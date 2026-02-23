Najnowsze informacje frontowe Ołeksandr Syrski przedstawił w komunikacie opublikowanym przez Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Jak podkreślono, w Południowej Strefie Operacyjnej, "sytuacja jest trudna".

"Przeciwnik nadal wywiera presję, aktywnie wykorzystuje małe grupy szturmowe do infiltracji, używa artylerii, bezzałogowych statków powietrznych, a w niektórych miejscach pojazdów opancerzonych" - czytamy.

Wojna w Ukrainie. Ofensywa Ukraińców i taktyczne sukcesy

Pomimo problemów, ukraińskie jednostki odnoszą także sukcesy. Te widoczne są szczególnie w okolicach miejscowości Ołeksandriwka.

"Nasi żołnierze nie tylko utrzymują obronę, ale także z powodzeniem działają w operacji ofensywnej. Do końca stycznia tego roku grupa DSHW i jednostki z nią sprzymierzone odzyskały kontrolę nad 400 km kw. terytorium i ośmioma miejscowościami na kierunku Ołeksandriwka" - podkreślił.

W podobnym tonie wypowiadał się wcześniej prezydent Wołodymyr Zełenski. Polityk ogłosił serię taktycznych sukcesów, wskazując jednak ogólnikowo na kierunek południowy.

- Nie będę wdawał się w szczegóły, ale dziś mogę przede wszystkim pogratulować naszej armii, całym Siłom Obronnym, bo do dziś wyzwolono 300 kilometrów kwadratowych - stwierdził.

Rosjanie mają problem. Panika wśród żołnierzy

Ukraińskie sukcesy zbiegają się w czasie z informacjami o problemach Rosjan z dostępem do systemu internetu satelitarnego Starlink, a także blokadzie dostępu do komunikatora Telegram.

Zdaniem analityków, choć rosyjscy oficerowie zapewniają, że sytuacja nie uległa zmianie, to w działaniach jednostek widoczne są poważne problemy w dowodzeniu.

Starlink, a także aplikacja Telegram, wykorzystywane były przez dowódców niskiego szczebla do zarządzania działaniami bojowymi.

