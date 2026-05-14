Wojna w Ukrainie
Zaskoczył teorią na temat ataku w Ukrainie. Wskazuje na "trik"

Dawid Zdrojewski

Ostatni zmasowany atak Rosji na Ukrainę był największym od początku pełnoskalowej agresji. Zdaniem ukraińskiego pułkownika miał on nastąpić na osobistą prośbę Xi Jinpinga. Rosja uderzyła bowiem w czasie wizyty Donalda Trumpa w Chinach. - Istnieje taki ciekawy trik w geopolityce - powiedział wojskowy.

Audio generowane przez AI (ElevenLabs) i może zawierać błędy
Wojna, mapa Ukrainy. Pułkownik Roman Switan
Zmasowany atak Rosji na Ukrainę z powietrza. Ekspert wojskowy wskazuje na "trik"

W skrócie

  • Ostatni atak Rosji na Ukrainę był największy od początku pełnoskalowej agresji.
  • Rosja przeprowadziła w ciągu dwóch dni naloty, w których zginęło co najmniej 11 osób, uszkodzone zostały 180 obiekty, a ataki spowodowały zakłócenia dostaw prądu i uszkodzenia infrastruktury w Ukrainie.
  • Według pułkownika Romana Switana atak mógł zostać przeprowadzony na prośbę prezydenta Chin - w czasie wizyty Donalda Trumpa w Pekinie
Rosja w ciągu dwóch ostatnich dni przeprowadziła największy atak powietrzny od początku wojny w Ukrainie - poinformował Kijów. Rosjanie wystrzelili ponad 1560 dronów, w nalotach zginęło co najmniej 11 osób, 10 uznaje się za zaginione.

Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że uszkodzonych zostało łącznie 180 obiektów, w tym ponad 50 budynków mieszkalnych.

Zmasowany atak Rosji na Ukrainę. "W czasie wizyty Trumpa w Chinach"

Ministerstwo energetyki Ukrainy poinformowało, że doszło do zakłóceń w dostawach prądu w 11 obwodach, a celem ataków stała się również infrastruktura portowa w południowej części obwodu odeskiego oraz linie kolejowe.

Minister spraw zagranicznych Andrij Sybiha zwrócił uwagę, że zmasowany atak nastąpił w czasie wizyty prezydenta USA Donalda Trumpa w Chinach. To - jego zdaniem - pokazuje, że Rosja chce kontynuacji walk pomimo nacisków Waszyngtonu na osiągnięcie porozumienia. Jak dodał, konieczne jest wywieranie presji na Moskwę, aby ta zakończyła wojnę.

Wojna w Ukrainie. Ekspert: Atak Rosji na prośbę Chin

Także pułkownik Roman Switan, ekspert wojskowy i instruktor ukraińskich pilotów, ocenił, że atak na Ukrainę jest związany nie tylko z Rosją, ale i z Chinami.

Wojskowy ocenił w Radiu NV, że atak nastąpił najprawdopodobniej na prośbę prezydenta Chin Xi Jinpinga, aby pokazać malejące znaczenie Donalda Trumpa.

- Cóż, istnieje taki ciekawy trik w geopolityce. I w tym sensie Putin wypełnił zadanie Chin polegające na uderzeniu na naszą stolicę - dodał.

Chiny. Spotkanie X Jinpiga z Donaldem Trumpem

Spotkanie Xi Jinpinga z Donaldem Trumpem odbyło się w czwartek. Pekin wyprawił wówczas bankiet na cześć amerykańskiego prezydenta.

Chiński przywódca nazwał wizytę Trumpa "historycznym wydarzeniem". Xi dodał, że "odnowa Chin i uczynienie Ameryki ponownie wielką (hasło wyborcze Trumpa - red.) mogą iść w parze" oraz że dwustronne relacje powinny opierać się na partnerstwie, a nie rywalizacji.

- Powinniśmy wspólnie dbać, by stosunki między Chinami i Stanami Zjednoczonymi rozwijały się we właściwy sposób - powiedział Xi.

Prezydent USA nazwał swego gospodarza przyjacielem i zgodził się z opinią dotyczącą rangi dwustronnych relacji. - Stosunki między Stanami Zjednoczonymi i Chinami są jednymi z najbardziej znaczących w dziejach świata - stwierdził.

Źródło: UNIAN

