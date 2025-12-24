Zaskakujący zwrot na froncie. Rosjanin przeszedł na stronę Ukraińców, teraz wyjawia
Rosyjski żołnierz Daniił Aleksandrowicz Syczow przez dwa miesiące walczył u boku Ukraińców. Rosjanin dołączył do ukraińskiej armii po tym, jak poddał się wojskom Ukrainy podczas walk na wschodzie kraju. - Chciałem po prostu przeżyć. Rosjanie nie przejmują się tym, kim jesteś, nie biorą jeńców - wyjaśniał, opisując szczegóły.
W skrócie
- Rosyjski żołnierz Daniił Syczow został schwytany przez Ukraińców i spędził z nimi dwa miesiące.
- Syczow pomagał Ukraińcom w budowaniu umocnień i uczestniczył w obronie pozycji przed rosyjskimi atakami.
- Podkreśla, że Ukraińcy traktowali go dobrze, a Rosjanie nie biorą jeńców i nie obchodzi ich los swoich żołnierzy.
Rosjanin został schwytany przez żołnierzy 93. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej "Chołodnyj Jar" podczas walk w miejscowości Rusin Jar we wschodniej Ukrainie.
Wcześniej służył w rosyjskim wojsku w Armenii, a na front wojny Rosji z Ukrainą trafił po bójce z oficerem.
- Zatuszowali sprawę i wysłali mnie do Doniecka. Tam trafiłem na dwa tygodnie do obozu szkoleniowego - stwierdził Daniił Aleksandrowicz Syczow w wywiadzie wideo udzielonym Ukrainian Witness.
Wojna w Ukrainie. Rosyjski żołnierz przeszedł na stronę Ukraińców
Żołnierz następnie trafił do miejscowości Rusin Jar. - Zadanie polegało na utrzymaniu pozycji. Powiedziano nam, że od tygodni nikogo tam nie ma, mieliśmy tylko zająć pozycje i tam siedzieć - wspominał.
Sytuacja na miejscu okazała się jednak inna. Rosyjskie siły zostały najpierw ostrzelane przez ukraińskie drony, następnie na polu walki pojawili się żołnierze z Ukrainy. Podczas ataku zginął partner Syczowa, a on sam został lekko ranny i poddał się Ukraińcom.
- Później znalazłem się w obozie z ukraińskimi żołnierzami. Pomogłem im budować umocnienia, spędziłem tam ponad 60 dni - wyjaśnił.
Żołnierz z Rosji pomagał Ukraińcom. Przeszedł na ich stronę
Syczow brał też udział w obronie Rusinego Jaru przed kolejnymi atakami ze strony rosyjskiej armii. - Pomagałem na tyłach, podawałem żołnierzom sprzęt, kopałem umocnienia - stwierdził.
- Chciałem po prostu przeżyć. Rosjanie nie przejmują się tym, kim jesteś, nie biorą jeńców - zauważył.
Żołnierz dodał, że nie wierzy w narrację, że "Ukraińcy są złymi ludźmi". - Żyłem z nimi przez dwa miesiące, dobrze mnie traktowali - podkreślił.
Źródło: Ukrainian Witness