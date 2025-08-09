Zaskakująca zagrywka Putina. Media rozpisują się o kulisach spotkania
Władimir Putin przekazał amerykańskiemu wysłannikowi Steve'owi Witkoffowi medal - donoszą media. Odznaczenie ma zostać wręczone urzędniczce CIA, której syn zginął w czasie wojny w Ukrainie. Mężczyzna miał walczyć po stronie Rosjan. Dziennikarze oceniają, że ruch Putina to element "gry psychologicznej".
W skrócie
- Władimir Putin przekazał odznaczenie amerykańskiemu wysłannikowi Steve'owi Witkoffowi, aby ten wręczył go urzędniczce CIA, której syn zginął, walcząc po stronie Rosji w Ukrainie.
- Gest Putina stanowił prawdopodobnie formę gry psychologicznej i miał podkreślić zaangażowanie syna urzędniczki CIA po rosyjskiej stronie konfliktu - wskazuje CBS.
- Donald Trump poinformował o planowanym spotkaniu z Putinem na Alasce, jednocześnie nie udzielając jasnej odpowiedzi co do ultimatum wobec Rosji.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Jak donosi CBS, Putin przekazał Witkoffowi order podczas ich spotkania w środę w Moskwie. Rosyjski przywódca miał polecić, by przekazać go Juliane Gallinie, wicedyrektorce CIA do spraw cyfrowych innowacji.
21-letni syn Galliny, Michael Gloss, miał zostać zabity w Ukrainie w 2024 roku, walcząc po stronie Rosji.
Wojna w Ukrainie. Putin przekazał odznaczenie na ręce Witkoffa
Stacja podaje, że nie jest jasne, co Witkoff zrobił z orderem. Odznaczenie było najwyższym odznaczeniem Związku Sowieckiego, lecz przestało być wydawane w Federacji Rosyjskiej.
Jak zaznacza CBS, orderem tym uhonorowany został m.in. Kim Philby, brytyjski oficer wywiadu MI6, który szpiegował dla Sowietów.
"Gest Putina, znanego z gierek psychologicznych i prób obnażenia słabych punktów przeciwników, miał najprawdopodobniej na celu wywołanie niepotrzebnych pytań i podkreślenie, że syn urzędnika CIA walczył po stronie Rosji w wojnie" - komentuje stacja.
Prezydent USA Donald Trump został zapytany o sprawę w piątek podczas spotkania z przywódcami Azerbejdżanu i Armenii w Białym Domu, lecz nie odniósł się jednoznacznie do doniesień.
- On (Putin - red.) lubi pana Witkoffa, to prawda - powiedział Trump.
Trump spotka się z Putinem. Podano termin i miejsce
Po spotkaniu Witkoffa z Putinem rzecznika Białego Domu Karoline Leavitt powiadomiła, że Rosjanie wyrazili chęć spotkania z Trumpem, a amerykański prezydent jest otwarty na rozmowy zarówno z rosyjskim przywódcą, jak i Wołodymyrem Zełenskim.
Ostatecznie w piątek Trump poinformował, że spotka się z Putinem w piątek 15 sierpnia na Alasce. Niedługo potem potwierdził to też Kreml, wskazując, że wybór miejsca spotkania jest "całkiem logiczny".
- Rosja i Stany Zjednoczone są bliskimi sąsiadami, ze wspólną granicą - tłumaczył doradca Putina Jurij Uszakow, dodając że Kreml zaprosił też amerykańskiego lidera do złożenia wizyty w Rosji.
Wcześniej Donald Trump postawił Moskwie ultimatum - zawieszenie broni w Ukrainie do 8 sierpnia lub stanięcie w obliczu nowych sankcji. Zapytany w piątek przez dziennikarzy w Gabinecie Owalnym, czy termin ten nadal obowiązuje, Trump nie udzielił jednak jednoznacznej odpowiedzi.