W skrócie Ukraińska armia poinformowała o wyzwoleniu pięciu miejscowości w ramach kontrofensywy "Vivaldi" i wzięciu do niewoli ponad 250 żołnierzy rosyjskich.

Trzeci etap operacji "Vivaldi" doprowadził do odzyskania 51 km kwadratowych terytorium.

W walkach użyto zmodyfikowanych radzieckich BTR-60, a do działań dołączyły także jednostki Państwowej Służby Granicznej, odzyskując miejscowości i organizując obronę.

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Dowodzący Trzecim Korpusem Armijnym Sił Zbrojnych Ukrainy gen. Andrij Biłecki poinformował, że zakończono trzeci etap operacji "Vivaldi". Kontrofensywa przyczyniła się do odzyskania kontroli nad pięcioma miejscowościami: Karpiwką i Nowomychajliwką oraz Nowym, Ridkodubem i Kateryniwką w obwodzie donieckim.

Według przekazu gen. Biłeckiego walki na tych obszarach kosztowały Rosjan 2 tys. żołnierzy, a ponad 250 przeciwników trafiło do niewoli. Doniesienia o sytuacji we wskazanych miejscowościach nie zostały dotąd potwierdzone przez rosyjski resort obrony.

Wojna w Ukrainie. Operacja "Vivaldi", wypierają Rosjan z frontu

"W wyniku trzeciego etapu operacji Ukraińcy odzyskały kolejne 51 km kwadratowe terytorium. Od początku działań ofensywnych łączna powierzchnia odbitych terenów wyniosła 176 km kwadratowych" - informował gen. Biłecki na Telegramie.

Za główny cel trzeciego etapu operacji "Vivaldi" Ukraińcy obrali wieś Nowe. Dowództwo korpusu twierdzi, że stanowi ona kluczowy węzeł rosyjskiej obrony na wysuniętym przyczółku w rejonie Łymanu i Swiatohirska. Jak wskazuje gen. Biłecki, utrzymywanie inicjatywy na tym odcinku ułatwia kontrola nad wzgórzami wokół wsi.

Dowódca korpusu zauważył, że przeciwnik pomylił się co do głównego kierunku uderzenia Ukraińców, sądząc, że będzie nim miejscowość Szandryhołowe - Zełena Dołyna.

- Zmusiło go to (wroga - red.) do bezsensownego zużycia rezerw na kontrataki właśnie na tym kierunku. Rosjanie przespali prawdziwe uderzenie, skupione na zdobyciu Nowego - oświadczył.

Sukcesy ukraińskiej kontrofensywy. Dowódca: Rosjanie poddają się całymi oddziałami

Gen. Biłecki ujawnił również szczegóły operacji, która opierała się na modyfikacjach starego sprzętu. Przełamanie obrony przez Trzeci Korpus Armijny nastąpiło przy użyciu przerobionych radzieckich transporterów opancerzonych BTR-60. Jak przekazał wojskowy, zamieniono je w zrobotyzowane pojazdy kamikadze.

Według relacji generała przeciwnik miał poddawać się całymi oddziałami, a wśród jeńców znaleźli się oficerowi, piloci dronów i artylerzyści.

"W odzyskiwaniu kontroli nad miejscowościami brały udział także jednostki Państwowej Służby Granicznej. 3. Oddział Straży Granicznej im. Bohatera Ukrainy płk. Jewhena Pikusa odzyskał pełną kontrolę nad Ridkodubem i zorganizował obronę na nowych rubieżach (...). W działaniach szturmowych uczestniczył (...) 10. Mobilny Oddział Straży Granicznej 'Dozor'" - donosi Centrum Europy, powołując się na przekaz gen. Biłeckiego.

Doniesienia z frontu świadczą o szybkim tempie ukraińskiej kontrofensywy "Vivaldi". 15 września Trzeci Korpus Armijny potwierdził prowadzenie operacji na północy obwodu donieckiego. Działania armii są skoncentrowane w rejonie Łymanu.

Operacja ofensywna składa się z kilku etapów. Ma to odzwierciedlenie w jej nazwie nawiązującej do "Czterech pór roku" włoskiego kompozytora Antonia Vivaldiego. Na sukcesy kontrofensywy zwróciły uwagę rosyjskie kanały na Telegramie, które donosiły o wypieraniu przez Ukraińców jednostek przeciwnika na wskazanych odcinkach.

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