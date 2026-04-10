W skrócie Kyryło Budanow przekazał, że Ukraina i Rosja zbliżają się do zawarcia porozumienia pokojowego i podkreślił, że Kreml jest do tego motywowany wysokimi kosztami wojny.

Szef biura prezydenta Ukrainy odmówił komentarza w sprawie możliwego kompromisu terytorialnego, ale zaznaczył, że wszyscy rozumieją obecnie granice tego, co jest akceptowalne.

W związku z prawosławną Wielkanocą Rosja i Ukraina ogłosiły tymczasowe zawieszenie broni na sobotę i niedzielę, a rozmowy pokojowe mają być niedługo wznowione.

Kyryło Budanow, który przewodzi delegacji Ukrainy w negocjacjach pokojowych z Rosją i Stanami Zjednoczonymi stwierdził w piątek, że Kijów i Moskwa zbliżają się do zawarcia porozumienia pokojowego.

- Rosjanie rozumieją, że ta wojna musi się skończyć. Dlatego negocjują. Myślę, że to już nie potrwa długo - stwierdził w rozmowie z agencją Bloomberg.

Według niego Kreml ma wyraźną motywację do zakończenia wojny. - W przeciwieństwie do nas wydają swoje pieniądze. To ogromne kwoty, idące już w biliony - zaznaczył.

Warto zauważyć, że faktycznie Kijów korzysta z pieniędzy płynących od sojuszników. Zakupy sprzętu finansują m.in. państwa UE.

Szef biura prezydenta Wołodymyra Zełenskiego odmówił komentarza, czy możliwy jest kompromis w sprawach terytorialnych, które są główną osią sporu między Kijowem i Moskwą. - Nie podjęto jeszcze żadnej oficjalnej decyzji. Co do zasady jednak, wszyscy obecnie rozumieją granice tego, co jest akceptowalne To ogromny postęp - stwierdził.

Wojna w Ukrainie. Rozmowy pokojowe zostaną wznowione

Ukraińskie władze poinformowały w piątek, że w najbliższym czasie Kijów ma odwiedzić amerykańska delegacja, na czele której stoi Steve Witkoff i zięć Donalda Trumpa Jared Kushner. Następnie Amerykanie mogą udać się do Moskwy na spotkanie z delegacją rosyjską.

W piątek w USA przebywa Kiriłł Dmitrijew, wysłannikWładimira Putina, zajmujący się m.in. negocjacjami pokojowymi z Ukrainą. Kreml zaprzeczył jednak, by tematem jego spotkania z przedstawicielami amerykańskiej administracji było zakończenie wojny.

- Dmitrijew nie prowadzi negocjacji w sprawie porozumienia z Ukrainą. Jego wizyta w USA nie oznacza wznowienia takich kontaktów - stwierdził rzecznik prasowy Kremla Dmitrij Pieskow.

W ostatnim czasie negocjacje pokojowe między Rosją a Ukrainą ,przy wsparciu Stanów Zjednoczonych, zostały wstrzymane. Miało to związek z wojną na Bliskim Wschodzie. Waszyngton i Teheran porozumiały się jednak w sprawie zawieszenia broni, dlatego możliwe stanie się wznowienie negocjacji Kijowa z Moskwą.

W związku z prawosławną Wielkanocą w Rosja i Ukraina ogłosiły zawieszenie broni, które będzie obowiązywać w sobotę i niedzielę. Rzecznik Kremla stwierdził w piątek, że ostatecznym celem Rosji nie jest jednak zawieszenie broni, lecz trwały pokój.

Źródło: Bloomberg

