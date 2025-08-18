Zapowiadają bojkot chińskiej parady wojskowej. Na miejscu pojawi się Putin

W skrócie Ambasadorowie państw europejskich w Chinach planują zbojkotować paradę wojskową w Pekinie z powodu obecności Władimira Putina.

Bojkot ma związek także z możliwym udziałem rosyjskich jednostek, które brały udział w agresji na Ukrainę.

Parada wojskowa odbędzie się z okazji 80. rocznicy pokonania Japonii podczas II wojny światowej.

Jak ustalił nieoficjalnie dziennik "South China Morning Post", europejscy ambasadorowie planują zbojkotować nadchodzącą paradę wojskową, która odbędzie się 3 września w Pekinie. Wcześniej dyplomaci otrzymali zaproszenia od tamtejszych władz. Wydarzenie związane jest z 80. rocznicą pokonania Japończyków w II wojnie światowej.

Europejscy ambasadorowie planują bojkot. Na paradzie pojawi się Władimir Putin

Dziennikarze powołują się na pięciu rozmówców zbliżonych do europejskich placówek dyplomatycznych w Chinach. Powodem decyzji o rezygnacji z uczestniczenia w paradzie jest planowana obecność Władimira Putina oraz możliwe pojawienie się rosyjskich jednostek, które uczestniczyły w agresji na Ukrainę.

Udziału w uroczystości - jak podał dziennik - nie weźmie między innymi ambasador UE w Chinach Jorge Toledo.

Kreml w czerwcu potwierdził wizytę Putina w Chinach. Przywódca odwiedzi swojego sojusznika w dniach 31 sierpnia - 3 września. Poza uroczystą paradą wojskową Rosjanin weźmie także udział w szczycie Szanghajskiej Organizacji Współpracy.

Wcześniej swoją obecność na defiladzie w Pekinie potwierdzili także prezydent Serbii Aleksandar Vucic oraz premier Słowacji Robert Fico.

Parada wojskowa w Pekinie. Chińczycy zaprezentują nowe rodzaje uzbrojenia

Uroczysta parada wojskowa odbędzie się przy obecności przywódcy Chin Xi Jinpinga. Chińskie wojska przejdą przez plac Tiananmen w Pekinie. Rzecznik tamtejszej armii informował, że zaprezentowane zostaną wszystkie rodzaje chińskich sił zbrojnych.

"Oprócz tradycyjnej broni (...) podczas parady zostaną zaprezentowane nowe rodzaje uzbrojenia, takie jak bezzałogowe systemy wyposażone w sztuczną inteligencję, podwodne jednostki bojowe, siły cybernetyczne i elektroniczne, a także broń hipersoniczna, co świadczy o wysokim poziomie rozwoju technologicznego chińskiej armii i jej gotowości do zwycięstw w przyszłych wojnach" - przekazano.

Defilada chińskiej armii będzie częścią obchodów związanych z kapitulacją Japonii podczas II wojny światowej. Mimo że Niemcy podpisały akt kapitulacji w maju 1945 r., Japonia zrobiła to dopiero 2 września.

