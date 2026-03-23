Jak informuje lokalna policja, informacja o pierwszej eksplozji wpłynęła pod numer alarmowy o godzinie 5:35 czasu lokalnego. W wyniku fali uderzeniowej uszkodzone zostały okna jednego z domów.

Na miejsce zostali wezwani policjanci, a także ratownicy medyczni i specjaliści ds. materiałów wybuchowych z kijowskiej policji obwodowej.

"Podczas reakcji na wezwanie, na miejscu zdarzenia doszło do kolejnej eksplozji" - czytamy w raporcie opublikowanym przez służby.

Wojna na Ukrainie. Lokalne władze o wybuchach w Buczy

Medialne doniesienia dotyczące wybuchów potwierdził także szef Kijowskiej Obwodowej Administracji Państwowej, Mykoła Kałasznik.

"Wybuch uszkodził okna w domu. Później w pobliżu doszło do kolejnej eksplozji nieznanego urządzenia. W jej wyniku rannych zostało dwóch funkcjonariuszy. Poszkodowani zostali hospitalizowani, ich stan według wstępnych informacji jest umiarkowany, nie ma zagrożenia życia. Dalsze leczenie będzie odbywać się ambulatoryjnie, bez konieczności hospitalizacji" - napisał.

Urzędnik zaznaczył, że na miejscu trwa akcja służb, w tym saperów. Teren jest ogrodzony i sprawdzany pod kątem ewentualnej obecności innych ładunków wybuchowych.

Kilka godzin później Narodowa Policja Ukrainy poinformowała, że wraz z pracownikami Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, zatrzymali 21-letniego mężczyznę.

Wybuchy w Buczy. 21-latek zwerbowany przez Rosjan

Sprawca przyznał się do podłożenia ładunków wybuchowych. Jak wyjaśnił, był szantażowany przez nieznanego sobie mężczyznę, który groził, że "śledzi jego matkę za pomocą drona" i może ona stracić życie, jeśli nie będzie wykonywał jego poleceń.

W komunikacie SBU podkreślono, że mężczyzna został zwerbowany przez rosyjskie służby. Na podstawie instrukcji wykonywał ładunki wybuchowe. Bomby wyposażone były w telefony komórkowe do zdalnego odpalenia.

"Podejrzany podłożył ładunki wybuchowe w miejscu planowanego ataku terrorystycznego: jeden ukrył pod ławką przy wejściu do budynku mieszkalnego, a drugi w pobliżu kontenera na śmieci" - czytamy w raporcie.

