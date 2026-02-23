Zaskakująca postawa Łukaszenki, sam wskazał Ukrainie cel. "Putin tylko na to czekał"

W skrócie Wołodymyr Zełenski ujawnił, że Alaksandr Łukaszenka podczas rozmowy telefonicznej stwierdził, iż nie kontroluje sytuacji związanej z atakami Rosji z terytorium Białorusi.

Łukaszenka zaproponował Zełenskiemu, by ukraińskie wojska odpowiedziały uderzeniem w rafinerię w Mozyrzu, jednak Zełenski nie zdecydował się na ten krok, oceniając, że Władimir Putin mógłby to wykorzystać.

Zełenski wyjaśnił, że Rosja naciskała, aby Białoruś zaangażowała się militarnie w Ukrainie, co miało rozciągnąć ukraińskie siły i osłabić obronę na wschodzie kraju.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski tłumaczył w wywiadzie dla opozycyjnego białoruskiego serwisu Zerkało, dlaczego po rozpoczęciu inwazji przez Rosję podjęto decyzję o nieatakowaniu celów na Białorusi.

- Alaksandr Łukaszenka, w odpowiedzi na moje słowa, że są agresorami i sojusznikami Rosji i angażują się w wojnę, ponieważ z ich terytorium wlatują rakiety i wkraczają wojska, oświadczył mi przez telefon, że nie kontroluje tej sytuacji i powiedział: "Jeśli chcecie, możecie nam odpowiedzieć, uderzyć w Mozyrz, w znajdującą się tam rafinerię" - zdradził Zełenski.

Zełenski wyjawił przebieg rozmowy z Łukaszenką. Padła propozycja

- Rozmawialiśmy o tym z moim zespołem - wszyscy chcieli odpowiedzieć. Ale moim zdaniem Władimir Putin tylko na to czekał - na nasz atak w tym momencie. Wtedy bardzo zależało mu na tym, żeby Białorusini mogli wejść ze swoimi wojskami również z tego kierunku - ocenił prezydent Ukrainy.

Zdaniem Zełenskiego nie chodzi o to, że Mińsk dysponował dużymi siłami czy potencjałem. - Jednak musieliśmy się zastanowić, jak bronić się z tej strony - dodał Zełenski.

Mozyrz leży w obwodzie homelskim na południowym wschodzie Białorusi. W mieście znajduje się m.in. port rzeczny nad Prypecią oraz rafineria ropy naftowej.

Rosja chce wciągnąć Białoruś w wojnę. Zełenski wskazał jedyny cel Putina

Według prezydenta Ukrainy Rosjanie wciągnęli Białoruś w wojnę tylko z jednego powodu. - Kiedy wywierali na nas presję na wschodzie, a tam znajdowała się główna koncentracja ich wojsk, chcieli rozciągnąć nasze siły na linii frontu. Jednym z pomysłów było, aby Białorusini zaczęli wkraczać na terytorium Ukrainy, żeby nas zastraszyć. W takim przypadku musielibyśmy zareagować, przerzucić część wojsk. W ten sposób osłabilibyśmy wschód - przekonywał Zełenski.

Jednocześnie Zełenski zauważył, że Władimir Putin wykorzystuje terytorium Białorusi. - No cóż, jeśli chodzi o Łukaszenkę - nie wiem, czy można to nazwać impasem, bo on niczego nie kontroluje ani nie daje ku temu możliwości. Wydaje mi się, że jego, powiedzmy, nowy etap w stosunkach z Amerykanami daje mu pewien rodzaj nietykalności - dodał Zełenski.

Sprawdź, jak przebiega wojna w Ukrainie. Czytaj nasz raport specjalny!

Zdaniem prezydenta Ukrainy Łukaszenka nie ma w swoim kraju żadnego immunitetu, a Białorusini muszą zrozumieć, że są wciągani w wojnę. Zełenski ostrzegał wcześniej, by nie pozwolili Rosji wciągnąć ich kraju w wojnę z Ukrainą, ponieważ Kijów jest gotowy użyć wszelkich środków, aby zapobiec możliwości wystrzeliwania z terytorium Białorusi rakiet typu Oresznik.

Źródło: Zerkało

PiS i prezydent przeciwko programowi SAFE? Miller: Zdają sobie sprawę, że zakupy będą kontrolowane przez Unię Europejską Polsat News Polsat News