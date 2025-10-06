W skrócie Obrona powietrzna zestrzeliła drona, który zmierzał do Moskwy - twierdzą miejscowe władze.

W wyniku nocnych ataków bez prądu znalazły się Biełgorod i okoliczne miejscowości, zamknięto również kilka rosyjskich lotnisk.

Na okupowanym Krymie doszło do serii eksplozji, wybuchł pożar w składzie ropy naftowej.

"Rosyjska jednostka obrony powietrznej zniszczyła drona lecącego w kierunku Moskwy" - przekazał w poniedziałek na Telegramie mer stolicy Siergiej Sobianin.

Według urzędnika w miejsce, gdzie spadły szczątki obiektu, wysłano służby ratunkowe.

Rosja: Brak prądu w Biełgorodzie, zamknięte lotniska

Niespokojną noc mieli również mieszkańcy graniczącego z Ukrainą obwodu biełgorodzkiego. Nocny ostrzał uszkodził infrastrukturę energetyczną, pozbawiając rosyjski region prądu.

"Choć do poniedziałkowego poranka inżynierowie i służby ratunkowe przywrócili zasilanie niemal 34 tys. odbiorców, około 5400 osób w 24 obszarach miejskich nadal nie miało dostępu do prądu" - napisał na Telegramie gubernator obwodu biełgorodzkiego Wiaczesław Gładkow.

Jak przekazał, niektóre szpitale w Biełgorodzie przeszły na zasilanie awaryjne.

Lokalne media podawały, że awarię spowodował atak na miejscową stację elektroenergetyczną "Łucz" w Biełgorodzie. W jego wyniku prądu zabrakło nie tylko w mieście, ale i w okolicznych miejscowościach.

Nieznane są z kolei przyczyny zawieszenia działalności przez kilka lotnisk w Rosji.

W nocy z niedzieli na poniedziałek wstrzymano loty na lotniskach w Soczi, Niżnym Nowogrodzie, Gelendżyku, Tambowie, Jarosławiu, Krasnodarze i Kałudze.

Rosyjska agencja lotnictwa Rosawiacja choć nie podała przyczyn zawieszenia prac, zaznaczyła, że "ograniczenia są konieczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa lotów".

Wojna w Ukrainie. Eksplozje na Krymie, Rosja mówi o dronach

Tymczasem ukraińskie media informują o eksplozjach w różnych częściach okupowanego przez Rosję Krymu.

Początkowo z doniesień wynikało, że drony zaatakowały rosyjską wojskową bazę lotniczą w Saki. Później w mediach społecznościowych zaczęły pojawiać się wpisy o licznych eksplozjach w obwodzie symferopolskim. Pojawiły się również doniesienia o syrenach alarmowych w jednostkach wojskowych w Sewastopolu.

Następnie informowano o eksplozjach w Eupatorii i Teodozji, a także w rejonie rosyjskiej bazy lotniczej "Kacza".

W Teodozji, o czym świadczą publikowane w mediach społecznościowych zdjęcia i nagrania, zaatakowany został skład ropy naftowej. W wyniku uderzenia wybuchł potężny pożar, eksplodował też jeden ze zbiorników.

Rosja twierdzi z kolei, że w nocy jej jednostki obrony powietrznej zniszczyły rzekomo 251 ukraińskich dronów, większość z nich nad południowym zachodem kraju, 61 nad wodami Morza Czarnego i jeden zmierzający w kierunku Moskwy.

