W skrócie Kreml poinformował, że Rosja byłaby otwarta na udział krajów europejskich w negocjacjach pokojowych, jeśli potwierdzą one gotowość do konstruktywnego dialogu.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow zaprzeczył amerykańskim doniesieniom o podjęciu ostatecznej decyzji w sprawie włączenia przedstawicieli Europy do rozmów.

Wołodymyr Zełenski przekazał, że podczas niedawnych rozmów w Abu Zabi omawiano kwestie humanitarne, powrót jeńców oraz gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy.

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W rozmowach pokojowych uczestniczyli dotychczas przedstawiciele Rosji, Ukrainy i Stanów Zjednoczonych, którzy spotkali się w tym tygodniu w Abu Zabi po raz pierwszy od dziewięciu miesięcy.

Dziennikarze zapytali w piątek rzecznika Kremla Dmitrija Pieskowa, czy w najbliższej przyszłości wznowione zostaną negocjacje z udziałem przedstawicieli Europy, Ukrainy, Rosji i Stanów Zjednoczonych. - Gdy tylko zrozumiemy ich prawdziwe intencje i gotowość do wniesienia wkładu w proces pokojowy, będzie można podjąć decyzję o przeprowadzeniu dialogu na temat rozwiązania ukraińskiego w rozszerzonym składzie - odparł Pieskow.

Jak zwraca uwagę agencja Reutera, wypowiedź rzecznika Kremla sugeruje, że Rosja nie podjęła jeszcze ostatecznej decyzji w tej kwestii, mimo że amerykańscy negocjatorzy oświadczyli w czwartek, iż Władimir Putin zgodził się na ich udział.

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Zdaniem Reutera zaangażowanie Europy oznaczałoby "nowy etap w wysiłkach zmierzających do zakończenia trwającego od prawie pięciu lat konfliktu", który oparł się na razie próbom prezydenta USA Donalda Trumpa.

Napięcie między Rosją a Zachodem podsyca kwestia sankcji i wielopoziomowego wsparcia dla Ukrainy. W czwartek Putin stwierdził, że Stany Zjednoczone muszą współpracować ze swoimi europejskimi sojusznikami, aby zrozumieć, czy chcą oni pokoju, czy wojny w Ukrainie.

Pieskow, jak wskazuje agencja, powiedział ponadto, że Moskwa byłaby otwarta na pomysł nawiązania pewnej formy kontaktów z Europą przed jej ewentualnym udziałem w negocjacjach pokojowych, ale na tym etapie nie toczą się żadne konkretne rozmowy na ten temat.

Rozmowy w Abu Zabi. Zełenski o szczegółach

Kolejna runda rozmów pokojowych nie przyniosła przełomu. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski pytany w Kopenhadze o wtorkowe trójstronne negocjacje w Abu Zabi odparł, że trudno o dobre wieści, gdy w grę wchodzą Rosjanie.

Mam pewne wieści, podczas pierwszego dnia negocjacji między Kijowem a Moskwą omawiano kwestie humanitarne, powrót cywilów oraz jeńców, a także gwarancji bezpieczeństwa - powiedział Zełenski na Uniwersytecie Kopenhaskim.

Tymczasem niemiecki "Bild" donosi, że rosyjscy negocjatorzy przedstawili podczas negocjacji konkretne żądania, w tym wystąpienie Finlandii z NATO oraz zakaz tworzenia baz wojskowych NATO w Estonii, na Łotwie i na Litwie.

Oprócz tego Moskwa ma oczekiwać, że zachowa wszystkie okupowane terytoria Ukrainy i przejmie pozostałą część Donbasu oraz że porty w Odessie i Mikołajowie zostaną zdemilitaryzowane.

Pieskow miał zaprzeczyć doniesieniom niemieckiej prasy, twierdząc, że nie zgłoszono żadnych żądań, a temat ten "z pewnością nie był omawiany".

Źródło: Reuters



