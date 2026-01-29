Wojna w Ukrainie
Zaproszenie do wojny. Studenci z Rosji dostają listy

Alicja Krause

Rosyjskie Ministerstwo Obrony rekrutuje nowych żołnierzy spośród studentów, którzy osiągają słabe wyniki w nauce - donosi portal akademicki T-Invariant, wskazując, że listy w tej sprawie napływają m.in. do słuchaczy z Wyższej Szkoły Ekonomicznej. Studentom oferowane są roczny kontrakt wojskowy oraz "gwarantowana" możliwość odejścia ze służby po wygaśnięciu umowy.

Z lewej strony żołnierze w zimowym umundurowaniu stojący w okopach w lesie, z prawej salka wykładowa, gdzie młodzi ludzie siedzą w ławkach i rozwiązują testy lub uczestniczą w egzaminie.
Rosja zachęca studentów do wstąpienia do armii. Jako "alternatywa" dla naukiDMYTRO SMOLIENKO / NURPHOTO / NURPHOTO / Yamu_Jay/PixabayAFP

O sprawie poinformował portal akademicki T-Invariant, wskazując, że do służby w rosyjskiej armii zachęcani są przede wszystkim ci studenci, którzy osiągają słabe wyniki w nauce. Młodzi mają trafiać do nowo utworzonych oddziałów zajmujących się obsługą dronów.

Od poniedziałku pisma w tej sprawie napływają do słuchaczy z Wyższej Szkoły Ekonomicznej (HSE). T-invariant opisuje, że w tym przypadku młodzi otrzymują pisma, w których służba wojskowa opisywana jest jako "alternatywa" nauki akademickiej. Odpowiedzi na taki list należy udzielić w ciągu trzech dni od jego otrzymania.

Rosja poszukuje nowych żołnierzy. Pisma trafiają do studentów

Możliwość wstąpienia do rosyjskiej armii jest opisywana w pismach do studentów jako "specjalny kontrakt na rok na zasadzie wolontariatu", podpisywany z Ministerstwem Obrony. Okazuje się, że listy trafiają przede wszystkim do tych, którzy osiągają mało satysfakcjonujące rezultaty w nauce lub tych, którym grozi wydalenie z uczelni.

Do redakcji T-invariant zgłosił się uczeń z Wydziału Socjologii HSE, który otrzymał zawiadomienie o nadchodzącym usunięciu go z listy studentów. W liście wymienione zostały wszystkie jego należności finansowe wobec uczelni. Następnie w ramach "alternatywy" zaproponowano mu wstąpienie do armii.

    "Na czas trwania umowy otrzymasz urlop akademicki, po którym będziesz mógł kontynuować naukę. Prosimy o poinformowanie nas o swojej decyzji w ciągu trzech dni" - napisano w liście do studenta.

    Studenci z Rosji mogą trafić do armii. Szczególnie ci, którzy mają problemy z nauką

    Apel o przystąpienie do armii został podpisany przez specjalistkę ds. pracy edukacyjnej i metodologicznej Wydziału Sojcologii, Ksenię Daszkewicz. W załączniku zamieszczona została także krótka notatka od menedżera HSE Władimira Krotowa. W tym dokumencie wymienione zostały "główne zalety" służby.

    W notatce możemy przeczytać, że umowa z Ministerstwem Obrony jest zawierana "dobrowolnie" na jeden rok. Dokument stanowi także, że po upływie tego terminu "gwarantowana" jest możliwość odejścia ze służby wojskowej lub - w przypadku wyrażenia takiej chęci - przedłużenia umowy.

    Dodatkowo studenci otrzymują roczny urlop akademicki, co oznacza, że nie zostaną oni wydaleni z uczelni mimo absencji na zajęciach. Ponadto rosyjski resort zapewnia, że studenci "nie mogą być wysyłani na inne stanowiska w innych jednostkach" i będą pracować "wyłącznie w oddziałach dronowych", do czego wymagane jest odbycie dwumiesięcznego przeszkolenia.

    Braki w rosyjskiej armii. Do służby w wojsku zachęcani są studenci

    Portal Meduza poinformował, że pisma o możliwości wstąpienia do rosyjskiego wojska trafiają również do studentów Moskiewskiego Państwowego Uniwersytetu Technicznego im. N.E. Baumana, Rosyjskiego Uniwersytetu Transportu oraz Państwowego Uniwersytetu Technicznego w Niżnym Nowogrodzie. Zdaniem dziennikarzy docelowo rekrutacja obejmie wszystkie uczelnie w kraju.

    Na niektórych wydziałach akcja zachęcająca młodych do wstąpienia do armii miała być prowadzona także pod koniec minionego roku. Jak podał T-invariant, w grudniu w Moskiewskim Instytucie Fizyczno-Technicznym rozdawane były ulotki, w których informowano, że studenci mogą służyć "20 kilometrów od strefy bezpośrednich działań bojowych". W tym przypadku studenci byli kuszeni rocznym wynagrodzeniem w wysokości 5,2 miliona rubli.

    Podobny zapisek trafił też w styczniu do Państwowego Uniwersytetu Technicznego w Niżnym Nowogrodzie. Poinformowano wówczas, że "praca nie odbywa się na pierwszej linii frontu". W tym przypadku studentom oferowano roczne wynagrodzenie w wysokości 5,5 miliona rubli. Studenci HSE byli z kolei zachęcani do pracy w ramach wolontariatu.

    Źródła: Meduza, T-Invariant

