Zbiórka organizowana jest pod hasłem "Darek pro Putina" (Prezent dla Putina). Wolontariusze informują, że producent pocisków Flamingo wyraził zgodę na taki sposób sfinansowania produkcji. Jeśli kwota zostanie zebrana, jedna z rakiet zostanie nazwana "DANA 1" na cześć szefowej Czeskiej Państwowej Administracji Bezpieczeństwa Jądrowego, Dany Drabowej.

Jednocześnie przekazano, że sprzęt natychmiast trafi do Sił Zbrojnych Ukrainy, które ustalą datę jej użycia i cel.

"Jeśli cokolwiek może wpłynąć na przebieg wojny, to są to ukraińskie pociski manewrujące, znane jako Flamingo. Mają zasięg do 3000 kilometrów, prędkość 900 km/h i masę głowicy do 1150 kilogramów" - czytamy w opisie zbiórki.

Wojna w Ukrainie. Pociski Flamingo używane do uderzeń w głębi Rosji

Na początku października dziennikarze "The Economist", powołując się na źródła w ukraińskiej armii, poinformowali, że pociski Flamingo są używane do ataków na rosyjskie rafinerie ropy naftowej.

Rakiety są wykonane z przerobionych silników turbowentylatorowych pochodzących jeszcze z czasów ZSRR, a produkcja kadłuba z włókna węglowego zajmuje zaledwie sześć godzin.

Pierwszy, pokazowy start Flamingo odbył się pod koniec sierpnia. Wówczas w sieci pojawiło się nagranie, na którym widać było moment wystrzału z instalacji naziemnej oraz lot rakiety w powietrzu.

- Mówimy po prostu, że jest to używane i że są pierwsze namacalne rezultaty działania tej konkretnej broni - mówił wówczas prezydent Wołodymyr Zełenski.

Rekordowe rezerwy złota. Polska jest w światowej czołówce Polsat News Polsat News