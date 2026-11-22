W skrócie USA zaproponowały Ukrainie gwarancje bezpieczeństwa wzorowane na artykule 5. Traktatu Północnoatlantyckiego, co wywołało optymizm wśród europejskich negocjatorów.

Za amerykańskim planem stoi Jared Kushner. Według doniesień z otoczenia Donalda Trumpa Rosja nie odrzuciła tej propozycji i "czuje się z nią komfortowo".

Europejscy dyplomaci podkreślają, że w rozmowach z USA osiągnięto wyraźny postęp. Obecnie nie ma już dyskusji o bezpieczeństwie Europy bez udziału Europejczyków.

Wołodymyr Zełenski podchodzi do propozycji z rezerwą i wskazuje, że najbezpieczniejszym rozwiązaniem byłoby stacjonowanie oddziałów amerykańskiej armii w Ukrainie.

Władimir Putin nie odrzucił publicznie propozycji, co sprawia, że Europejczycy traktują amerykański plan poważnie jako podstawę dalszych pertraktacji.

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"Ostrożna nadzieja" i "optymizm" mają panować na europejskich salonach po ostatniej propozycji Stanów Zjednoczonych, otwiera się w nowym oknie dotyczącej przyszłości Ukrainy, otwiera się w nowym oknie - relacjonuje paryski wysłannik portalu Politico.

Amerykanie wyszli z pomysłem przyznania Ukrainie sojuszniczej obrony, wzorowanej na art. 5. Traktatu Północnoatlantyckiego. Za planem stoi Jared Kushner. Według wysłanników Donalda Trumpa, otwiera się w nowym oknie w Europie, otwiera się w nowym oknie republikanin ma być otwarty na taką umowę, a Rosja, otwiera się w nowym oknie "czuje się z nią komfortowo".

W publikacji podkreślono, że Władimir Putin, otwiera się w nowym oknie publicznie nie odrzucił amerykańskiej propozycji, dlatego europejscy negocjatorzy podchodzą do niej poważnie.

Według "The Washington Post" strona rosyjska miała domagać się dwóch rzeczy, aby zaakceptować inicjatywę. Kreml zażądał zakazu dla stacjonowania wojsk NATO w Ukrainie oraz zniesienia nałożonych pakietów zachodnich sankcji.

Wojna w Ukrainie. Gwarancje bezpieczeństwa dla Kijowa. Na stole propozycja USA

Niewiele wiadomo o szczegółach amerykańskiej inicjatywy. Art. 5. NATO mówi o sojuszniczej obronie zaatakowanego państwa. Czy cały Sojusz byłby zobowiązany do pomocy Ukrainie na wypadek nowego ataku Rosji? Czy zapis dotyczyłby tylko państw Europy? W sprawie pojawia się więcej pytań niż odpowiedzi.

Doradca prezydenta Francji, który prosił o zachowanie anonimowości, zaapelował, aby USA poszły o krok dalej. - Jeśli mówimy, że udzielamy Ukrainie gwarancji w ramach art. 5., nie powinniśmy nadmiernie komplikować sprawy; oznacza to, że Ukraina przystępuje do NATO - powiedział.

Europejscy negocjatorzy dostrzegają zmianę, jaka zaszła w Waszyngtonie, otwiera się w nowym oknie. Na Starym Kontynencie zaczyna kiełkować nadzieja, że Ukraina uzyska solidne gwarancje bezpieczeństwa, których domagała się od początku wojny.

- Osiągnięto wyraźny postęp w zakresie gwarancji bezpieczeństwa. (...) W rozmowach pokojowych panuje zgoda z USA, nie ma maksymalistycznych żądań i nie ma dyskusji o bezpieczeństwie europejskim bez udziału Europejczyków - podkreślił zaangażowany w negocjacje informator Politico.

Zełenski wprost o nowym pomyśle USA. Wskazał idealny scenariusz

W Kijowie, otwiera się w nowym oknie studzą emocje. Wołodymyr Zełenski, otwiera się w nowym oknie wprost przyznał, że nie ma pewności, czy wszyscy podobnie rozumieją postulat wspólnej obrony wzorowanej na art. 5. Traktatu Północnoatlantyckiego.

"Jednym z zagrożeń, z którego Europejczycy zdają sobie sprawę, jest to, że koszt takiej gwarancji bezpieczeństwa może okazać się zbyt wysoki" - pisze Politico.

Wcześniej w trójstronnych negocjacjach pojawił się temat pełnego członkostwa Ukrainy w NATO za oddanie Rosji całego Donbasu, otwiera się w nowym oknie.

Ukraiński przywódca dodał, że czułby się bezpiecznie, gdyby na terytorium jego państwa stacjonowały oddziały amerykańskiej armii, tak jak na Bliskim Wschodzie, otwiera się w nowym oknie.

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Źródła: Politico, "The Washington Post"



