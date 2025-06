Stwierdził również, że Zachód powinien nakłaniać Donalda Trumpa, by podejmował działania, które zmuszą Rosję do zakończenia wojny, bo obecnie "nie nakłada on silnej presji na Rosję". "To Stany Zjednoczone i prezydent Trump zaproponowali zawieszenie broni, powrót do dyplomacji, natychmiastowe spotkania i negocjacje. Rosja jednak zablokowała te wszystkie wysiłki" - stwierdził ukraiński prezydent.