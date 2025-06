W sieci pojawiło się nagranie, na którym - jak twierdzono - doszło do zamieszek zmobilizowanych w punkcie zbiorczym. Początkowo wywiązała się słowna sprzeczka z pracownikami Centrum Rekrutacji, po czym mężczyźni zablokowali drzwi od środka i zaczęli wzywać innych do "uzbrajania się w kije". Następnie do budynku weszli funkcjonariusze służb porządkowych.

Kijowskie Miejskie Centrum Rekrutacji i Wsparcia Społecznego (wojskowe komendy uzupełnień) przyznało, że podczas przygotowań grup do wysłania poborowych do centrów szkoleniowych doszło do zamieszek.

Wojna w Ukrainie. Zamieszki w punkcie mobilizacyjnym w Kijowie

"Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się zniekształconych informacji, chcielibyśmy poinformować, że podczas przygotowywania zespołów do wysłania obywateli powołanych do mobilizacji do ośrodków szkoleniowych wybuchły zamieszki" - zaznaczono w komunikacie na Facebooku.

Aby ustabilizować sytuację, na miejsce przybyli funkcjonariusze służb porządkowych. Mieli zapewnić porządek i zapobiec eskalacji konfliktów, które mogłyby przerodzić się w samowolę. Następnie obywatele powołani do mobilizacji zostali wysłani do ośrodków szkoleniowych zgodnie z przydziałem do zespołów.

Wojna w Ukrainie. Wojskowy o sytuacji poborowych

Szef Departamentu Łączności Dowództwa Wojsk Lądowych Sił Zbrojnych Ukrainy, pułkownik Witalij Sarancew, potwierdził konflikt w komentarzu dla Ukraińskiej Prawdy.

Według niego nie zawsze jest możliwe szybkie dostarczenie zmobilizowanych do ośrodków szkoleniowych, w związku z tym poborowi są zamknięci w obiekcie wojskowym przez pewien czas i ograniczeni w swoich działaniach.

Sarancew dodał, że wśród zmobilizowanych są ludzie o niskiej motywacji, którzy podżegają innych do takich niepokojów. Zapewnił jednak, że sytuacja jest dokładnie badana, a wojsko podejmuje środki, aby zapobiec podobnym wydarzeniom w przyszłości.

