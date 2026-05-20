W skrócie Ukraińskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych informuje, że deportacja obywateli Ukrainy może nastąpić wyłącznie na wniosek państw, w których przebywają.

Kwestie przymusowego wydalenia oraz readmisji Ukraińców w krajach UE reguluje umowa między Ukrainą a Unią Europejską o readmisji osób.

W Unii Europejskiej trwa debata nad zmianą przepisów dotyczących możliwości uzyskania azylu przez ukraińskich mężczyzn w wieku poborowym.

Ukraińskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zabrało głos w tej sprawie w odpowiedzi na pytanie zadane przez agencję UNIAN.

Resort podkreślił, że Ukraina nie ma możliwości wymuszenia na innych państwach wydalenia swoich obywateli. Taka decyzja może zostać podjęta wyłącznie przez lokalne władze.

Wojna w Ukrainie. Ukraińskie MSW odniosło się do sprawy Ukraińców w UE

Ministerstwo zaznaczyło, że przymusowe przesiedlenia obywateli przez granicę mogą się odbywać wyłącznie na podstawie umów międzynarodowych. W przypadku krajów UE zagadnienie to reguluje wspólne porozumienie - "Umowa między Ukrainą a UE o readmisji osób".

Na jej mocy ukraińskie władze są zobowiązane do przeprowadzenia readmisji, jeżeli europejskie państwo udowodni, że osoba bez dokumentów uprawniających do przebywania na terenie Unii Europejskiej posiada obywatelstwo Ukrainy. Dokument opisuje także procedurę takiego wydalenia.

"Decyzję o legalności pobytu danej osoby w Niemczech lub innym państwie UE podejmują wyłącznie organy tego państwa. To one określają warunki wjazdu, pobytu i ewentualnego powrotu" - podkreślił resort, dodając, że "Ukraina nie ma uprawnień", aby samodzielnie decydować w takich sprawach.

Ukraińcy w Europie. UE rozważa zmianę przepisów

Agencja UNIAN zwróciła się do ukraińskich władz z prośbą o ustosunkowanie się do tej kwestii w związku z trwającą w UE debatą nad zmianą przepisów regulujących pobyt w Unii mężczyzn z Ukrainy w wieku poborowym.

- Nie wydaje się do końca logiczne, że wielu powołanych do wojska mężczyzn, którym nie wolno opuszczać Ukrainy, po prostu przekracza granicę, być może nawet nielegalnie, i od razu otrzymuje tymczasową ochronę - mówiła w wywiadzie dla Deutsche Welle Ylva Johansson, specjalna Przedstawicielka Unii Europejskiej ds. Ukraińców.

Wprowadzenie ograniczeń w tym zakresie ma być przedmiotem debaty państw członkowskich, choć, jak podkreśliła Johansson, na razie nie ma wśród nich zgody co do konkretnych rozwiązań.

Źródło: UNIAN





