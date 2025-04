Jak przekazała rosyjska agencja RIA Nowosti, "będzie ono obowiązywać od północy z 7 na 8 maja, do północy z 10 na 11 maja ".

8 maja to dla Rosjan szczególna data. Każdego roku hucznie świętują zakończenie II wojny światowej, podkreślając wkład Armii Czerwonej w wyzwolenie terenów zajętych przez III Rzeszę. Pomijany jest jednak wątek samego wybuchu wojny - paktu zawartego między ministrami spraw zagranicznych III Rzeszy i Związku Radzieckiego, który był wstępem do inwazji na Polskę.

Choć formalnie był to pakt o nieagresji, zawierał on tajny protokół odnoszący się do podziału ziem w ewentualnej konfrontacji. W ramach podziału część Polski miała przypaść Niemcom, a część Rosjanom. Podział obejmował także inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej.