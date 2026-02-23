Wojna w Ukrainie
Załamała się rosyjska dominacja. Ukraińcy chwalą się odbiciem terenu

Marcin Jan Orłowski

Oddziały ukraińskich Sił Zbrojnych odzyskały kontrolę nad 400 km kw. terytorium i ośmioma miejscowościami - informuje Naczelny Dowódca Ołeksandr Syrski. Sukcesami chwali się także Wołodymyr Zełenski. Frontowe zwycięstwa zbiegają się w czasie z problemami, które zaważyły na łączności Rosjan.

Żołnierz w hełmie i mundurze wojskowym obsługuje sprzęt militarny, a nałożona na niego mapa frontu z oznaczeniami strategicznych pozycji podkreśla militarny charakter sytuacji.
Ukraińskie jednostki przeszły do ofensywy na kierunku ołeksandriwskimDeepState Map / Sztab Generalny ZSUdomena publiczna

Najnowsze informacje frontowe Ołeksandr Syrski przedstawił w komunikacie opublikowanym przez Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Jak podkreślono, w Południowej Strefie Operacyjnej, "sytuacja jest trudna".

    "Przeciwnik nadal wywiera presję, aktywnie wykorzystuje małe grupy szturmowe do infiltracji, używa artylerii, bezzałogowych statków powietrznych, a w niektórych miejscach pojazdów opancerzonych" - czytamy.

    Wojna w Ukrainie. Ofensywa Ukraińców i taktyczne sukcesy

    Pomimo problemów, ukraińskie jednostki odnoszą także sukcesy. Te widoczne są szczególnie w okolicach miejscowości Ołeksandriwka.

    "Nasi żołnierze nie tylko utrzymują obronę, ale także z powodzeniem działają w operacji ofensywnej. Do końca stycznia tego roku grupa DSHW i jednostki z nią sprzymierzone odzyskały kontrolę nad 400 km kw. terytorium i ośmioma miejscowościami na kierunku Ołeksandriwka" - podkreślił.

    W podobnym tonie wypowiadał się wcześniej prezydent Wołodymyr Zełenski. Polityk ogłosił serię taktycznych sukcesów, wskazując jednak ogólnikowo na kierunek południowy.

    - Nie będę wdawał się w szczegóły, ale dziś mogę przede wszystkim pogratulować naszej armii, całym Siłom Obronnym, bo do dziś wyzwolono 300 kilometrów kwadratowych - stwierdził.

    Rosjanie mają problem. Panika wśród żołnierzy

    Ukraińskie sukcesy zbiegają się w czasie z informacjami o problemach Rosjan z dostępem do systemu internetu satelitarnego Starlink, a także blokadzie dostępu do komunikatora Telegram.

    Zdaniem analityków, choć rosyjscy oficerowie zapewniają, że sytuacja nie uległa zmianie, to w działaniach jednostek widoczne są poważne problemy w dowodzeniu.

    Starlink, a także aplikacja Telegram, wykorzystywane były przez dowódców niskiego szczebla do zarządzania działaniami bojowymi.

