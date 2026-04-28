Zaskakujący skutek wojny w Ukrainie. Wzrosła liczba drukowanych Biblii
Drukarnia z Finlandii odnotowała zwiększoną liczbę zamówień na Biblię. Dyrektor generalny firmy poinformował, że przyczyną takiego stanu rzeczy ma być trwająca wojna w Ukrainie. Do tej pory Kijowowi dostarczono kilkanaście ciężarówek wypełnionych Nowym Testamentem. - Mówimy o milionach książek - zdradził Rami Paajanen.
W skrócie
- Drukarnia St Michel w Finlandii odnotowała zwiększone zamówienia na Biblię, szczególnie w związku z wojną w Ukrainie.
- Firma dostarczyła do Kijowa prawie 15 ciężarówek z Nowym Testamentem, a jej obroty wzrosły o około 60 procent w ciągu ostatnich czterech lat.
- Ukraina dokonała we wtorek ataku dronów na port morski i rafinerię ropy w Tuapse w Rosji. Na miejscu wybuchł pożar.
Fiński nadawca publiczny Yle poinformował, że wojna w Ukrainie przyniosła zwiększoną liczbę zamówień, które spływają do tamtejszej drukarni St Michel. Firma z Finlandii do tej pory dostarczyła Kijowowi niemal 15 ciężarówek wypełnionych Biblią, a konkretniej Nowym Testamentem.
- Mówimy o milionach książek. Ukraińska armia otrzymała wiele naszych produktów - powiedział w rozmowie z Yle dyrektor generalny drukarni Rami Paajanen.
Fińska drukarnia ze zwiększonym popytem na Biblię. Wszystko przez wojnę w Ukrainie
Z danych uzyskanych przez nadawcę wynika, że obroty firmy wzrosły w ciągu ostatnich czterech lat o około 60 proc. - Sytuacja geopolityczna, kryzysy i wojny, które niestety są dziś tak powszechne, znajdują odzwierciedlenie w naszym popycie - dodał Paajanen.
Dodajmy, że literatura religijna - zwłaszcza Biblie i śpiewniki - stanowi podstawę działalności firmy. Większość jej obrotów pochodzi z działalności wydawniczej, a 95 proc. książek jest eksportowanych. Jak zdradził dyrektor generalny drukarni, obecnie popyt na tego typu produkty najszybciej rośnie w Afryce.
- Liczba ludności tam wzrasta gwałtownie, co przekłada się na popyt - wyjaśnił.
Wojna w Ukrainie. Kijów uderzył w głąb Rosji, zaatakowano port morski i rafinerię ropy
Przypomnijmy, że pełnoskalowa inwazja Rosji na Ukrainę rozpoczęła się 24 lutego 2022 roku. Według danych z końca 2025 roku, do których dotarła stacja BBC, liczba ofiar konfliktu po stronie ukraińskiej to około 46 tysięcy osób, z kolei po stronie rosyjskiej - 250 tysięcy osób.
"Opierając się na innych szacunkach i danych porównawczych, uważamy, że liczba zabitych Ukraińców wynosi już 140 tys." - dodano w analizie.
Od początku wojny na pełną skalę walki toczą się niemal cały czas i dotyczą nie tylko linii frontu. We wtorek poinformowaliśmy bowiem o ataku ukraińskich dronów na port morski oraz rafinerię ropy naftowej w Tuapse w głębi Rosji.
"W wyniku spadających szczątków drona w rafinerii ropy naftowej w Tuapse wybuchł pożar" - podała w lakonicznym komunikacie Kwatera Główna Operacyjna Kraju Krasnodarskiego. Nikt nie został ranny.
Na miejscu rozszalał się pożar. W akcji gaśniczej bierze udział w sumie 122 strażaków. W operację zaangażowali się również funkcjonariusze Głównego Zarządu Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Rosji w regionie.
Według wstępnych relacji zapalić miały się dwa zbiorniki w rafinerii ropy. Na niebie pojawiła się łuna ognia.
Źródła: Yle, Ukrainska Prawda