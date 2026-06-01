W skrócie Według analizy DeepState armia rosyjska w maju 2026 roku straciła więcej zajętego terytorium na froncie w Ukrainie niż zyskała.

Wzrost liczby ataków szturmowych Rosji nie przyniósł wymiernych rezultatów mimo przeprowadzenia zintensyfikowanych uderzeń.

Siły ukraińskie poprawiły jakość reagowania na ataki, a Rosji coraz trudniej jest przeprowadzać skuteczne działania ofensywne.

"Rosjanie całkowicie zawiedli Moskwę w maju - był to najgorszy dla nich miesiąc pod względem powierzchni okupowanego terytorium od października 2023 roku, kiedy rozpoczęli strategiczną ofensywę na większości odcinków frontu" - poinformowali analitycy DeepState.

Jak wskazano, z najnowszej odsłony przygotowywanej w ramach tego projektu mapy wynika, że Rosja zdobyła w ubiegłym miesiącu 14 kilometrów kwadratowych ukraińskiej ziemi.

Ukraina - Rosja. Przełom na froncie? Rosjanie stracili więcej niż zajęli

DeepState ze względów bezpieczeństwa publikuje informacje na temat postępów sił Ukrainy z pewnym opóźnieniem. Z tego powodu analitycy nie podzielili się dokładnymi informacjami na temat ukraińskich zdobyczy.

"Bez konkretów, ale jesteśmy gotowi stwierdzić, że jest to pierwszy miesiąc od jesieni 2023 roku, w którym przyrost okupowanego przez Rosjan terytorium stał się ujemny" - czytamy.

Zdaniem autorów analizy oznacza to, że "wojna wkracza w nowy etap", a Ukraina nie może w tej sytuacji pozwolić sobie na utratę inicjatywy.

W tym kontekście istotne są niedawne zmiany wśród dowództwa ukraińskiej armii - w tym, m.in. objęcie przez Mychajło Fedorowa stanowiska ministra obrony.

Wojna w Ukrainie. Bezskuteczne ataki Rosjan

DeepState zauważa także, że w ostatnim miesiącu liczba ataków szturmowych przeprowadzanych przez stronę rosyjską wzrosła o 37,5 proc., co oznacza ponad siedem tysięcy uderzeń. Akcje te nie przynoszą jednak rezultatów.

"Rosyjska armia ciągle degraduje na poziomie taktycznym. Docierają do nas nagrania, na których Rosjanie w najlepszym razie przeprowadzają takie operacje parami, często również pojedynczo" - zauważają analitycy, dodając, że Ukraina jest także coraz lepiej przygotowana na reagowanie na takie zagrożenia.

"Jakość reakcji sił obronnych na penetrację wroga znacznie wzrosła - Rosji coraz trudniej jest przeprowadzić atak flagowy lub zgromadzić siły" - podkreślono.

Źródło: Unian, DeepState





