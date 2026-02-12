Wojna w Ukrainie
Wojna w Ukrainie

Zaskakujące słowa Zełenskiego o Trumpie. "Zyskałby najwięcej"

Patryk Idziak

Oprac.: Patryk Idziak

Wołodymyr Zełenski przemówił do Donalda Trumpa językiem, jaki ten rozumie - podał w czwartek "The Atlantic". W opublikowanej na łamach miesięcznika rozmowie prezydent Ukrainy stwierdził, że zakończenie wojny w Ukrainie pomogłoby amerykańskiemu przywódcy podczas wyborów środka kadencji w USA. - Myślę, że nie ma większego zwycięstwa - powiedział Zełenski.

Mężczyzna w czarnej koszuli stoi przy mównicy, w tle widoczny starszy mężczyzna w garniturze przed flagą Stanów Zjednoczonych oraz fragment flagi Ukrainy. Scena rozgrywa się w oficjalnym pomieszczeniu.
Wywiad "The Atlantic" z Wołodymyrem Zełenskim. Prezydent Ukrainy mówił o Donaldzie TrumpiePAVLO BAHMUT / NURPHOTO; SAUL LOEBAFP

W skrócie

  • Wołodymyr Zełenski w rozmowie z "The Atlantic" uznał, że zakończenie wojny w Ukrainie mogłoby przynieść Trumpowi polityczne zwycięstwo przed wyborami uzupełniającymi w USA.
  • Prezydent Ukrainy stwierdził, że woli brak porozumienia od złej umowy i zapewnił, że nie zgodzi się na pokój za wszelką cenę.
  • Według magazynu "The Atlantic" Ukraina może być gotowa na ustępstwa dotyczące obwodu donieckiego, lecz nie potwierdzono tego oficjalnie.
- Uważam, że nie ma większego zwycięstwa dla Trumpa niż powstrzymanie wojny między Rosją a Ukrainą - ocenił Wołodymyr Zełenski w rozmowie z Simonem Shusterem z "The Atlantic".

Zełenski o wizji politycznego zwycięstwa Trumpa

Prowadzący wywiad w odautorskim komentarzu stwierdził, że prezydent Ukrainy przedstawił argumenty zrozumiałe dla amerykańskiego prezydenta: Jeśli Trump chce utrwalić swoje dziedzictwo (...), powinien wykorzystać ten moment, by zakończyć wojnę na Ukrainie.

Zełenski wyraził też przekonanie, że jest to sposób na osiągnięcie sukcesu przez Republikanów w listopadowych wyborach.

    - Dla Trumpa najbardziej korzystną sytuacją byłoby zrobienie tego przed wyborami uzupełniającymi - dodał ukraiński lider. - Tak, chce, by mniej ludzi ginęło. Ale jeśli rozmawiamy jak dorośli, to jest to dla niego po prostu zwycięstwo polityczne - ocenił.

    Lepszy brak niż złe porozumienie? "Nie za wszelką cenę"

    "The Atlantic" podał, że wśród niektórych bliskich współpracowników Zełenskiego rośnie obawa o to, że okno możliwości zawarcia porozumienia się zamyka i jeśli zakończenie wojny nie zostanie wynegocjowane wiosną, kraj utknie na lata na polu walki.

    Jednak Zełenski - jak mówił - woli brak porozumienia od złej umowy. Zapewnił, że jeśli potrzeba walki, aby zagwarantować Ukrainie godny pokój, to będzie ją toczył. Jak dodał, obecnie "Ukraina nie przegrywa".

      Autor "The Atlantic" napisał, że część współpracowników Zełenskiego uważa jego upór za irytujący, a inni go chwalą, bo pokazuje siłę całego narodu. - Spieszy nam się, żeby zakończyć wojnę - powiedział prezydent. Dodał jednak, że nie oznacza to zgody na porozumienie za wszelką cenę.

      - Taktyka, którą wybraliśmy, polega na tym, żeby Amerykanie nie myśleli, że chcemy kontynuować wojnę - powiedział Zełenski. - Dlatego zaczęliśmy popierać ich propozycje w każdej formie, która przyspieszy sprawy - dodał.

      Wojna w Ukrainie. Będą ustępstwa?

      Magazyn podaje, że Ukraińcy praktycznie zrezygnowali ze swojego wcześniejszego żądania, by przywódca Rosji Władimir Putin i jego generałowie stanęli przed sądem za zbrodnie wojenne.

      Zełenski zgodził się spotkać z Putinem bez żadnych warunków wstępnych, jedynie wykluczył spotkanie w Moskwie. Dwóch doradców Zełenskiego powiedziało magazynowi, że Ukraina może być też gotowa na największe ustępstwo, czyli na oddanie kontroli nad obwodem donieckim, czego jednak publicznie nie potwierdzono.

