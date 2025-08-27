W skrócie Wołodymyr Zełenski rozmawiał telefonicznie z prezydentem Finlandii o gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy.

Zełenski podkreślił znaczenie międzynarodowej współpracy przy tworzeniu architektury bezpieczeństwa i wskazał na konieczność dyskusji liderów.

Rosja nie wykazuje gotowości do spotkania liderów, a Stany Zjednoczone naciskają na zakończenie konfliktu, grożąc sankcjami.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał w środę w mediach społecznościowych, że odbył rozmowę telefoniczną ze swoim fińskim odpowiednikiem Alexandrem Stubbem.

"Nasze zespoły aktywnie przygotowują architekturę silnych i wielostronnych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, angażując wszystkich zainteresowanych - Europejczyków, Amerykanów i innych partnerów z 'koalicji chętnych'" - przekazał Zełenski.

Wojna w Ukrainie. Będzie rozmowa liderów? Wołodymyr Zełenski: Nadszedł już czas

Przywódca Ukrainy podkreślił, że elementy przyszłego bezpieczeństwa dla jego kraju są przygotowywane na różnych szczeblach, m.in. z udziałem dowódców wojskowych i ministrów. "Przyspieszamy proces definiowania szczegółów" - dodał Wołodymyr Zełenski.

"Nadszedł już czas, aby zorganizować format dyskusji przywódców w celu ustalenia kluczowych priorytetów i harmonogramu" - podkreślił prezydent Ukrainy, dodając, że ważne w tej kwestii są relacje ze Stanami Zjednoczonymi, "zapewniające maksymalną merytoryczność" tych rozmów.

"Niestety, Rosjanie wysyłają obecnie negatywne sygnały dotyczące spotkań i dalszych działań. Ataki na nasze miasta i wioski trwają. Każdego dnia pojawiają się nowe ofiary. Rosjanie zareagują na to wszystko tylko pod wpływem rzeczywistej presji" - ocenił Zełenski.

Ukraina - Rosja. Donald Trump chce zakończyć wojnę. Kreml nie chce przystać na spotkanie

Strona rosyjska dotychczas nie zmieniła jednak zdania, co do organizacji spotkania Wołodymyra Zełenskiego i Władimira Putina. W piątek szef rosyjskiego MSZ Siergiej Ławrow przekazał, że "nie planuje się żadnej rozmowy" przywódców, dopóki nie będzie przygotowanej agendy.

W niedzielnym wywiadzie dla amerykańskiej stacji telewizyjnej NBC News Ławrow stwierdził z kolei, że "to spekulacje, że Putin zgodził się na spotkanie z Zełenskim". Zdaniem ministra obrony narodowej Rosji, takie informacje rzekomo ma rozpowszechniać ukraiński przywódca i jego "europejscy sponsorzy".

Tymczasem Donald Trump, pytany o powody, dla których Władimir Putin nie chce się spotkać z Wołodymyrem Zełenskim, odparł, iż to dlatego, że "go nie lubi". Prezydent USA w dalszym ciągu za priorytet stawia sobie zakończenie wojny w Ukrainie - oświadczył, że jeśli nie będzie postępu w sprawie zawarcia pokoju, nałoży sankcje gospodarcze.

