Zełenski chce zmienić limit dla mężczyzn. "Pozytywna i słuszna decyzja"

W skrócie Wołodymyr Zełenski zaproponował podniesienie wieku zakazu opuszczania kraju przez ukraińskich mężczyzn z 18 do 22 lat.

Prezydent Ukrainy zaznaczył, że zmiana ta byłaby korzystna dla młodych ludzi, szczególnie w kontekście edukacji i utrzymania więzi z ojczyzną.

Prezydent odniósł się także do nadchodzącego spotkania Donalda Trumpa z Władimirem Putinem.

Prezydent Ukrainy Wołodymy Zełenski zlecił rządowi wypracowanie rozwiązań w sprawie uproszczenia wyjazdów za granicę dla ukraińskich mężczyzn.

Jak zaznaczył przywódca w czasie wystąpienia na Ukraińskim Forum Młodzieży, ta kwestia powinna zostać omówiona z dowództwem wojskowym.

Zełenski planuje zmienić prawo. Chce nowego limit dla młodych Ukraińców

Ukraiński prezydent przypomniał przy tym, że obecnie na granicach obowiązuje ograniczenie, które zabrania wyjazdu z kraju mężczyznom w wieku poborowym, od 18 do 60 lat. - Proponuję podwyższyć ten limit do 22 lat. Aby nie było ograniczeń przy przekraczaniu granic - zaznaczył Zełenski.

Zdaniem przywódcy jest to "pozytywna i słuszna decyzja". Podkreślił jednocześnie, że pomoże ona "wielu młodym Ukraińcom zachować więzi z Ukrainą i realizować się w nauce".

Wcześniej, w lutym tamtejsze ministerstwo obrony podjęło decyzję o umożliwieniu Ukraińcom w wieku 18-24 podpisania kontraktów na służbę w armii. Według przepisów młodzi żołnierze mogą liczyć na milion hrywien, z których 200 tys. jest wypłacanych natychmiast, a pozostała część w trakcie pełnienia służby.

Spotkanie Trumpa z Putinem. Zełenski stanowczo reaguje

We wtorek ukraiński prezydent skomentował także nadchodzące spotkanie Donalda Trumpa z Władimirem Putinem. - Rozmowy (...) mogą być ważne dla ich dwustronnych stosunków, ale nie mogą oni podjąć żadnych decyzji dotyczących Ukrainy bez naszego udziału - powiedział.

- Jeśli chodzi o negocjacje, to w każdym razie są one ważne na szczeblu przywódców. Ale nie można rozmawiać o Ukrainie bez Ukrainy i nikt tego nie zaakceptuje - podkreślił.

Zełenski wspomniał także o ostatniej rozmowie, jaką przeprowadził z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem, omawiając możliwość zorganizowania szczytu przywódców Ukrainy i Rosji w Stambule.

- Omówiliśmy obecną sytuację dyplomatyczną i możliwości, jakie ona obecnie stwarza. Prezydent Erdogan jasno stwierdził, że jakiekolwiek negocjacje bez udziału Ukrainy nie przyniosą trwałego pokoju. Wszyscy rozumiemy ryzyka i zagrożenia. Pokój pozorny, a nie szczery, z pewnością nie utrzyma się długo i skłoni Rosję do jeszcze większego zajęcia terytoriów - stwierdził prezydent.

