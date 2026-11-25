W skrócie Administracja USA zrezygnowała z planów wykorzystania umów biznesowych jako zachęty dla Rosji, ponieważ Moskwa wykazała znikome zainteresowanie takimi propozycjami.

Podczas rozmów w Abu Zabi przedstawiciele Kremla dali jasno do zrozumienia, że nie są zainteresowani ofertami biznesowymi i oczekują ustępstw terytorialnych Ukrainy.

Amerykański zespół negocjacyjny poinformował o porzuceniu strategii korporacyjnej na rzecz tradycyjnych rozmów pokojowych opartych na koncepcji "ziemia za pokój".

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Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa po cichu odłożyła na półkę wszystkie propozycje, które zakładały wykorzystanie umów biznesowych jako zachęty dla Rosji do zakończenia wojny w Ukrainie - donosi "Financial Times". Jak dodano, Kreml wykazał dotychczas niewielkie zainteresowanie proponowanymi wspólnymi projektami w sektorze energetyki i lotnictwa.

Wojna w Ukrainie. USA chciały zagrać "kartą biznesową"

Według gazety specjalni wysłannicy Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner, poinformowali europejskich urzędników, że powiązania korporacyjne nie są już kluczowym elementem oferty negocjacyjnej USA dla Rosji. Teraz nacisk położono na kwestie terytorialne i bezpieczeństwa - dodano.

W październiku pojawiły się informacje, że wysoko postawieni rosyjscy i amerykańscy urzędnicy, w tym Kushner, prowadzili rozmowy na temat zaangażowania amerykańskiego inwestora w projekt gazociągu Nord Stream, który dostarczał gaz do Niemiec przed rosyjską inwazją na Ukrainę.

Według "FT" Kushner, który stara się wynegocjować zawieszenie broni, postrzega rozwój biznesu jako kluczowy element przywracania pokoju. Wśród możliwych propozycji dla Moskwy znajdowały się m.in. inwestycje amerykańskich firm w rosyjskie projekty naftowe i produkcję tytanu. Podnoszony był także temat możliwego wznowienia dostaw rosyjskiego gazu rurociągami do Europy.

Negocjacje USA - Rosja. "Putin nie jest otwarty na takie umowy"

Jak poinformowały źródła "FT", przedstawiciele władz Rosji początkowo zareagowali pozytywnie na sugestie USA. Z czasem jednak zainteresowanie Moskwy osłabło i zaczęła ona domagać się, by Ukraina w zamian za pokój poszła na ustępstwa terytorialne i zaakceptowała inne warunki, które Kijów uważa za nie do przyjęcia - dodała gazeta.

Urzędnik amerykański, poproszony o komentarz, określił doniesienia dziennika jako "nieprawdziwe".

Jak informuje "FT", podczas rundy rozmów pokojowych w Abu Zabi w dniach 10-11 listopada przedstawiciele Rosji dali jasno do zrozumienia stronie amerykańskiej, że Putin nie jest otwarty na umowy "poboczne", mające na celu złagodzenie jego stanowiska. - Dano nam jasno do zrozumienia, że nie są zainteresowani tego typu interesami - powiedział jeden z przedstawicieli USA.

Inny urzędnik przekazał, że strategia umów gospodarczych została "odłożona na później", a USA przeszły na "bardziej tradycyjne" podejście negocjacyjne, skoncentrowane na zasadzie "ziemia za pokój".

Według innego źródła "FT" Putin nie zamierza przystać na żadne porozumienie, które nie zakładałoby dalszych ustępstw terytorialnych ze strony Ukrainy.

Donald Trump o Władimirze Putinie: Ma teraz ciężki okres

Przed kilkoma dniami prezydent USA Donald Trump oznajmił, że Władimir Putin jasno wyraził chęć zakończenia wojny między Rosją a Ukrainą środkami dyplomatycznymi. Potwierdził, że uważa go za przyjaciela i wyjawił, że rosyjski przywódca powiedział mu, że nie najechałby Ukrainy, gdyby Trump był wówczas prezydentem.

- Zapytałem go o to. Powiedziałem: "Czy wszedłbyś tam (do Ukrainy), gdybym był prezydentem?". Odpowiedział: "Nie, to nigdy by się nie wydarzyło". Nasz kraj tak źle to rozegrał. Rozegrał to bardzo źle - mówił.

- Uważam go za kogoś, z kim mam bardzo dobre relacje i to naprawdę bardzo dobre. Ma mnóstwo broni jądrowej. Jest drugi po nas w arsenale nuklearnym - powiedział. - Ma teraz ciężki okres, bo toczy wojnę, która powinna trwać jeden dzień, a trwa już pięć lat i ginie wiele osób - dodał. Krytykował przy tym "głupich ludzi", którzy wypominają mu jego dobre relacje z rosyjskim przywódcą.



