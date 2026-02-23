Załamała się rosyjska dominacja. Ukraińcy chwalą się odbiciem terenu
Oddziały ukraińskich Sił Zbrojnych odzyskały kontrolę nad 400 km kw. terytorium i ośmioma miejscowościami - informuje Naczelny Dowódca Ołeksandr Syrski. Sukcesami chwali się także Wołodymyr Zełenski. Frontowe zwycięstwa zbiegają się w czasie z problemami, które zaważyły na łączności Rosjan.
Najnowsze informacje frontowe Ołeksandr Syrski przedstawił w komunikacie opublikowanym przez Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Jak podkreślono, w Południowej Strefie Operacyjnej, "sytuacja jest trudna".
"Przeciwnik nadal wywiera presję, aktywnie wykorzystuje małe grupy szturmowe do infiltracji, używa artylerii, bezzałogowych statków powietrznych, a w niektórych miejscach pojazdów opancerzonych" - czytamy.
Wojna w Ukrainie. Ofensywa Ukraińców i taktyczne sukcesy
Pomimo problemów, ukraińskie jednostki odnoszą także sukcesy. Te widoczne są szczególnie w okolicach miejscowości Ołeksandriwka.
"Nasi żołnierze nie tylko utrzymują obronę, ale także z powodzeniem działają w operacji ofensywnej. Do końca stycznia tego roku grupa DSHW i jednostki z nią sprzymierzone odzyskały kontrolę nad 400 km kw. terytorium i ośmioma miejscowościami na kierunku Ołeksandriwka" - podkreślił.
W podobnym tonie wypowiadał się wcześniej prezydent Wołodymyr Zełenski. Polityk ogłosił serię taktycznych sukcesów, wskazując jednak ogólnikowo na kierunek południowy.
- Nie będę wdawał się w szczegóły, ale dziś mogę przede wszystkim pogratulować naszej armii, całym Siłom Obronnym, bo do dziś wyzwolono 300 kilometrów kwadratowych - stwierdził.
Rosjanie mają problem. Panika wśród żołnierzy
Ukraińskie sukcesy zbiegają się w czasie z informacjami o problemach Rosjan z dostępem do systemu internetu satelitarnego Starlink, a także blokadzie dostępu do komunikatora Telegram.
Zdaniem analityków, choć rosyjscy oficerowie zapewniają, że sytuacja nie uległa zmianie, to w działaniach jednostek widoczne są poważne problemy w dowodzeniu.
Starlink, a także aplikacja Telegram, wykorzystywane były przez dowódców niskiego szczebla do zarządzania działaniami bojowymi.