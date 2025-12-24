Wojna w Ukrainie
Wojna w Ukrainie

Zaskakujący zwrot na froncie. Rosjanin przeszedł na stronę Ukraińców, teraz wyjawia

Dorota Hilger

Dorota Hilger

Rosyjski żołnierz Daniił Aleksandrowicz Syczow przez dwa miesiące walczył u boku Ukraińców. Rosjanin dołączył do ukraińskiej armii po tym, jak poddał się wojskom Ukrainy podczas walk na wschodzie kraju. - Chciałem po prostu przeżyć. Rosjanie nie przejmują się tym, kim jesteś, nie biorą jeńców - wyjaśniał, opisując szczegóły.

Silna eksplozja rozświetlająca nocne niebo na tle zaśnieżonego pola oraz wkomponowane w prawy górny róg zdjęcie mężczyzny w mundurze wojskowym.
Rosyjski żołnierz przeszedł na stronę Ukraińców. Zaczął im pomagaćAstraia Intel / X | VINCENZO CIRCOSTA / ANADOLUAFP

W skrócie

  • Rosyjski żołnierz Daniił Syczow został schwytany przez Ukraińców i spędził z nimi dwa miesiące.
  • Syczow pomagał Ukraińcom w budowaniu umocnień i uczestniczył w obronie pozycji przed rosyjskimi atakami.
  • Podkreśla, że Ukraińcy traktowali go dobrze, a Rosjanie nie biorą jeńców i nie obchodzi ich los swoich żołnierzy.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Rosjanin został schwytany przez żołnierzy 93. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej "Chołodnyj Jar" podczas walk w miejscowości Rusin Jar we wschodniej Ukrainie.

Wcześniej służył w rosyjskim wojsku w Armenii, a na front wojny Rosji z Ukrainą trafił po bójce z oficerem.

- Zatuszowali sprawę i wysłali mnie do Doniecka. Tam trafiłem na dwa tygodnie do obozu szkoleniowego - stwierdził Daniił Aleksandrowicz Syczow w wywiadzie wideo udzielonym Ukrainian Witness.

Wojna w Ukrainie. Rosyjski żołnierz przeszedł na stronę Ukraińców

Żołnierz następnie trafił do miejscowości Rusin Jar. - Zadanie polegało na utrzymaniu pozycji. Powiedziano nam, że od tygodni nikogo tam nie ma, mieliśmy tylko zająć pozycje i tam siedzieć - wspominał.

Zobacz również:

Ukraińscy obrońcy dementują informacje o zajęciu Wołczańska
Wojna w Ukrainie

Pochwalili się przejęciem miasta. Ukraińcy studzą zapał: Rosjanie utknęli

Marcin Jan Orłowski
Marcin Jan Orłowski

    Sytuacja na miejscu okazała się jednak inna. Rosyjskie siły zostały najpierw ostrzelane przez ukraińskie drony, następnie na polu walki pojawili się żołnierze z Ukrainy. Podczas ataku zginął partner Syczowa, a on sam został lekko ranny i poddał się Ukraińcom.

    - Później znalazłem się w obozie z ukraińskimi żołnierzami. Pomogłem im budować umocnienia, spędziłem tam ponad 60 dni - wyjaśnił.

    Żołnierz z Rosji pomagał Ukraińcom. Przeszedł na ich stronę

    Syczow brał też udział w obronie Rusinego Jaru przed kolejnymi atakami ze strony rosyjskiej armii. - Pomagałem na tyłach, podawałem żołnierzom sprzęt, kopałem umocnienia - stwierdził.

    - Chciałem po prostu przeżyć. Rosjanie nie przejmują się tym, kim jesteś, nie biorą jeńców - zauważył.

    Sprawdź, jak przebiega wojna w Ukrainie. Czytaj nasz raport specjalny!

    Żołnierz dodał, że nie wierzy w narrację, że "Ukraińcy są złymi ludźmi". - Żyłem z nimi przez dwa miesiące, dobrze mnie traktowali - podkreślił.

    Źródło: Ukrainian Witness

    Zobacz również:

    Ukraina. Wiktor Tregubow poinformował, że grupa rosyjskich żołnierzy w Kupiańsku jest otoczona, a jej dowództwo nie jest w stanie udzielić im wsparcia
    Wojna w Ukrainie

    Rosyjscy żołnierze w ukraińskiej pułapce. "Nie można im udzielić wsparcia"

    Marcin Czekaj
    Marcin Czekaj
    Nowacka w "Gościu Wydarzeń" o wecie prezydenta: Obawiam się, że nie przeczytał ustawyPolsat News

    Najnowsze