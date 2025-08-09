W skrócie Władimir Putin przekazał odznaczenie amerykańskiemu wysłannikowi Steve'owi Witkoffowi, aby ten wręczył go urzędniczce CIA, której syn zginął, walcząc po stronie Rosji w Ukrainie.

Gest Putina stanowił prawdopodobnie formę gry psychologicznej i miał podkreślić zaangażowanie syna urzędniczki CIA po rosyjskiej stronie konfliktu - wskazuje CBS.

Donald Trump poinformował o planowanym spotkaniu z Putinem na Alasce, jednocześnie nie udzielając jasnej odpowiedzi co do ultimatum wobec Rosji.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Jak donosi CBS, Putin przekazał Witkoffowi order podczas ich spotkania w środę w Moskwie. Rosyjski przywódca miał polecić, by przekazać go Juliane Gallinie, wicedyrektorce CIA do spraw cyfrowych innowacji.

21-letni syn Galliny, Michael Gloss, miał zostać zabity w Ukrainie w 2024 roku, walcząc po stronie Rosji.

Wojna w Ukrainie. Putin przekazał odznaczenie na ręce Witkoffa

Stacja podaje, że nie jest jasne, co Witkoff zrobił z orderem. Odznaczenie było najwyższym odznaczeniem Związku Sowieckiego, lecz przestało być wydawane w Federacji Rosyjskiej.

Jak zaznacza CBS, orderem tym uhonorowany został m.in. Kim Philby, brytyjski oficer wywiadu MI6, który szpiegował dla Sowietów.

"Gest Putina, znanego z gierek psychologicznych i prób obnażenia słabych punktów przeciwników, miał najprawdopodobniej na celu wywołanie niepotrzebnych pytań i podkreślenie, że syn urzędnika CIA walczył po stronie Rosji w wojnie" - komentuje stacja.

Prezydent USA Donald Trump został zapytany o sprawę w piątek podczas spotkania z przywódcami Azerbejdżanu i Armenii w Białym Domu, lecz nie odniósł się jednoznacznie do doniesień.

- On (Putin - red.) lubi pana Witkoffa, to prawda - powiedział Trump.

Trump spotka się z Putinem. Podano termin i miejsce

Po spotkaniu Witkoffa z Putinem rzecznika Białego Domu Karoline Leavitt powiadomiła, że Rosjanie wyrazili chęć spotkania z Trumpem, a amerykański prezydent jest otwarty na rozmowy zarówno z rosyjskim przywódcą, jak i Wołodymyrem Zełenskim.

Ostatecznie w piątek Trump poinformował, że spotka się z Putinem w piątek 15 sierpnia na Alasce. Niedługo potem potwierdził to też Kreml, wskazując, że wybór miejsca spotkania jest "całkiem logiczny".

- Rosja i Stany Zjednoczone są bliskimi sąsiadami, ze wspólną granicą - tłumaczył doradca Putina Jurij Uszakow, dodając że Kreml zaprosił też amerykańskiego lidera do złożenia wizyty w Rosji.

Wcześniej Donald Trump postawił Moskwie ultimatum - zawieszenie broni w Ukrainie do 8 sierpnia lub stanięcie w obliczu nowych sankcji. Zapytany w piątek przez dziennikarzy w Gabinecie Owalnym, czy termin ten nadal obowiązuje, Trump nie udzielił jednak jednoznacznej odpowiedzi.

"Jedna głowa spadła, pewnie spadnie następna". Minister o KPO Polsat News Polsat News