Zaskoczył teorią na temat ataku w Ukrainie. Wskazuje na "trik"

W skrócie Ostatni atak Rosji na Ukrainę był największy od początku pełnoskalowej agresji.

Rosja przeprowadziła w ciągu dwóch dni naloty, w których zginęło co najmniej 11 osób, uszkodzone zostały 180 obiekty, a ataki spowodowały zakłócenia dostaw prądu i uszkodzenia infrastruktury w Ukrainie.

Według pułkownika Romana Switana atak mógł zostać przeprowadzony na prośbę prezydenta Chin - w czasie wizyty Donalda Trumpa w Pekinie

Rosja w ciągu dwóch ostatnich dni przeprowadziła największy atak powietrzny od początku wojny w Ukrainie - poinformował Kijów. Rosjanie wystrzelili ponad 1560 dronów, w nalotach zginęło co najmniej 11 osób, 10 uznaje się za zaginione.

Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że uszkodzonych zostało łącznie 180 obiektów, w tym ponad 50 budynków mieszkalnych.

Zmasowany atak Rosji na Ukrainę. "W czasie wizyty Trumpa w Chinach"

Ministerstwo energetyki Ukrainy poinformowało, że doszło do zakłóceń w dostawach prądu w 11 obwodach, a celem ataków stała się również infrastruktura portowa w południowej części obwodu odeskiego oraz linie kolejowe.

Minister spraw zagranicznych Andrij Sybiha zwrócił uwagę, że zmasowany atak nastąpił w czasie wizyty prezydenta USA Donalda Trumpa w Chinach. To - jego zdaniem - pokazuje, że Rosja chce kontynuacji walk pomimo nacisków Waszyngtonu na osiągnięcie porozumienia. Jak dodał, konieczne jest wywieranie presji na Moskwę, aby ta zakończyła wojnę.

Wojna w Ukrainie. Ekspert: Atak Rosji na prośbę Chin

Także pułkownik Roman Switan, ekspert wojskowy i instruktor ukraińskich pilotów, ocenił, że atak na Ukrainę jest związany nie tylko z Rosją, ale i z Chinami.

Wojskowy ocenił w Radiu NV, że atak nastąpił najprawdopodobniej na prośbę prezydenta Chin Xi Jinpinga, aby pokazać malejące znaczenie Donalda Trumpa.

- Cóż, istnieje taki ciekawy trik w geopolityce. I w tym sensie Putin wypełnił zadanie Chin polegające na uderzeniu na naszą stolicę - dodał.

Chiny. Spotkanie X Jinpiga z Donaldem Trumpem

Spotkanie Xi Jinpinga z Donaldem Trumpem odbyło się w czwartek. Pekin wyprawił wówczas bankiet na cześć amerykańskiego prezydenta.

Chiński przywódca nazwał wizytę Trumpa "historycznym wydarzeniem". Xi dodał, że "odnowa Chin i uczynienie Ameryki ponownie wielką (hasło wyborcze Trumpa - red.) mogą iść w parze" oraz że dwustronne relacje powinny opierać się na partnerstwie, a nie rywalizacji.

- Powinniśmy wspólnie dbać, by stosunki między Chinami i Stanami Zjednoczonymi rozwijały się we właściwy sposób - powiedział Xi.

Prezydent USA nazwał swego gospodarza przyjacielem i zgodził się z opinią dotyczącą rangi dwustronnych relacji. - Stosunki między Stanami Zjednoczonymi i Chinami są jednymi z najbardziej znaczących w dziejach świata - stwierdził.

Źródło: UNIAN

