Rosjanie atakowali od późnych godzin wieczornych w środę do poranka w czwartek. Alarm powietrzny, który ogłaszano na terytorium całego kraju, w Kijowie trwał ponad dziewięć godzin.

