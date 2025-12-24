W skrócie Rosyjski żołnierz Daniił Syczow został schwytany przez Ukraińców i spędził z nimi dwa miesiące.

Syczow pomagał Ukraińcom w budowaniu umocnień i uczestniczył w obronie pozycji przed rosyjskimi atakami.

Podkreśla, że Ukraińcy traktowali go dobrze, a Rosjanie nie biorą jeńców i nie obchodzi ich los swoich żołnierzy.

Rosjanin został schwytany przez żołnierzy 93. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej "Chołodnyj Jar" podczas walk w miejscowości Rusin Jar we wschodniej Ukrainie.

Wcześniej służył w rosyjskim wojsku w Armenii, a na front wojny Rosji z Ukrainą trafił po bójce z oficerem.

- Zatuszowali sprawę i wysłali mnie do Doniecka. Tam trafiłem na dwa tygodnie do obozu szkoleniowego - stwierdził Daniił Aleksandrowicz Syczow w wywiadzie wideo udzielonym Ukrainian Witness.

Wojna w Ukrainie. Rosyjski żołnierz przeszedł na stronę Ukraińców

Żołnierz następnie trafił do miejscowości Rusin Jar. - Zadanie polegało na utrzymaniu pozycji. Powiedziano nam, że od tygodni nikogo tam nie ma, mieliśmy tylko zająć pozycje i tam siedzieć - wspominał.

Sytuacja na miejscu okazała się jednak inna. Rosyjskie siły zostały najpierw ostrzelane przez ukraińskie drony, następnie na polu walki pojawili się żołnierze z Ukrainy. Podczas ataku zginął partner Syczowa, a on sam został lekko ranny i poddał się Ukraińcom.

- Później znalazłem się w obozie z ukraińskimi żołnierzami. Pomogłem im budować umocnienia, spędziłem tam ponad 60 dni - wyjaśnił.

Żołnierz z Rosji pomagał Ukraińcom. Przeszedł na ich stronę

Syczow brał też udział w obronie Rusinego Jaru przed kolejnymi atakami ze strony rosyjskiej armii. - Pomagałem na tyłach, podawałem żołnierzom sprzęt, kopałem umocnienia - stwierdził.

- Chciałem po prostu przeżyć. Rosjanie nie przejmują się tym, kim jesteś, nie biorą jeńców - zauważył.

Żołnierz dodał, że nie wierzy w narrację, że "Ukraińcy są złymi ludźmi". - Żyłem z nimi przez dwa miesiące, dobrze mnie traktowali - podkreślił.

Źródło: Ukrainian Witness

