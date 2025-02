Jeśli Donaldowi Trumpowi uda się doprowadzić do negocjacji między Kijowem a Moskwą, to Wołodymyr Zełenski zaproponuje "bezpośrednią wymianę terytoriów". Prezydent Ukrainy w rozmowie z dziennikiem "The Guardian" potwierdził, że Ukraina byłaby wówczas gotowa do wycofania się z obwodu kurskiego.