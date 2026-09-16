W skrócie Wołodymyr Zełenski powiedział, że Władimir Putin obawia się powrotu rosyjskich żołnierzy z frontu oraz możliwości zorganizowania przez nich buntu, jak w przypadku grupy Wagnera.

Prezydent Ukrainy stwierdził, że zakończenie wojny nie byłoby jednoznacznym zwycięstwem dla Rosji, a celem powinien być pokój i ochrona ludzkiego życia.

Zełenski podkreślił, że żądania terytorialne Kremla nie są ostatecznym dążeniem Putina i zasugerował możliwość zmiany stanowiska Rosji poprzez naciski dyplomatyczne i sankcje gospodarcze.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

- Jeżeli Władimir Putin teraz przestanie, to nie będzie to zwycięstwo. To wcale nie jest zwycięstwo. Dla nich jest wręcz przeciwnie - powiedział prezydent Ukrainy w wywiadzie dla kanadyjskiej stacji CBC News.

Wołodymyr Zełenski zasugerował, że rosyjski przywódca obawia się powrotu wojsk z frontu. W ocenie ukraińskiego polityka rosyjscy żołnierze mogliby po zakończeniu wojny dokonać buntu przeciwko armii podobnego do tego, jaki zorganizował pod koniec czerwca 2023 r. przywódca grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn.

Wojna w Ukrainie. Zełenski: Putin boi się własnych żołnierzy

- Boi się (Putin - red.), że żołnierze wrócą, rozgniewają się i odwrócą się od niego - powiedział Zełenski.

- Jeśli pamiętacie grupę Wagnera, to już istniał taki precedens - dodał.

W tym samym wywiadzie Zełenski stwierdził, że nie jest możliwy scenariusz, w którym dwie strony wyjdą z wojny zwycięsko ze względu na ogromną skalę strat ludzkich.

- Najważniejsze zwycięstwo dla wszystkich to nie zwycięstwo Ukrainy i Rosji, ale zwycięstwo wszystkich, całego świata. To pokój, który zakończy tę wojnę. I to zwycięstwo dla dobra ludzkiego życia - powiedział.

Zełenski o żądaniach terytorialnych Kremla: Nie są ostateczne

Prezydent Ukrainy podkreślił również, że żądania terytorialne Kremla nie są ostatecznym dążeniem Putina i że stanowisko Moskwy można zmienić poprzez naciski dyplomatyczne oraz sankcje gospodarcze.

Ocenił ponadto, że strona amerykańska zaczęła "wiele rozumieć" w kwestii wojny w Ukrainie. Stwierdził, że jest bardzo zadowolony, iż specjalni wysłannicy prezydenta USA Donalda Trumpa - Steve Witkoff i Jared Kushner - przyjechali do Kijowa pierwszy raz po odbyciu kilku wizyt w Moskwie.

- Myślę, że to ważne. Musieli okazać szacunek naszym ludziom i tak zrobili. Poprosili nas, abyśmy na razie nie upubliczniali niektórych ich propozycji w mediach, aby móc omówić więcej szczegółów i odpowiedzieć na ich pomysły. Zrobimy to i przygotowujemy się do spotkania z prezydentem Trumpem w Nowym Jorku - przekazał Zełenski.

Źródło: CBC News



