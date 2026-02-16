Wojna w Ukrainie
Wojna w Ukrainie

Zamach w centrum Kijowa. Ukraińskie służby milczały, teraz ujawniają

Oprac.: Paulina Sowa

Dwóch agentów Rosji zatrzymanych po zamachu w centrum Kijowa. Do ataku doszło 11 lutego, jednak Ukraińcy poinformowali o zdarzeniu dopiero w poniedziałek. Zatrzymani to 47-letni ukraiński żołnierz, który zdezerterował z armii, oraz 29-letni mieszkaniec Kijowa. Mężczyźni mieli planować kolejne zamachy.

Sylwetki wysokich budynków w ciemności podświetlone intensywną pomarańczową łuną na niebie. Czerwone światła ostrzegawcze na dachach wieżowców i rozproszone światła miejskie podkreślają dramatyczny charakter scenerii.
Panorama Kijowa podczas jednego z ataków RosjanGleb Garanich / Reuters Agencja FORUM

W skrócie

  • Służba Bezpieczeństwa Ukrainy zatrzymała dwóch agentów Rosji odpowiedzialnych za wysadzenie furgonetki w centrum Kijowa.
  • Jeden z zatrzymanych to były żołnierz ukraińskiej armii, drugi to mieszkaniec Kijowa odpowiedzialny za przygotowanie materiałów wybuchowych.
  • Zatrzymanym postawiono zarzuty aktu terroru, grozi im do 12 lat więzienia z konfiskatą mienia.
Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) poinformowała o zatrzymaniu dwóch agentów Rosji, którzy wysadzili wypełnioną materiałami wybuchowymi i butlami gazowymi furgonetkę zaparkowaną przy jednym z obiektów SBU w centrum Kijowa.

Do zamachu doszło 11 lutego, jednak poinformowano o nim dopiero w poniedziałek.

Jeden ze sprawców to zwerbowany przez Rosjan 47-letni żołnierz ukraińskiej armii, który z niej zdezerterował, a drugi to 29-letni mieszkaniec Kijowa, który na zlecenie 47-latka przygotował materiały wybuchowe - przekazano w komunikacie.

Wojna w Ukrainie. Zamach bombowy w Kijowie

"Sprawcy najpierw wypełnili materiałami wybuchowymi, a następnie zdetonowali furgonetkę zaparkowaną w pobliżu jednego z obiektów SBU" - podała służba w komunikacie.

    SBU wyjaśniła, że rosyjscy zleceniodawcy zamachu za pośrednictwem podstawionych osób kupili używaną furgonetkę, która została przerobiona na ambulans do przewozu rannych żołnierzy.

    W pojeździe zamontowano butle tlenowe i gazowe oraz kamerę z dostępem zdalnym. Następnie Rosjanie zdalnie wysadzili pojazd.

    Podczas przeszukań u podejrzanych znaleziono elementy do produkcji bomby, kamery monitoringu oraz karty SIM przygotowywane - według śledczych - do kolejnych zamachów. Zatrzymanym przedstawiono zarzuty z artykułu kodeksu karnego mówiącego o akcie terroru. Grozi im kara do 12 lat więzienia wraz z konfiskatą mienia.

