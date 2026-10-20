W skrócie Donald Trump oświadczył, że Ukraina powinna wyrazić wolę zakończenia konfliktu z Rosją.

Prezydent USA zaznaczył, że Wołodymyr Zełenski jest pod presją, aby zawrzeć porozumienie pokojowe.

Media informują, że administracja Trumpa sugeruje Ukrainie akceptację rosyjskich żądań dotyczących terytorium i wycofuje część sankcji wobec Moskwy.

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Prezydent USA Donald Trump oświadczył we wtorek, że chce, aby jego ukraiński odpowiednik Wołodymyr Zełenski zawarł z Rosją porozumienie kończące wojnę.

Trump do Zełenskiego: Ukraina musi chcieć

Amerykański przywódca ponownie stwierdził, że to Ukraina nie jest gotowa do zawarcia pokoju. Przyznał, że naciska w tej sprawie na rząd z siedzibą w Kijowie.

- Chcemy, żeby Zełenski zawarł porozumienie. Może to zrobić. Nadszedł czas, by Ukraina zakończyła tę wojnę - powiedział Trump dziennikarzom w Białym Domu, dodając, że "będzie musiał chcieć zawrzeć takie porozumienie", bo nie sądzi, by jego naród "dłużej to znosił".

Podkreślał, że USA bardzo pomogły Ukrainie, a "nie otrzymały niczego w zamian, poza wysokimi cenami oleju napędowego". - Nie otrzymaliśmy absolutnie niczego w zamian poza cierpieniem, śmiercią i ogromnymi stratami finansowymi - wyliczał.

- Ukraina musi chcieć porozumienia, ponieważ Stany Zjednoczone wydały na tę wojnę fortunę. Europa również wydała fortunę. Europejczycy mają już tego dość. Naprawdę mają już tego dość. Jeśli nie zawrą porozumienia, ostatecznie sytuacja, moim zdaniem, będzie się tylko pogarszać - ostrzegł prezydent USA.

Trump zasugerował w swojej wypowiedzi, że Moskwa ma przewagę w tym konflikcie, ponieważ "Rosja to wielka machina - po prostu nieustannie prze naprzód, i właśnie to robią. Zajęli bardzo duży obszar ziemi". - Spójrzmy prawdzie w oczy: Ukraina straciła wielu ludzi. Rosja również straciła wielu ludzi. Rosja jest jednak ogromnym państwem. Ukraina nim nie jest - oświadczył.

Wypowiedź Trumpa padła tuż po zakończeniu spotkania amerykańskiego wysłannika Steva Witkoffa z Wołodymyrem Zełenskim w Oslo. Politycy rozmawiali tam m.in. o znalezieniu drogi do zakończenia konfliktu.

Z Norwegii Witkoff uda się prosto do Moskwy, gdzie spotka się z tamtejszym dyktatorem Władimirem Putinem.

Media: Trump staje po stronie Rosji w konflikcie z Ukrainą

Jak zauważa redakcja "The New York Times", w ostatnich tygodniach Donald Trump zdecydował się na szereg ustępstw wobec Rosji.

Prezydent Stanów Zjednoczonych w zeszłym tygodniu poinformował o zniesieniu części sankcji i ceł, które zostały nałożone na Rosję w ramach tzw. ustawy Lindseya Grahama.Dokument, umożliwiający zadanie gospodarczego ciosu zarówno Moskwie, jak i jej sojusznikom, został wcześniej przyjęty z ponadpartyjnym poparciem.

Na początku października z kolei amerykański przywódca ogłosił, że porozumiał się z przywódcą Rosji Władimirem Putinem w sprawie importu do Stanów Zjednoczonych i innych krajów łącznie 4,8 mln ton rosyjskiego oleju napędowego przez najbliższe kilka miesięcy. Ostatnie rozmowy USA - Rosja dotyczyły też sprzedaży aktywów Łukoilu.

Zwrot w stronę Moskwy widać także w niedawnych wypowiedziach Trumpa. - Szczerze mówiąc, Rosja całkiem nieźle sobie radzi z Ukrainą - stwierdził w poniedziałek, nadmieniając, że "Stany Zjednoczone dały Ukrainie wiele", a "Ukraina nie dała nam nic".

Polityk regularnie atakuje także prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, wzywając do przeprowadzenia w kraju wyborów i przekonując, że ukraiński przywódca "nie chce zakończyć tej wojny".

"NYT" donosi, że w ostatnich dniach wyraźnie wzrósł poziom nacisków, jakim USA poddają Ukrainę. Administracja Trumpa nakłania Kijów, aby zrezygnował z części swoich terytoriów, okupowanych obecnie przez Rosję, i przystał na warunki Kremla.

Źródło: Reuters, AFP



