W skrócie Premier Słowacji Robert Fico oznajmił, że bez zgody Ukrainy nie jest możliwe porozumienie pokojowe z Rosją.

Fico potwierdził wsparcie Słowacji dla aspiracji Ukrainy do członkostwa w Unii Europejskiej oraz chęć utrzymywania dobrych stosunków między krajami.

Zapowiedziano spotkanie Ficy i Zełenskiego w Erywaniu oraz kontynuowanie współpracy i wizyt rządowych.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Szef rządu naszych południowych sąsiadów uchodzi za jednego z liderów Unii Europejskiej, który utrzymuje z Rosjanami intensywne kontakty, mimo wojny napastniczej tego kraju w Ukrainie.

Gdy obejmował władzę w 2023 roku mówił o konieczności wstrzymania pomocy wojskowej dla Ukrainy czy ograniczenia się jedynie do wsparcia humanitarnego, a niedawno toczył z Kijowem zacięty spór w sprawie rurociągu Przyjaźń.

Tymczasem po sobotniej rozmowie Ficy z prezydentem Ukrainy pojawiło się z jego ust wiele słów, które odbiegają od dotychczasowej retoryki.

Według Ficy, pomimo różnic w poglądach na niektóre kwestie, Kijów i Bratysławę łączy wspólny interes, jakim są "dobre i przyjazne stosunki między Słowacją a Ukrainą".

Zaskakujące oświadczenie Ficy. Poparł ambicje Kijowa w sprawie UE

Fico w poście zamieszczonym w sieci stwierdził również, że Bratysława popiera ambicje Kijowa, aby przystąpić do UE, ponieważ Słowacja chce, aby Ukraina, jako sąsiad, "była krajem stabilnym i demokratycznym".

Premier Słowacji poruszył także temat przyszłego, potencjalnego porozumienia pokojowego między Ukrainą a Rosją.

"Podkreśliłem również, że bez zgody strony ukraińskiej nie jest możliwe zawarcie porozumienia pokojowego w konflikcie zbrojnym z Federacją Rosyjską" - napisał Fico.

Rozwiń

Szef słowackiego rządu dodał, że podczas rozmowy z Zełenskim uzgodniono spotkanie w poniedziałek w Erywaniu na szczycie Europejskiej Wspólnoty Politycznej, a także kontynuowanie prac w formacie wspólnych posiedzeń rządowych i wymiany wizyt w stolicach obu krajów.

Zełenski zaprosił Ficę do Kijowa. Stwierdził, że premier Słowacji popiera Ukrainę w UE

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podkreślił, że obaj z Ficą są zainteresowani nawiązaniem relacji między państwami.

Ukraiński lider potwierdził też, że zaprosił Ficę do Kijowa.

"Przed chwilą rozmawiałem z premierem Słowacji. Potrzebujemy silnych relacji między naszymi krajami i obaj jesteśmy tym zainteresowani" - przekazał. Dodał, że Słowacja popiera starania Ukrainy, by dołączyć do UE.

"Ważne było usłyszeć, że Słowacja popiera członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej i jest gotowa dzielić się swoim doświadczeniem akcesyjnym. Zaprosiłem premiera do wizyty w Kijowie i podziękowałem mu za zaproszenie do Bratysławy. Omówiliśmy także możliwość osobistego spotkania w najbliższym czasie. Nasze zespoły zajmą się uzgodnieniem terminu" - napisał ukraiński przywódca.

Tymczasem Fico wybiera się do Moskwy, gdzie ma uczestniczyć w bojkotowanych przez Zachód uroczystościach rocznicy zwycięstwa w II wojnie światowej.

Dworczyk w "Gościu Wydarzeń": Musimy przywrócić obowiązkowe szkolenia wojskowe Polsat News