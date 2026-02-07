Wojna w Ukrainie
Zamach na rosyjskiego generała, Ukraina reaguje. Jest zdecydowana odpowiedź

Dorota Hilger

Ukraina nie ma nic wspólnego z zamachem na rosyjskiego generała Władimira Aleksiejewa - przekazał szef ukraińskiej dyplomacji Andrij Sybiha. Wcześniej o przeprowadzenie ataku Ukraińców oskarżył szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow. Wysoki rangą rosyjski wojskowy został kilkukrotnie postrzelony w piątek rano.

Ukraina odpowiada Rosji. Chodzi o zamach na rosyjskiego generała

W skrócie

  • Siergiej Ławrow oskarżył Ukrainę o zamach na rosyjskiego generała Władimira Aleksiejewa.
  • Szef ukraińskiej dyplomacji Andrij Sybiha zaprzeczył oskarżeniom wobec Ukrainy.
  • Władimir Aleksiejew został postrzelony w piątek rano w Moskwie i miał być zaangażowany w negocjacje ws. Azowstalu i działania Grupy Wagnera.
Szef dyplomacji Rosji Siergiej Ławrow oskarżył Ukrainę o piątkowy zamach na generała Aleksiejewa w Moskwie. Jego zdaniem celem tej operacji było sabotowanie rozmów pokojowych przez władze w Kijowie.

Ławrow nie przedstawił żadnych dowodów na twierdzenie, że to strona ukraińska jest odpowiedzialna za atak na rosyjskiego oficera. W sobotę tym twierdzeniom zaprzeczył w rozmowie z agencją Reutera szef ukraińskiej dyplomacji Andrij Sybiha.

Ukraińcy nie przyznają się do zamachu na rosyjskiego generała

Dzienniki i portale internetowe z Rosji, powołując się na świadków, poinformowały, że generał Władimir Aleksiejew miał zostać trafiony w plecy kilkoma strzałami w piątek o godz. 7 rano (godz. 5 w Polsce).

Wojskowy wyszedł wtedy z mieszkania w jednym z bloków w Moskwie i zmierzał przez korytarz w kierunku windy. Wiceszef GRU doznał poważnych obrażeń. Aleksiejew zajmował bardzo wysokie stanowisko w rosyjskim wywiadzie wojskowym.

    Jak poinformował rosyjski dziennik "Kommiersant", powołując się na źródła bliskie sprawie, dwie osoby podejrzane o próbę zabójstwa generała "zostaną wkrótce przesłuchane". Po przesłuchaniu podejrzani mają usłyszeć zarzuty.

    Rosyjski generał Władimir Aleksiejew postrzelony. Jest reakcja Ukrainy

    Aleksiejew posiadał bogate doświadczenie i brał udział w operacjach w Syrii i w Ukrainie oraz w 2018 roku w zamachu przy użyciu nowiczoka na Siergieja Skripala, byłego rosyjskiego szpiega, a także w domniemanej ingerencji w wybory prezydenckie w USA w 2020 roku.

    Media ukraińskie powiadomiły, że rosyjski wojskowy był głównym negocjatorem Kremla w rozmowach o wyjściu ukraińskich wojsk z kombinatu metalurgicznego Azowstal w Mariupolu w maju 2022 roku.

    Aleksiejew był także jednym z wysokich rangą oficjeli, którzy prowadzili negocjacje z założycielem najemniczej Grupy Wagnera Jewgienijem Prigożynem, gdy ten dokonał próby puczu w Rosji w czerwcu 2023 roku.

